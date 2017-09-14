RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15347153481534915350>
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 12:28

  Investor_K написав:
  Hotab написав:Флайман був настільки економним, що в осінньому парку ходив в пальто на голе тіло ..


Без білизни?

Сходіть на зустріч. Має показати
Hotab
 
Повідомлень: 16556
З нами з: 15.02.09
Подякував: 397 раз.
Подякували: 2497 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 12:29

  _hunter написав:
  Hotab написав:Банально нищать економічний потенціал

Видбудуем! - недели за две, три максимум.

Гірше те, що це ознака -- засобів ураження в них вистачає не тільки на БД та об'єкти критичної інфраструктури, але й на свиноферми та меблеві фабрики.

Хоча є ще нюанс.. як таємниця Полішинеля.
Але про нього мовчать, як риби. Хоч він є природнім для війни. Тим паче екзистенційної. То й я не рудий.
detroytred
 
Повідомлень: 25729
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 12:43

  _hunter написав:на крайняк и в Палатках Нэзламности перезимует 👍

Рфія зробила більше, ніж злочин, помилку.
Про це волгарь тут наголошував ще в 2014.
А повномасштабка, то й зовсім помилка в кубі.

Гадала зустріч з квітами ... але українці спроможні зустріти не те, що в палатках незламності, а хоч у підвалах і землянках.

Тому тільки до Перемоги або повного виснаження рфії.
Більш цікавим є -- а чи готові-спроможні будуть на палатки-землянки рфяни? За логікою - тим паче спроможні, бо варвари-орки-ще й скрепні-ще й диктатура.

Самий номер буде, якщо пу і Ко дадуть задню. І до пересічних скрєпних орків тоді дійде під ким ці єліти хремля. І яка їх велич в реалі. І за що по ітогу пу поклав їх стільки в землю.
(Це так. Версія. Якщо...)) Дійсно цікаво наскільки самостійні оті єліти хремля.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 04 жов, 2025 12:59, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 25729
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 12:58

detroytred
І до пересічних скрєпних орків тоді дійде під ким ці єліти хремля


Поки не буде знеславлення і приниження кацапії поразкою, нема жодного шансу на самостійне переусвідомлення пересічним кацапом. Надто довго цим уйопкам останкінська голка вколює надуману велич .
Hotab
 
Повідомлень: 16556
З нами з: 15.02.09
Подякував: 397 раз.
Подякували: 2497 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 13:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:В мене не "реформи це легко" і "нагнуть населення", а - реформи це не так важко і неможливо, як ти намагаєшся довести-показати,
Я ніколи не казав - неможливо...
Якщо є
Бажання
Ресурси
То можна й мягке зломати...
Яказав що є два шляхи досягнення благополуччя в Державі
Перший-легкий для мешканців бо природний - ЕВОЛЮЦІЯ , коли в кожного є час порівняти свої досягнення з досягненнями тих хто його оточує і САМОСТІЙНО прийняти рішення що буде робити для себе (може прийняти що нічого не треба змінювати і в процесі зникнути)
Другий - важкий для мешканців , бо потребує СИЛОВОГО втручання - реформи... При цьому якість майбутнього результату буде визначатись не всім населенням а бзіками в голові реформатора ( може колгосп в деяких випадках був кращий ніж кулаки... але для кулаків яких розкуркулили і знищили ( чи для євреїв Німеччини) - те що суспільство швидше розвинулось на їх кістках - як би не радує

При цьому
Що перший, що другий варіант -успішний тільки у випадку коли буде ЗМІНЕНА свідомість населення і населення ПОГОДИТЬСЯ що нові ПРАВИЛА ( по твоєму-умови) для цього населення є корисними.

Тому й кажу
Навіщо ломати свідомість твою і лада? ви й так не встигните скористатись зміненою свідомістю.
Може легше для суспільства ( доцільніше для Вас) дозволити вам померти совками?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27123
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2991 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 13:03

  Hotab написав:detroytred
І до пересічних скрєпних орків тоді дійде під ким ці єліти хремля


Поки не буде знеславлення і приниження кацапії поразкою, нема жодного шансу на самостійне переусвідомлення пересічним кацапом. Надто довго цим уйопкам останкінська голка вколює надуману велич .

Не згоден.
Поразка німців в 1СВ навпаки ще більше підстегнула велич...

Я ж мав на увазі саме несамостійність (продажність) єліт хремля. Якщо вона є, то наявна демонстрація цього повинна рознести скрєпну свідомість рфян вхлам. Можливо повинна.
А просто поразка ні.
Навпаки, тільки розпалить сильніше.
detroytred
 
Повідомлень: 25729
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 13:04

  detroytred написав:
  _hunter написав:на крайняк и в Палатках Нэзламности перезимует 👍

Рфія зробила більше, ніж злочин, помилку.

Гадала зустріч з квітами ... але українці спроможні зустріти не те, що в палатках незламності, а хоч у підвалах і землянках.

