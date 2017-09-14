Додано: П'ят 03 жов, 2025 20:32

budivelnik написав: Для людини яка прогулювала всі логічні науки-ти ще добре тримаєшся...

1 Три рази писав

а - реформи потрібні у голові... бо відсутність реформованої голови = супротив реформам в суспільстві

б - найлегше кожному РЕФОРМУВАТИ свою голову , бо це навіть при відсутності реформ в суспільстві приведе до покращеного власного результату( в порівнянні з нереформованою власною головою)

в - реформатори мають всього 3-5-7 років ( і то як правило після війни або зміни суспільного стану) щоб реформувати ГОЛОВИ , бо якщо їм це не вдасться-то реформи проваляться

г - реформи потребують ресурсів, які реформатори ОТРИМУЮТЬ за рахунок погіршення життя тих хто вимагає реформ .

По якому колу-то?((Яка проблема вирішується?Отримати подальший розвиток чого-кого? -- ринку країни.В яких умовах? -- коли кожен не реформує в себе в голові. Коли нема оцього твого найлегшого.То навіщо ТИ ПІДМІЯЄШ ПРЕДМЕТи, які розглядаються?Поки не надасиш чіткої відповіді, далі нема сенсу рушити.Кеп-очевидності:- спротив реформам відбувається у всіх країнах- після уходу посадовців, які започаткували реформи, їх наступники продовжують діяти в даному напрямку.- реформи в перші роки погіршують життя частини населення.Це лише природні процеси під час реформ.Розглядати відсоток часу реформ до загального часу існування країни --- це ні про що.Спочатку ти рахував відсоток в країнах(((Не вийшло.То вигадав рахувати відсоток в часі.Ще було про - після війни, революції.І тим паче більшість-меншість ну аж ніяк не є аргументом-то.________________________Переконування в головах, кажеш.Так і в даному випадку прискорити час для цього переконання можливо через кого? - через можновладців.В них інструменти-важелі.По пустелі єврєї ходили самі і просто еволюціонували? - чи може хтось (Моісей) прискорив цей процес реформування в їх головах. А не чекав, поки вони самі еволюціонують.Да куди не ткни... все впирається в наявність володіння інструментами-важелями впливу на суспільство, ринок, культуру, освіту і т.д.Тому й отака боротьба саме за владу.