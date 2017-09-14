RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 16:35

модифікований нормальний закон розподілу

  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Ели человек зарабатывает 10 тыс. грн , а живёт на 9,5 тыс., он богатый. Допускаю, что вы ответите - да. Но вы будете единственный в Украине, кто так ответит.
давайте прикинемо
Система координат сьогоднішня
10000 заробляє - 9500 витрачає
Перший рік - +6000 тіло+600 на тіло %=6600 - мізер звичайно
Десятий рік - 113 000 тіло + 1130 в місяць відсотки які рекапіталізуються під 12%
Двадцятий рік - 489000 тіло +4800 в місяць
Тридцятий рік - 1747400 тіло+17000 в місяць

Можете перевірити в екселі
То можна назвати пенсіонера багатим якщо в нього 17000 капає на тіло ?

Це розрахунок для лохів. На щастя(або на жаль) лохи не будуть відкладати 5% своїх доходів при заробітку 10К і не скористаються твоїми геніальними порадами.
Тепер факти:
Який був курс гривні/карбованця 30 років тому? 147000 за долар, що рівне 1,47грн за долар. Зараз 41,2. Маємо знецінення гривні до долара в 28 разів.
І це в доларовому еквівалентні! Але сам долар також дешевіє! За 30 років подешевів в 2 рази(навіть трішки більше).

Тобто 17000грн через 30 років це приблизно 300грн(17000 ділимо на 28 і ділимо на 2) на сьогодні.
Геніально! 30 років відкладати по 500 грн щоб отримати 300 грн(по купівельній спроможності). :D :D

*Дійсно 12% ставка занижена для тих років, але і роки то були унікальні(перехідні). Міг і банк збанкрутіти і інші прикольчики могли бути.

**Взагалі, пасивний дохід - це казка для лохів. Можливе тільки "пасивне збереження грошей" і то це не так просто.

***Ще додам, що 300грн це після 30 років "відкладання". Потім ми очевидно відкладати перестаємо і відповідно суми наших виплат постійно падають. Через 20 років "на пенсії" ми будемо отримувати по цій системі вже просто копійки - тобто ми і далі будемо отримувати 17000, але це будуть копійки.


Ясно що за комунізму всі рівні, як сірники в коробці, але нема багатих.

На щастя(або на жаль) лохи не будуть відкладати 5% своїх доходів при заробітку 10К і не скористаються твоїми геніальними порадами.

Але це формує звичку, яка виведе з часом може вивести в топ 20% (10% або 5%), які "за природніх умов" підпадають під модифікований нормальний закон розподілу (більш подібний до розподілу Больцмана-Максвела).
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 16:36

  барабашов написав:В конце 90х продукты стоили раз в пять в долларах дешевле чем сейчас
В 95м году наверно и все в 7-8
Живя на гречке без масла и картошке без подливы и отбивных не сильно то и пооткладываешь в 25-30 лет на счастливую старость
Кроме того маленькие дети имеют такую проблему как спонтанно болеть и причём часто тяжело, и не дай бог с операциями и недешёвым лечением(сам так в 4.5 года болел и весьма долго)
Короче одно это жить в 2000м году на 1000уе семьёй в сьёмной однухе отклавыя треть на рост капитала, а другое жить сейчас так же на чуть(не впятеро) большую сумму
Или на сотню в 1995году когда минималка была пару-тройку долларов (откладывая пусть с той сотки 30-40)
Вообще до Юща народ не столько капитализировался, как покупал вместо драных штанов и курток новые(зарплаты всё таки в долларах сильно росли) и начав есть ТУ САМУЮ ковбасу по 2.20(22грн) без туалетной бумаги наконец

Хіба будівельник писав, що він розбагатів "на економії сірників"?
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 16:38

  барабашов написав: ТУ САМУЮ ковбасу по 2.20(22грн) без туалетной бумаги наконец

Сколько можно тиражировать миф о туалетной бумаге в советской колбасе?
Ну не было при совке туалетной бумаги!
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 16:53

  detroytred написав:
  jump написав:ДБР: Чиновник військової частини 5 років розкрадав пальне, збитки –на 24 млн.

Привласненим пальним колишній посадовець розпоряджався на власний розсуд, що призвело до втрати понад 650 тонн стратегічно важливого ресурсу для ЗСУ.

Державі завдано збитків на суму понад 24 млн грн, зазначають прокурори.

Зазначається, що суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 450 тисяч гривень. :lol:
https://www.pravda.com.ua/news/2025/10/01/8000696/

Головним тут є навіть не цей крадій, а ота посадова особа (точніше особи), прямими функціональними обов'язками якої є контроль даного виконавця.
Тобто його безпосередній начальник і контролюючі органи.

От за них треба братися...
А боротися з отакими - це боротися з наслідками. Системи.
Типу такі собі захопливі історії.

Була можливість красти, чел крав.
І хтось забезпечував йому цю можливість роками.
Тобто не виконував свої прямі посадові обов'язки роками.

Ви ж розумієте що чел ділився з командиром частини))
На такі суми бути непоміченим командиром, який підписував щотижня/щомісяця папери, неможливо))
Але і оберти серйозні! Невже це звичайна мотокопитна? Може все ж авіаційна? Там нач ГСМ ворочає сотнями тон
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 16:54

  Сибарит написав:
  барабашов написав: ТУ САМУЮ ковбасу по 2.20(22грн) без туалетной бумаги наконец

Сколько можно тиражировать миф о туалетной бумаге в советской колбасе?
Ну не было при совке туалетной бумаги!

Дякую, за це повідомлення, Сибарите. Посміхнулась. Зі святом Вас і всіх причетних. Повертайтесь якомога найшвидше до мирного життя, за яким і ми теж дуже скучили )
