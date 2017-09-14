Министр Обороны шлет ультиматум о капитуляции Путину: "Сегодня наше послание Москве из Ливерпуля таково: президент Путин, вы не победите. Соглашайтесь на мир"...* (С) ___________________________
Але знов акцент на "ви не переможете". Як в Байдена.
Можливо колись зміниться на - "ви програєте".
Ніколи. Європі потрібно саме щоб "не перемогли". "ви програєте" - не потрібне фактично нікому(окрім нас) бо усі бояться що в цьому випадку буде застосована ЯЗ. І я розумію і навіть частково погоджуюсь з такою логікою.
30.09.2025 Можу тільки підтвердити одне. З 1945 року головна мета американської зовнішньої політики залишається традиційно незмінною – уникнення ядерної війни між наддержавами. Таких наддержав три – США, РФ і Китай. Це їхня просто філософія. Тобто, зрештою, вся американська зовнішня політика зводиться до питання про те, як уникнути такої ядерної війни на самознищення. https://www.obozrevatel.com/ukr/politic ... gotovi.htm
Министр Обороны шлет ультиматум о капитуляции Путину: "Сегодня наше послание Москве из Ливерпуля таково: президент Путин, вы не победите. Соглашайтесь на мир"...* (С) ___________________________
Але знов акцент на "ви не переможете". Як в Байдена.
Можливо колись зміниться на - "ви програєте".
Ніколи. Європі потрібно саме щоб "не перемогли". "ви програєте" - не потрібне фактично нікому(окрім нас) бо усі бояться що в цьому випадку буде застосована ЯЗ. І я розумію і навіть частково погоджуюсь з такою логікою.
Можу тільки підтвердити одне. З 1945 року головна мета американської зовнішньої політики залишається традиційно незмінною – уникнення ядерної війни між наддержавами. Таких наддержав три – США, РФ і Китай. Це їхня просто філософія. Тобто, зрештою, вся американська зовнішня політика зводиться до питання про те, як уникнути такої ядерної війни на самознищення. https://www.obozrevatel.com/ukr/politic ... gotovi.htm
fler написав:Трамп сегодня выступит с обращением из Белого дома, его тема не раскрывается. Выступление президента США намечено на 18:00 по Киеву. Свой день Дональд Трамп начнет на базе морской пехоты в Вирджинии, куда министр войны Пит Хегсет созвал на экстренную встречу сотни генералов и адмиралов со всего мира.
Блекаут державних структур від завтра. На якій базі, то немає значення, до нас воно немає ніякого відношення. Внутрішні проблеми США - намбер ван, як і має бути Нам важливі поставки озброєння за рахунок нати, і про це ніхто немає виступати
whois2010 написав:Бобри, фламінго, паляниця, довгий нептун, короткий нептун, вільха, мілліард дерев...
Cумщина (і вже Чернігівщина) хочуть запитати у редакції кіножурналу, як там справа з антишахедними ініциативами. В нас кожен день так спокійно, планомірно,з коректировками та трансляціями з неба в прямому етері проходить "деінфраструктуризація". Про це вже навіть в новинах не згадують. Фламінго та Тамагавкі зараз в тренді
whois2010 написав:Бобри, фламінго, паляниця, довгий нептун, короткий нептун, вільха, мілліард дерев...
Cумщина (і вже Чернігівщина) хочуть запитати у редакції кіножурналу, як там справа з антишахедними ініциативами. В нас кожен день так спокійно, планомірно,з коректировками та трансляціями з неба в прямому етері проходить "деінфраструктуризація". Про це вже навіть в новинах не згадують. Фламінго та Тамагавкі зараз в тренді
Норм, бачите навіть Бетон на останню атаку сказав що нічка як нічка. Я навіть у коридор не виходила. Там теж є зміни на краще.
Десь на заробітках. Або десь на споживанні заробленого. Десь...
Аптеки відчули кадровий голод. Через дефіцит фармацевтів ліки продають люди без освіти
Розраховувати на кадровий резерв аптеки не можуть. Річ у тім, що обовʼязок фармацевтів (у тому числі жінок) ставати на військовий облік. Фахівці бояться цього та виїжджають за кордон. "Їх (жінок, – ЕП) не забирають на фронт, але вони злякались і була велика хвиля додаткового виїзду після 2022 року", – каже Коляда та додає, що наразі фармринок відчуває нову хвилю відтоку працівників на тлі відкриття кордонів для чоловіків віком 18-22 років. https://epravda.com.ua/biznes/robota-v- ... tiv-812239
fler написав:Трамп сегодня выступит с обращением из Белого дома, его тема не раскрывается. Выступление президента США намечено на 18:00 по Киеву. Свой день Дональд Трамп начнет на базе морской пехоты в Вирджинии, куда министр войны Пит Хегсет созвал на экстренную встречу сотни генералов и адмиралов со всего мира.
