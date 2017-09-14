detroytred написав:Будівельник ніяк не в стані осягнути, що для зникнення совку в головах достатньо прибрати оцей фактор в суспільстві --- руководящу партію. І практично одразу людська природа (тяга до збагачення і т.д.) візьме своє.
Прикольне натягування сови на глобус з одночасним перевзуванням.. Тобто воєнпенсівська мантра про те що треба правильних можновладців які все створять а далі все легко - це виявляється не тяга до сильної руки (партії) ?
а Будівельник з його -нефіг чекати поки хтось буде для інших створювати -починайте створювати для себе самостійно, бо очікування це передача повноважень а ті хто повноваження заберуть використають їх так як ЇМ треба а не так як Ви хочете... - тобто таким собі диким первинним капіталізмом - не розуміє що участь керівників треба постійно зменшувати за рахунок збільшення власних зусиль у створенні власного благополуччя...
ПС ми ще не раз побачимо заяви воєнпенса типу воєнпенс завжди був за українізацію воєнпенс завжди виступав про необхідність признання впливу кожного в його майбутнє воєнпенс казав що вплив керівництва на кінцевий результат людини -5% в загальному...
Запамятайте цей пост
Це єралашкове врівняння. Ти тупо прирівнюєш рузвельтів-бальцеровичів і Ко до "СИЛЬНОЇ руки" мао-леніних-полпотів і Ко. Ринкові реформи до примусового совкового заганяння в колгосп.
І саме кумедне, що ти навіть після п'яти звернень на це уваги, як в ні чому не бувало, продовжуєш штовхати цю єралашню. По суті брехню.
Саме прикольне --- я остаточно впевнений, що ти дійсно не розумієш різниці... Тобто настільки глупый((
а як інакше сприймати цих майданівців? Возмущонних звірячим побиттям студентів? Хотіли революцію?. Тримайте в обидві руки. Пропоную не тільки фіксувати на камери але і скандувати - міліція з народом! Чи ця вже не з народом? не хотіли переставати скігліть і брати азіровську лопату, хай беруть кулебівську.
detroytred написав:І ще далеко не факт, що ото Феррарі буде.
В цьому і є різниця між совком і капіталізмом В совку ВСІМ пообіцяли комунізм.... потім виявилось що комунізм не виходить -пацани власники свого слова- слово дали , слово забрали , потім інше дали пообіцяли розвинутий соціалізм... який навернувся накривши всіх(майже всіх) чимось мокрим і не приємно пахнучим... При чому накрило як тих хто працював, так і тих хто ваньку валяв - однаково... А що в капіталізмі? Так можна валяти ваньку( приклад воєнпенса це підтверджує) , але після 30 річного валяння ваньки виявилось , що якби працював а не фіги оточуючим крутив... то кінцевий результат був би іншим....як мінімум разів в 100 кращим.
І от саме це , можливість (вища ймовірність) купівлі ферарі тим хто працює над тим хто ваньку валяє - і є різницею між совком і капіталізмом.. і саме ця різниця і ЗМІНЮЄ ментальність природнім шляхом...
А розстріляти кулаків(найефективніших виробників продовольства), отримати голодомор (щоб провести інустріалізацію) яка створила враження що можна перемогти весь світ і цим втягнутись у війну - кожен дурень може.
ПС і не воєнпенсу який на 10 років від мене молодший і ні копійки в ЗСУ не передаючий(ні через податки ні через донати) - звинувачувати мене що я не воюю. глянь в зеркало -бачиш сволоту?
detroytred написав:Ти тупо прирівнюєш рузвельтів-бальцеровичів і Ко до "СИЛЬНОЇ руки" мао-леніних-полпотів і Ко. Ринкові реформи до примусового совкового заганяння в колгосп.
Це одне і те саме Що там-що там БУЛО погіршення життя населення в РАЗИ. Тому якщо порівняти те що пропоную я Самообмеження з високою ймовірністю покращень в майбутньому З тим що пропонуєш ти обмежити всіх з високою ймовірністю що а - підем не туди ВСІ б - результатом скористаються не ті хто більше себе самообмежив
То нафіга козі баян?
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 05 жов, 2025 11:58, всього редагувалось 1 раз.
Вы же сами писали про галопирующую с 90х деиндустриалищацию сейчас люди работают в основном не на заводах, а хоть бы и из дому но и для нового завода Закарпатье предпочтительней чем Харьков
Ниаршоринг (англ. nearshoring, nearsourcing) ― аутсорсинг бизнес-процессов, особенно процессов информационных технологий, компаниям в соседней стране, часто разделяющей границу с целевой страной[1]. Обе стороны рассчитывают извлечь выгоду из одного или нескольких из следующих измерений близости: географические, временные (часовой пояс), культурные, социальные, лингвистические, экономические, политические или исторические связи[2].
Согласен. Предприятий стало намного меньше, хотя масштабы работы из дома несколько преувеличены, далеко не у всех есть такая возможность. Тем не менее, предприятия всё же остались. Да, некоторые переедут или уже переехали, как, например, Филип Моррис их Харькова во Львов. Но не все могут переехать. Металлургия не может в принципе. Для многих это слишком дорого - есть разница перебазироваться табачке или крупному машиностроительному заводу (или даже не очень крупному). Строительство новых предприятий с 0 дело дорогостоящее. Найдутся ли желающие? И для завода разница между Закарпатьем и Харьковом есть даже сегодня, хотя она и сильно уменьшилась - наличие рабочей силы, воспринимающей завод (селянин, даже устроившийся на завод, отличается от горожанина). Ниаршоринг - не все у нас айтишники (там это распространено больше всего). И вряд ли для ниаршоринга принципиальна разница в расстоянии между условными Ужгородом и Харьковом.