Если человек зарабатывает 10 тыс. грн , а живёт на 9,5 тыс., он богатый. Допускаю, что вы ответите - да. Но вы будете единственный в Украине, кто так ответит.

При соблюдении определенных условий, Я буду вторым, хоть мое представление о богатстве существенно отличается.

А зачем много?

Я же написал "при определенных условиях". Не выполнится условие - не окажется богатых людей именно с такими уровнями дохода и потребления. Ну и не надо.

И не стоит переходить на личности, при чем тут мои знакомые?



1. Где вы увидели переход на личности?2. Где вы увидели желание доказать кому-то, что он не богат?Я уверен, что вы (не лично вы, а любой человек) найдёте массу людей с доходом значительно больше, чем 10 тыс. грн, который ответит на такой вопрос, что он бедный. Причём, это не очень зависит от его дохода - это может быть и 20, и 50, и 100 тыс. За бОдьшие цифры не ручаюсь, но возможно.И так же уверен, что не найдёте ни одного с доходом 10 тыс., который ответит, что он богат. Максимум, человек может сказать, что ему хватает.Первое подтверждает ваше утверждение (в общем, правильное), что "понятие богатства зависит от самовосприятия человека" (насчёт "больше" не уверен).По второму - есть всё же некоторыекритерии.Надеюсь, если я уменьшу цифру, например, до 5 тыс. грн, вы не рискнёте повторить утверждение, что при этом "понятие богатства зависит от самовосприятия человека".Или назовите свою цифру, при которой вы точно будете уверены, что человек беден.