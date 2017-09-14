Додано: Вів 30 вер, 2025 13:38

Практически никакой информации.

Про те що роботи ведуться щодо компактрих реакторів у різних країнах, і проробляються різні варіанти.

ЭГП -6 — российский проект малого ядерного реактора. ... Это самый маленький в мире действующий коммерческий ядерный реактор, однако в настоящее время разрабатываются реакторы меньшего размера. ... Было построено всего четыре реактора ЭГП-6, которые образовали Билибинскую атомную электростанцию , введенную в эксплуатацию в 1974–1977 годах

В собранном виде «Елена» представляет собою цилиндр диаметром 4,5 и высотой 15 метров. Масса установки — 168 тонн. Установка разбирается на блоки массой не более 20 тонн. Размещение — подземное или подводное, в герметичном боксе

Реактор «ЭЛЕНА» — компактный российский реактор с водой под давлением (PWR) мощностью 68 кВт (эл.), разрабатываемый в настоящее время в Курчатовском институте

В ноябре 2021 года правительство Великобритании объявило о выделении гранта в размере 210 миллионов фунтов стерлингов проекту Rolls-Royce SMR, чтобы соответствовать частным инвестициям в это предприятие. Rolls-Royce Group, BNF Resources UK и Exelon Generation вложат в него 195 миллионов фунтов стерлингов в течение примерно трёх лет. .... Консорциум Rolls-Royce SMR, в состав которого входят многие крупные британские инжиниринговые компании, намерен построить 16 реакторов, каждый из которых будет водо-водяным, мощностью 470 МВт.

Каждый Rolls-Royce SMR будет производить достаточно низкоуглеродной энергии для обеспечения одного миллиона домов в течение 60 лет.

например, трёхконтурный реактор Rolls-Royce SMR мощностью 470 МВт занимает 40 000 м², что составляет 10 % от площади, необходимой для традиционной электростанции (однако эта установка слишком велика, чтобы соответствовать определению небольшого модульного реактора

В Украине должны появиться 20 малых модульных атомных реакторов, которые обещает построить американская компания Holtec International совместно с "Энергоатомом". Причем первый из них планируется запустить уже в 2029 году. Это следует из соглашения о сотрудничестве между компаниями, подписанного 21 апреля (2023).

Для размещения малых модульных реакторов, в отличие от крупных ядерных реакторов, достаточно площади от 20 000 кв. м.

...... Минус единственный: все это – теоретически. «В мире нет ни одного работающего модульного реактора», – говорит руководитель прессцентра «Энергоатома» Леонид Олейник.

"креслення та формули" мне не нужны.То, что такие работы ведутся, я не отрицал.То, что такие реакторы возможны, тоже.Вопрос в другом.Что вы (и остальные мои оппоненты) понимают под компактным реактором?Компактный по сравнению с мегаваттными АЭС? Без проблем?Кубик 2х2х2? Вряд ли. Хотя доказывать невозможность не стану.Вопрос в их экономической эффективности.И второе."роботи ведуться і проробляються різні варіанти" это правда. Но тут, по-моему, Шмитт утверждал, что онисозданы. Приведите пример хоть одногоММР и его габариты и массу.К сожалению, габариты не указаны.Есть такой реактор:Есть, например, и такое:- очень большая статья, если не лень ознакомьтесь.На сайте компании:. Я уж молчу, о том, что 470МВт на миллион домов это всего 470 Вт или 0,47 кВт на дом. Как-то маловато.Но вряд ли это то, что вы и остальные подразумевали под ММР:Интересно было прочитать:- статья небольшая, можете посмотреть. Очередные воздушные замки и ИБД.Последняя цитата:- статья от 24.03.2023.На этом для себя тему окончательно закрываю до тех пор, пока кто-нибудь не приведёт пример хотя бы работающей модели ММР с характеристиками.