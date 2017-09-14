Додано: П'ят 03 жов, 2025 00:44

Мама как-то съездила по медицинским показаниям в санаторий в Цхалтубо. Тоже по дешёвой профсоюзной путёвке. Она не была ни парт-, ни профоргом, рядовым инженером. И ей это сильно помогло. Да, хорошо бы ей туда съездить и ещё, но таких санаториев было парочка на весь Союз. Наверное, "элите" это было проще, у них были свои санатории и дома отдыха. Тем не менее. Сегодня вряд ли "пересичный" украинец сможет себе это позволить. "Элита" - без проблем. ...Мама как-то съездила по медицинским показаниям в санаторий в Цхалтубо. Тоже по дешёвой профсоюзной путёвке. Она не была ни парт-, ни профоргом, рядовым инженером. И ей это сильно помогло. Да, хорошо бы ей туда съездить и ещё, но таких санаториев было парочка на весь Союз. Наверное, "элите" это было проще, у них были свои санатории и дома отдыха. Тем не менее. Сегодня вряд ли "пересичный" украинец сможет себе это позволить. "Элита" - без проблем.

щось вже пішли казки. що пересічний не може собі дозволити? здається куди вже не їздили до війни - й Туреччина, й Єгипет, й Європа. в кого мало грошей - ті ж самі Чорне та Азовське море. й їдеш куди хочеш, а не куди путівки. до речі, путівки до війни теж були - рівень сервісу напевне такий же, як й в срср



тому ДЕШЕВІ профспілкові путівки в нормальні місця треба було ДОСТАВАТИ. забули вже це слово ЛАД? або отримувати їх один раз на кілька років... щось вже пішли казки. що пересічний не може собі дозволити? здається куди вже не їздили до війни - й Туреччина, й Єгипет, й Європа. в кого мало грошей - ті ж самі Чорне та Азовське море. й їдеш куди хочеш, а не куди путівки. до речі, путівки до війни теж були - рівень сервісу напевне такий же, як й в срсртому ДЕШЕВІ профспілкові путівки в нормальні місця треба було ДОСТАВАТИ. забули вже це слово? або отримувати їх один раз на кілька років...

Шо саме вряд ли пересічний українець сможєт сєбє ето позволіть, поясніть?

Глянув той санаторій у Хмільнику, якщо повністю з проживанням/лікуванням/харчуванням, то це 3700 за добу з особи, шо таке VIP номер потрібно дивитись. Якщо 10 днів, на 2 особи, то особисто я би поїхав до Чехії Radium Palace Sanatorium Jachymov. ..........Шо саме вряд ли пересічний українець сможєт сєбє ето позволіть, поясніть?Глянув той санаторій у Хмільнику, якщо повністю з проживанням/лікуванням/харчуванням, то це 3700 за добу з особи, шо таке VIP номер потрібно дивитись. Якщо 10 днів, на 2 особи, то особисто я би поїхав до Чехії Radium Palace Sanatorium Jachymov.

Я, вообще-то, об этом написал. И объяснил, почему. Как раз в приведенной вами цитате. Или вы читать разучились?Не, ребята, я понимаю, что здесь собрались, скажем так, не самые бедные люди. И если для вас 3700 в сутки это недорого, то только рад за вас.Не буду брать "Люкс". Возьмём скромненько, по минимуму, - "Номер «Стандарт» однокімнатний двомісний" - "душ і туалет на коридорі на три кімнати". Цена на одного человека в сутки - 1190 грн. Включено: "Харчування, проживання, базовий курс лікуванняДодаткові методи діагностики і лікування згідно прайс-листу". Что включает в себя "базовий курс лікування" не написано. Сколько, например, радоновых ванн. Путёвки в санаторий в советское время были, как правило, на 24 дня.1190х24 = 28560 грн.Вроде, и немного. Не буду заниматься спекуляциями о базовом курсе, предполагаем, что он включает всё необходимое и лечением "згідно прайс-листу" заниматься не придётся. Поср. зарплата по состоянию на сентябрь 25500 грн. При этом, если правильно помню, на начало года было 22500 грн., т.е. в среднем за этот год 24000 грн. Минус налоги и на руки примерно 19000 грн. К сожалению, данных о медианной зарплате у нас нет, но она точно процентов на 15-20 ниже. Т.е. от 15200 до 16150. Пусть 16000.Т.е. 28560 это в 1,8 раза больше медианной зарплаты на руки. Сказать, что это недоступно нельзя. За лечение люди платят и больше. Вроде, доступно. Тем не менее, выложить почти 2 месячные зарплаты это немаленькая дырка в бюджете для среднего украинца.В долларах по сегодняшнему курсу 28560 грн это 690 долл. Не знаю, сколько сегодня стоят путевки в Турцию-Египет. Насколько помню, было до войны от 300 до 500 долл. Беру экономный вариант, а не эксклюзив."здається куди вже не їздили до війни - й Туреччина, й Єгипет, й Європа. в кого мало грошей - ті ж самі Чорне та Азовське море. й їдеш куди хочеш".Ну на "Чорне та Азовське море їздили куди хочеш" и в советское время тут ничего не поменялось.Да в Турцию и Египет ездили много и многие. Но вот сколько это "многие", к сожалению не известно. Кто-то ни разу, а кто-то, возможно, каждый месяц.chatgpt приводит данные, что по опросу Research & Branding Group от 2017 околоукраинцев никогда не были за границей. В регионе Западной Украины доля тех, кто никогда не выезжал, была ниже — около 54 %. Среди молодёжи от 14 до 29 лет согласно исследованию “Ukr_Generation” (2017)заявили, что никогда не были за границей.Среди 31% украинцев, которые за границу ездили, наверняка много таких, которые съездили по 1 разу. Так что мнение, что все отдыхали по Турциям-Египтам явно преувеличено. И достаточно сильно., вы как экономист должны были бы больше полагаться на статистические данные, а не на личные впечатления. А так эти утверждения больше подходят идеологическому работнику.