Тому тільки до Перемоги або повного виснаження рфії.
Більш цікавим є -- а чи готові-спроможні будуть на палатки-землянки рфяни? За логікою - тим паче спроможні, бо варвари-орки-ще й скрепні-ще й диктатура.

Самий номер буде, якщо пу і Ко дадуть задню. І до пересічних скрєпних орків тоді дійде під ким ці єліти хремля. І яка їх велич в реалі. І за що по ітогу пу поклав їх стільки в землю.
(Це так. Версія. Якщо...)) Дійсно цікаво наскільки самостійні оті єліти хремля.

>>> тоді дійде під ким ці єліти хремля
Я не уверен, что это хоть что-то изменит: опыт той же Второй Мировой показывает, что будет не до того.
Ну и правильному ответу "я не слежу за политикой их давно научили"...
Опять же: какая разница низам - под кем их "бригадный" ходит? - они всеравно внизу. Да и разговоры про 1/6ю суши давно не звучат...
_hunter
 
Повідомлень: 10669
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 13:12

  budivelnik написав:
  detroytred написав:В мене не "реформи це легко" і "нагнуть населення", а - реформи це не так важко і неможливо, як ти намагаєшся довести-показати,
Я ніколи не казав - неможливо...
Якщо є
Бажання
Ресурси
То можна й мягке зломати...
Яказав що є два шляхи досягнення благополуччя в Державі
Перший-легкий для мешканців бо природний - ЕВОЛЮЦІЯ , коли в кожного є час порівняти свої досягнення з досягненнями тих хто його оточує і САМОСТІЙНО прийняти рішення що буде робити для себе (може прийняти що нічого не треба змінювати і в процесі зникнути)
Другий - важкий для мешканців , бо потребує СИЛОВОГО втручання - реформи... При цьому якість майбутнього результату буде визначатись не всім населенням а бзіками в голові реформатора ( може колгосп в деяких випадках був кращий ніж кулаки... але для кулаків яких розкуркулили і знищили ( чи для євреїв Німеччини) - те що суспільство швидше розвинулось на їх кістках - як би не радує

При цьому
Що перший, що другий варіант -успішний тільки у випадку коли буде ЗМІНЕНА свідомість населення і населення ПОГОДИТЬСЯ що нові ПРАВИЛА ( по твоєму-умови) для цього населення є корисними.

Тому й кажу
Навіщо ломати свідомість твою і лада? ви й так не встигните скористатись зміненою свідомістю.
Може легше для суспільства ( доцільніше для Вас) дозволити вам померти совками?

Залиш - "важко".
І?
(Хоча ти саме заперечував можливість проведення реформ -- тобто казав, що неможливо. Називав це моїми фантазіями. Тепер визнаєш, що можливо? Не фантазії. Нарешті).

Ну що ти знов будуєш на вигадках, а не на реалі-то?
Ні я, ні ЛАД вже давно не є частиною рушійних сил в суспільстві.
А ота молодь, яка не хоче твоїм шляхом, в масі рухається тим паче не в твоєму напрямку.
І в існуючих умовах від можновладців-управлінців-регуляторів навіть приблизно не бажає працювати та вчитися наполегливо, так, як ЛАД або я.
Це реал, чудаче. Ти знов будуєш на своїх вигадках.
Спробуй на реалі.

Ти знов прирівнюєш ринкові реформи до а-ля загання в колгоспи -- це після вже декількох вказівок тобі, звиняй, типова єралашна чергова маячня від тебе. Між ринковими реформами в польщах, ірландіях, іспаніях і т.д. і реформами совдепу, мао, пота і т.д. --- є мабуть маленька((( різниця.

І ЛАД тобі ж нещодавно вказав: якщо в пересічних є бажання (свідомість) та ресурси, то і реформи не потрібні будуть.
Реформи роблять за умов, коли нема отого.
І саме така ситуація є предметом розгляду.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 04 жов, 2025 13:35, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 25729
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 13:14

detroytred

Поразка німців в 1СВ навпаки ще більше підстегнула велич.


То не та «поразка» була.
Поразка у 2-й була з розваленим на кирпичі берліном і сексом німкень з совєтскім солдатом безкоштовно і без бажання, і з офіцером за банку тушонки. Ото справжнє приниження і повернення «величі» на своє місце.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 04 жов, 2025 13:17, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 16556
З нами з: 15.02.09
Подякував: 397 раз.
Подякували: 2497 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 13:17

  Hotab написав:detroytred

Поразка німців в 1СВ навпаки ще більше підстегнула велич.


То не та «поразка» була.
Поразка у 2-й була з розваленим на кирпичі берліном і сексом німкень з совєтскім солдатом безкоштовно і без бажання, і з офіцером за банку тушонки. Ото справжнє приниження.

А, ну якщо така поразка, то без питань.

Яка ймовірність даного варіанту?
Тому я розглядав поразку саме рівня максимум 1СВ.
detroytred
 
Повідомлень: 25729
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 15347153481534915350>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 128546
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 314685
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 999830
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14981)
04.10.2025 12:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.