Блекаут державних структур від завтра. На якій базі, то немає значення, до нас воно немає ніякого відношення. Внутрішні проблеми США - намбер ван, як і має бути Нам важливі поставки озброєння за рахунок нати, і про це ніхто немає виступати
flyman написав:Для ЛАДа ще одне відео щодо портативних рекаторів [youtube]emhr-5J2nP0[/youtube.
Не очень понял, что вас здесь заинтересовало. Практически никакой информации. ........
Про те що роботи ведуться щодо компактрих реакторів у різних країнах, і проробляються різні варіанти. Чим ЛАДу потрібні креслення та формули з підписами та сургучевими печатками?
"креслення та формули" мне не нужны. То, что такие работы ведутся, я не отрицал. То, что такие реакторы возможны, тоже. Вопрос в другом. Что вы (и остальные мои оппоненты) понимают под компактным реактором? Компактный по сравнению с мегаваттными АЭС? Без проблем? Кубик 2х2х2? Вряд ли. Хотя доказывать невозможность не стану. Вопрос в их экономической эффективности. И второе. "роботи ведуться і проробляються різні варіанти" это правда. Но тут, по-моему, Шмитт утверждал, что они уже созданы. Приведите пример хоть одного работающего ММР и его габариты и массу.
ЭГП -6 — российский проект малого ядерного реактора. ... Это самый маленький в мире действующий коммерческий ядерный реактор, однако в настоящее время разрабатываются реакторы меньшего размера. ... Было построено всего четыре реактора ЭГП-6, которые образовали Билибинскую атомную электростанцию , введенную в эксплуатацию в 1974–1977 годах
В собранном виде «Елена» представляет собою цилиндр диаметром 4,5 и высотой 15 метров. Масса установки — 168 тонн. Установка разбирается на блоки массой не более 20 тонн. Размещение — подземное или подводное, в герметичном боксе
В ноябре 2021 года правительство Великобритании объявило о выделении гранта в размере 210 миллионов фунтов стерлингов проекту Rolls-Royce SMR, чтобы соответствовать частным инвестициям в это предприятие. Rolls-Royce Group, BNF Resources UK и Exelon Generation вложат в него 195 миллионов фунтов стерлингов в течение примерно трёх лет. .... Консорциум Rolls-Royce SMR, в состав которого входят многие крупные британские инжиниринговые компании, намерен построить 16 реакторов, каждый из которых будет водо-водяным, мощностью 470 МВт.
Каждый Rolls-Royce SMR будет генерировать 470 мегаватт
и
Каждый Rolls-Royce SMR будет производить достаточно низкоуглеродной энергии для обеспечения одного миллиона домов в течение 60 лет.
https://www.rolls-royce-smr.com/. Я уж молчу, о том, что 470МВт на миллион домов это всего 470 Вт или 0,47 кВт на дом. Как-то маловато. Но вряд ли это то, что вы и остальные подразумевали под ММР:
например, трёхконтурный реактор Rolls-Royce SMR мощностью 470 МВт занимает 40 000 м², что составляет 10 % от площади, необходимой для традиционной электростанции (однако эта установка слишком велика, чтобы соответствовать определению небольшого модульного реактора
В Украине должны появиться 20 малых модульных атомных реакторов, которые обещает построить американская компания Holtec International совместно с "Энергоатомом". Причем первый из них планируется запустить уже в 2029 году. Это следует из соглашения о сотрудничестве между компаниями, подписанного 21 апреля (2023).
Для размещения малых модульных реакторов, в отличие от крупных ядерных реакторов, достаточно площади от 20 000 кв. м. ...... Минус единственный: все это – теоретически. «В мире нет ни одного работающего модульного реактора», – говорит руководитель прессцентра «Энергоатома» Леонид Олейник.
холява написав:........ Добрий ранок . Всім Гарного дня . Я думаю що складання ракетних конструкцій справа нелегка та довга за часом . Складання ,випробування ,таємниця та ще багато чого . Напевне колись почуємо і побачимо використання ракет ...
А освоение серийного выпуска ещё дольше. Но зачем кукарекать задолго до рассвета?
Китай в кожному дроні. Чому в нашій зброї так мало українського?
У 2025 році Україна виробила зброї на $9 млрд, сказав колишній голова Мінстратегпрому Герман Сметанін. Уява одразу малює картину, що українська економіка заробила "зайві" $9 млрд замість того, щоб віддавати ці гроші іноземним постачальникам.
Але реальність трохи складніша. З цих $9 млрд значна частина грошей пішла за кордон на закупівлю компонентів для виробництва зброї. Українська військова техніка залишається дуже залежною від імпортної, зокрема китайської, електроніки та окремих критичних комплектуючих.
Масштаби цього вражають. Один із найбільших імпортерів китайських деталей, українська компанія TAF Industries, лише за останні 18 місяців законтрактувала в Китаї компонентів на $1 млрд.