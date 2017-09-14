budivelnik написав:Сідайте - ПЯТЬ ( або 12 по дванадцятибальній...
Давайте подивимось на список тридцяти найбагатших країн по ВВП чи проводились в них реформи за останні 200 років
№ ___ країна ______ ВВП на душу ______ Чи проводились реформи
1 ___ Люксембург ______ 135 682 ______ ні
2 ___ Ірландія ______ 99 152 ______ ні
3 ___ Швейцарія ______ 93 457 ______ ні
4 ___ Норвегія ______ 89 202 ______ ні
5 ___ Сінгапур ______ 72 794 ______ так
6 ___ США США ______ 69 287 ______ ні
7 ___ Ісландія ______ 68 383 ______ так
8 ___ Данія ______ 67 803 ______ ні
9 ___ Катар ______ 61 276 ______ ні
10 ___ Швеція ______ 60 239 ______ ні
11 ___ Австралія ______ 59 934 ______ ні
12 ___ Нідерланди ______ 58 061 ______ ні
13 ___ Фінляндія ______ 53 982 ______ ні
14 ___ Австрія ______ 53 267 ______ ні
15 ___ Канада ______ 52 051 ______ ні
16 ___ Бельгія ______ 51 767 ______ ні
17 ___ Ізраїль ______ 51 430 ______ ні
18 ___ Німеччина ______ 50 801 ______ так
19 ___ Нова Зеландія ______ 48 801 ______ ні
20 ___ Велика Британія ______ 47 334 ______ ні
21 ___ Франція ______ 43 518 ______ Наполеон
22 ___ Японія ______ 39 285 ______ так
23 ___ ОАЕ ОАЕ (2020) ______ 36 284 ______ ні
24 ___ Італія ______ 35 551 ______ ні
25 ___ Південна Корея ______ 34 757 ______ так
26 ___ Багамські Острови ______ 34,003 ______ ні
27 ___ Мальта ______ 33 257 ______ ні
28 ___ Бруней ______ 31 722 ______ ні
29 ___ Кіпр ______ 30 798 ______ ні
30 ___ Іспанія ______ 30 115 ______ ні
І що бачимо?
А бачимо , що реформи це більш виняток ніж правило
І якщо викинути реформи які проводились після війни (Німеччина, Корея. Японія. Франція)
То виявиться що у нас тільки Ісландія і Сінгапур проводила реформи які привели до відносно швидкого зростання....
Але ці країни не займає навіть 1% від кількості населення першої тридцятки....
Реальність інша 😶😁😁
Наприклад, Іспанія:
Іспанське економічне диво (ісп. El Milagro español, дослівно "Іспанське диво") — історичний феномен рекордного зростання іспанської економіки, що розпочався 1959 року та тривав до 1973.
Економічне диво» було спричинено реформами, які просували так звані «технократи», які, за згоди Франко, розробили та здійснювали політику розвитку іспанської економіки під керівництвом Міжнародного валютного фонду. Технократи стали для Іспанії новим класом політиків, які замінили стару фалангістську гвардію. Реалізація стратегії, розробленої технократами, набувала форми планів розвитку та мала значний успіх: у 1960-их роках Іспанія стала другою в світі за темпами економічного зростання, дещо відстаючи від Японії, ставши в результаті дев'ятою за величиною економікою світу. Завдяки успішній політиці технократів Іспанія приєдналась до промислово розвинених країн, залишивши в минулому злидні й відсталість, що були притаманні країні після втрати більшої частини своєї імперії на початку XIX століття.
Або США:
Новий курс Рузвельта
І т.д.
Реформи від можновладців-управлінців-регуляторів...
По створенню умов для розвитку ринку, країни.