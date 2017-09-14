RSS
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 11:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Ти тупо прирівнюєш рузвельтів-бальцеровичів і Ко до "СИЛЬНОЇ руки" мао-леніних-полпотів і Ко.
Ринкові реформи до примусового совкового заганяння в колгосп.
Це одне і те саме
Що там-що там
БУЛО погіршення життя населення в РАЗИ.
Тому
якщо порівняти те що пропоную я
Самообмеження з високою ймовірністю покращень в майбутньому
З тим що пропонуєш ти
обмежити всіх з високою ймовірністю що
а - підем не туди ВСІ
б - результатом скористаються не ті хто більше себе самообмежив

То нафіга козі баян?
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 11:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Раньше почему не открывала?
Или страновые риски - что завод одним днем отжать могут - кудато делись?

1. не тупіть
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0 ... 0%B0%D1%80

2. бросьте єти раша-ипсо\страшилки для глупых, вы не на майдане
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 11:56

  fox767676 написав:ЛАД

Вы же сами писали про галопирующую с 90х деиндустриалищацию
сейчас люди работают в основном не на заводах, а хоть бы и из дому
но и для нового завода Закарпатье предпочтительней чем Харьков
Ниаршоринг (англ. nearshoring, nearsourcing) ― аутсорсинг бизнес-процессов, особенно процессов информационных технологий, компаниям в соседней стране, часто разделяющей границу с целевой страной[1]. Обе стороны рассчитывают извлечь выгоду из одного или нескольких из следующих измерений близости: географические, временные (часовой пояс), культурные, социальные, лингвистические, экономические, политические или исторические связи[2].
Согласен.
Предприятий стало намного меньше, хотя масштабы работы из дома несколько преувеличены, далеко не у всех есть такая возможность.
Тем не менее, предприятия всё же остались.
Да, некоторые переедут или уже переехали, как, например, Филип Моррис их Харькова во Львов. Но не все могут переехать. Металлургия не может в принципе. Для многих это слишком дорого - есть разница перебазироваться табачке или крупному машиностроительному заводу (или даже не очень крупному).
Строительство новых предприятий с 0 дело дорогостоящее. Найдутся ли желающие? И для завода разница между Закарпатьем и Харьковом есть даже сегодня, хотя она и сильно уменьшилась - наличие рабочей силы, воспринимающей завод (селянин, даже устроившийся на завод, отличается от горожанина).
Ниаршоринг - не все у нас айтишники (там это распространено больше всего). И вряд ли для ниаршоринга принципиальна разница в расстоянии между условными Ужгородом и Харьковом.
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 11:58

нАЖАЛЬ ПОЛІЦІІ ПІХУЙ НА НАРІД

  fox767676 написав:
  Успіх написав:Все. Я думаю, що далі вже не має сенсу копати/пробивати ще глибше дно. "Точка неповернення" вже пройдена...

Тут усі 40хв - цікаві!
Але, хто дуже зайнятий/немає часу(бо плете сітки, скручує дрони - робить все для нашої перемоги) - то можете подивитись 5-7хв спочатку і 5-7хв в кінці!



Від себе додам, що найгірше в цьому всьому, що влада на це не реагує/не робить висновки/не робить рішучих кроків на припинення цього всього лайна!!!


Справа навіть не в тому, що ви самі у 2019 обрали цю владу
Ще раніше ви нав'язали суспільству культ "оніжєдєтєй" а "старих совків на убой"
то зараз смішне ваше обурення з закономіринх наслідків

Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 11:59

  _hunter написав:
  fox767676 написав:
  _hunter написав:Проблема в том, что Чехия/Польша (и скоро - Молдова) для нового завода ЕЩЕ предпочтительнее...

Чехия сама будет тут производства открывать , как со шкодой было
Сама Чехия, дорогая почти такая же бутиковая как Западная Европа

Раньше почему не открывала? :roll:
Или страновые риски - что завод одним днем отжать могут - кудато делись?


Саме так.
Поки можновладці-управлінці-регулятори не створять сприятливих умов для заходу іноземного капіталу.

Але їм пох..
5% побудували собі власні Польщі-Монако, а для всіх інших - мантрують на підход до дзеркала кожному, як рішення-вихід.
Тобто Кіосакі в зуби та дєрзайтє.
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 12:04

  fox767676 написав:
  _hunter написав:А возращаться они зачем будут? -- из-за ностальгии по "энергодефициту и инфраструктурных сбоев"?


в принципе процесс давно работает
и да , некоторые не возвращались
но удлинят максимальное время коммандировки до месяцев и т.д.
а там и рпо, и амнистия части бегунцов :mrgreen:
Зачем амнистия?
Они не осуждены.
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 12:04

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Ти тупо прирівнюєш рузвельтів-бальцеровичів і Ко до "СИЛЬНОЇ руки" мао-леніних-полпотів і Ко.
Ринкові реформи до примусового совкового заганяння в колгосп.
Це одне і те саме
Що там-що там
БУЛО погіршення життя населення в РАЗИ.
Тому
якщо порівняти те що пропоную я
Самообмеження з високою ймовірністю покращень в майбутньому
З тим що пропонуєш ти
обмежити всіх з високою ймовірністю що
а - підем не туди ВСІ
б - результатом скористаються не ті хто більше себе самообмежив

То нафіга козі баян?

Я ж кажу, що ти дійсно настільки глупий, що не бачиш різниці.

Між Рузвельтом і Сталіним.
Між кейнсіанством і колективізацією з голодоморами...

Це навіть не єралашик!
Бо журнал Єралаш для школярів не настільки примітивно глупый був...
Там рівень вище твого на порядок.

Запам'ятати треба оцей твіт, де в тебе "одне і теж" Рузвельт - сралін, кейнсіанство і колгоспізація тощо.
Погіршення життя таке, як в Голодомор...
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 12:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:а на пострадянському просторі ментальність зовсім інша у так званих совків - там щось має держава надати, в першу чергу роботу - або допомогу, якщо роботи немає. в Україні незважаючи на недоліки вже є основні можливості для заробітку грошей - ведення бізнесу дуже спрощене, можна ще й податки не платити. те саме й з роботою - було б бажання працювати й досягати чогось.

Тобі треба організовувати скам-курси про "Успішний успіх". :D
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 12:05

  detroytred написав:


Саме так.
Поки можновладці-управлінці-регулятори не створять сприятливих умов для заходу іноземного капіталу.

.
спорне питання. Ці сприятливі умови створюють 30 р підряд. Може краще створити несприятливі умови для виводу капіталу з України?
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 12:07

  fox767676 написав:
  _hunter написав:А возращаться они зачем будут? -- из-за ностальгии по "энергодефициту и инфраструктурных сбоев"?

но удлинят максимальное время коммандировки до месяцев и т.д.

И что это изменит? - что будут невозвращаться не через неделю а через месяц? :D
