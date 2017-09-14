RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 20:23

  budivelnik написав:........
Є два рівні незадоволення
Перший(корисний) - мотиваційний, саме він змушує нас підняти дупу з табуретки і починати щось робити
Другий(шкідливий) - нам всі винні - цей до толку не приводить і перетворює життя в ад..
Ви про який?
ПС
А те що хтось виїзжає - не заперечує мого
Багатий той хто витрачає менше ніж заробляє...
Адже один з мотивів виїзду - це досягнути озвученого мною постулату.

Вариант - человек не доволен уровнем своего материального благосостояния, но бросать любимую работу не хочет. Что он может "починати щось робити"? Только уехать на Запад, если есть возможность продолжать там работу по любимой специальности. Как по мне, это не означает "підняти дупу з табуретки". Это называется воспользоваться трудом поколений чужой страны, потому что своя оказалась ни на что не способна.
И если такие люди будут уезжать, то ничего и не будет.
С выделенным вами спорить не буду. Определение, конечно, оригинальное. Тянет на премию, но не Нобелевскую.
Я вам уже как-то задавал вопрос. Ели человек зарабатывает 10 тыс. грн , а живёт на 9,5 тыс., он богатый. Допускаю, что вы ответите - да. Но вы будете единственный в Украине, кто так ответит.
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 20:26

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:.......
такий собі Лад -твердо переконаний що російська+ заводи - зроблять всіх багатими , але чому він не може пояснити чому така "чудова" імперія маючи і російську і заводи - розсипаплась
такий собі воєнпенс - твердо переконаний що варто можновладцям працювати більше-і всі відразу отримають ману небесну

Я никак и никогда не связывал "російську" с богатством.
А заводы таки нужны. Китай разбогател, главным образом, благодаря заводам. Торговля вторична.
воєнпенс никогда не утверждал, что "всі відразу отримають ману небесну". Но для того, чтобы отримати щось не через 300 років, реформы нужны. Вашими методами мы будем повторять путь развитых стран, которые шли к сегодняшнему уровню столетиями. + им было легче за счёт колоний.
Но за эти 300 лет развитые страны уйдут далеко вперед.
А спеціально треба БРЕХАТИ ?
1 Я писав три покоління=50-100 років... це точно не ТРИСТА
2 Півтора покоління ВЖЕ пройшло , а ви все дрочите на можновладців
3 Марксизм вже стародавня історія..
він ще так сяк працював 100-200 років тому
коли основою ВВП було
Земля+ПРАЦЯ
Вже в другій половині 20-го століття , звязка стала
земля+праця+капітал, при чому земля +праця= 10% світового ВВП
праця+капітал=90% світового ВВП

Провідні економісти показують подальше зміщення вправо...
як приклад
в 7 містах США і 2 містах Китаю - таксі вже РОБО
тобто праця людини в цій галузі через років 20 буде дорівнювати нуль... а це 30% світової економіки(логістика)
і станеться те що відбулось з конями в США
було на двох людей-один кінь
стало -коні тільки в зоопарку.

Тепер про розвиток
В другій половині 20-го століття -всі розвинуті країни відмовились від колоній, бо витрати на колонії були вищими ніж користь від колоній
тому брехня про те що компютеру побудували за рахунок негрів в Африці-не повинна розповсюджуватись

А раз так
То розвиток відбувається тим швидше чим
а - більше людей його підтримує
б - менше впирається...

Тому
В Польщі Бальцеровича підтримало 30% активних... які переперли 70% тих хто впирався, але при цьому прийшлось пожертвувати Бальцеровичем

Якщо ж взяти окрему сімю ( а-ля моя) і припустити що я прийняв рішення проводити реформи - то відкритого опору не буде, а якщо дружина вірить то не буде й скритого
і саме тому рівень моєї сімї обігнав середній рівень Польщі і добрався до середнього рівня Швеції за тих самих 30 років...

