Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 18:23

  Hotab написав:Може синьолобого шатуна хтось вкладе спати? Він же не розуміє прочитане. Відповідає не на те,, що цитує. Це не той випадок, коли дитину з інвалідністю треба залишати в загальному класі, щоб він соціалізувався, щоб не відчував себе іншим.
Це ж повний деградант. Причому не на війні щось там трапилось , а просто спився.

хотаб ВОИН , Інвалід чі у окопі?чі просто пи**?
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 18:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Тому до повного виснаження обох сторін. Або до Перемоги.

або то що має на увазі багатоциферний лис
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 18:30

  andrijk777 написав:
  stm написав:Як ви вважаєте навіщо Орбан виступив зі словами:
«Євросоюз хоче розпочати війну. Ситуація серйозна. На столі переговорів знаходяться відверто провоєнні пропозиції. Вони хочуть передати Україні фонди ЄС. Вони намагаються прискорити вступ України, використовуючи всілякі юридичні хитрощі. Вони хочуть фінансувати поставки зброї».
ЄС же всього боїться. Чого цей товстий жаба переживає?

Очевидно навіщо, не хоче щоб Євросоюз помагав Україні.

очевидно що за "базар нє отвєтіт"
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 18:35

КО

  andrijk777 написав:А далі йде розмова про "Первые пуски" :D
Які "Первые пуски", якщо ВЖЕ випускають 50 ракет в місяць. :D :D

щоб "зробити пуск", навіть первий, потрібно сначала "випустить", тоєсть "проізвєсті"
ваш кеп
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 18:36

Збройні сили Російської Федерації тепер запускають по Україні дрони «Шахед» з камерами та функцією радіокерування, які особливо загрожують залізничній інфраструктурі.

Їхніми основними цілями є групові транспортні перевезення, залізниця та велика техніка.

В підтвердження своїм словам експерт опублікував відео з ворожих ресурсів, на якому дрони уражають цистерни з паливом для потреб ЗСУ, вантажні вагони з військовим майном, платформи з технікою та резервуари з паливно-мастильними матеріалами.

За словами "Флеша", в основі управління "Шахедом" лежить китайська камера і китайський радіомодем. Практична дальність застосування такого БПЛА сягає до 200 км, однак технологія дозволяє це робити і на 400 км.
https://focus.ua/uk/digital/726940-shah ... -zagrozoyu