Якби по такому принципу пішла більшість (хоча б 30%) ми б йшли нога в ногу з поляками.
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 20:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Вариант - человек не доволен уровнем своего материального благосостояния, но бросать любимую работу не хочет. Что он может "починати щось робити"?
Мені не подобалось торгувати( і не подобається до зараз) і подобалось будувати
Але збанкрутувавши в будівницві в першому заході( проблема була не в мені, а в фінансових питаннях-замовники погано розраховувались а варіантів тиску на них не було), я спочатку заробив капітал в торгівлі, який дозволив почати будувати за власні коши з мінімальним залученням кредитних... і саме на будівництві був зароблений основний мій капітал....
Якби ж я пив пиво в пивбарі розповідаючи який несправедливий світ - то навряд чи сьогодні зміг би так як зараз виступати.
Висновок
Труси-хрестик
Або любиш те чим займаєшся і тобі пофіг що недоплачують
або міняєш місуе праці на те яке задовільнить ТВОЇ потреби
а плакати/колотись але жерти кактус - багато розуму не треба.
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 20:31

  Vadim_ написав:А про пенсионеров , звичайних , на 3500 грн. не на разі?

як казав один алкаш - "с пєнсіямі ето отдєльная тєма" ))
"вам хорошего настроєнія і здоровья"...
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 20:34

  sergey_stasyuk555 написав:
  budivelnik написав:Той хто від мене залежить -ЗОБОВЯЗАНИЙ прислухатись до моїх порад, і при цьому МАЄ ПОВНЕ право жити окремо і не бути від мене залежним.

тепер спробуй "осознать" те що ти написав з іншої "колокольні" - членів своєї родини, яких ти піддавав тортурам
ви таки перегнули з тортурами... певен норму калорій вони отримували мясом а не брюквою.
Справа в іншому, як вдалось їх обмежувати при житті в суспільстві. Всеодно є речі правильні на які не гріх і потратитись, там плавання чи інший спорт або навчання а в "басейні" вже будуть діти які не хотять карася а прєдпочітають лососнуть тунця)
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 20:36

  sergey_stasyuk555 написав:
  Vadim_ написав:А про пенсионеров , звичайних , на 3500 грн. не на разі?

як казав один алкаш - "с пєнсіямі ето отдєльная тєма" ))
"вам хорошего настроєнія і здоровья"...


Номерні показують, що вони з Росії )
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 20:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Ели человек зарабатывает 10 тыс. грн , а живёт на 9,5 тыс., он богатый. Допускаю, что вы ответите - да. Но вы будете единственный в Украине, кто так ответит.
давайте прикинемо
Система координат сьогоднішня
10000 заробляє - 9500 витрачає
Перший рік - +6000 тіло+600 на тіло %=6600 - мізер звичайно
Десятий рік - 113 000 тіло + 1130 в місяць відсотки які рекапіталізуються під 12%
Двадцятий рік - 489000 тіло +4800 в місяць
Тридцятий рік - 1747400 тіло+17000 в місяць

Можете перевірити в екселі
То можна назвати пенсіонера багатим якщо в нього 17000 капає на тіло ?
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 20:38

  Banderlog написав:
  sergey_stasyuk555 написав:
  budivelnik написав:Той хто від мене залежить -ЗОБОВЯЗАНИЙ прислухатись до моїх порад, і при цьому МАЄ ПОВНЕ право жити окремо і не бути від мене залежним.

тепер спробуй "осознать" те що ти написав з іншої "колокольні" - членів своєї родини, яких ти піддавав тортурам
ви таки перегнули з тортурами... певен норму калорій вони отримували мясом а не брюквою.
Справа в іншому, як вдалось їх обмежувати при житті в суспільстві. Всеодно є речі правильні на які не гріх і потратитись, там плавання чи інший спорт або навчання а в "басейні" вже будуть діти які не хотять карася а прєдпочітають лососнуть тунця)


Ще один московит ... пьяний )

Кагором від Онуфрія ...
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 20:38

  pesikot написав:Номерні показують, що вони з Росії )

пес "смєрдячий" - не тупи.
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 20:40

  sergey_stasyuk555 написав:
  pesikot написав:Номерні показують, що вони з Росії )

пес "смєрдячий" - не тупи.


*** (хлеборезку) завали ))
