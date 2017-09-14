Letusrock написав:нєкто Іван Спринський (громадський діяч, волонтер АТО, керівник громадської організації) розмістив серію матеріалів в т.ч. про фактичне захоплення Закарпаття криміналітетом з Харківщини. Один з остнніх дописів
Закарпаття, Ужгород, Ви готові? Очистити свої міста від рускої злочинності з Харківщини? Мірзабеков Армен воєнком Ужгорода, полковник у 33 і його силовий блок Саргасян Армен хочуть захопити область і забрати у Вас бізнеси шантажем ТЦК і застосуванням сили? Пишіть у WhatsApp +380937271111 Спринський Іван, про всі випадки діяльності цієї недо банди котрі чинять свавілля і ще й пробують прикриватись різними діаспорами та понятійними розуміннями. Але я змушений проголосити, на мою думку Савчук воєнком Закарпаття, Мірзабеков та Саргасян працюють на фсб росії. ......
Ще десь в районі 2023 року я помітив що забагато нових прізвищ керівного складу тцк та поліції в області раптом почало закінчуватись по вірменські, на букви "ян"
Что мне нравится - с фамилиями на "ян" тоже "руська злочинність". Для обычных жителей что-то меняется от замены фамилий криминалитета. Или "свой" криминалитет лучше "пришлого"?
ЛАД написав:Кстати, тут постоянно употребляется "совок" как ругательство. Очень интересно было бы услышать, какие черты "совка" мешают капитализму.
Перш за все низький рівень конкуренції та відсутність права приватної власності на основні засоби виробництва в суспільстві. Потім: - перекос в бік адміністративних методів впливу в економіці. Точніше їх повне домінування. Це повний диктат партії та плану від неї. - уравніловка в оплаті праці. (заявлено "кожному по труду", а в реалі - кожному, скільки визначить партія). - упор на свідомість (тобто постійна пропаганда переваги колективного над індивідуальним та превалювання нематеріальних заохочень).
Капіталізм же вимагає протилежного: конкуренції, індивідуалізму, превалювання матеріальних стимулів, свобод --- по суті все це сприяє для накопичення капіталу індивідуально власниками. ________________________ Цікавий парадокс: сума результатів всіх умовно індивідуально за капіталізму виявилася більше, ніж результат колективної праці за совдеп. Тобто колгосп виявився менш ефективним, ніж кулаки.. Мортимер пояснював це, в першу чергу, низьким рівнем конкуренції в отому соціалізмі. ................
Жаль, что больше никто не ответил. Особенно те, кто больше всего клянут "совок". По-моему, вы ошибаетесь. Конкуренция всё же была. Не такая сильная, как сейчас, но была. Да, не было такого разрыва в доходах, как сегодня, но, к примеру, зарплата рядового начинающего инженера в 70-х была 100-110, а инженера 1 категории 150. Вроде бы и немного, но воспринималось достаточно серьёзно...
а ще момент, що токар чи слюсар міг отримати 250 руб. який стимул для людей розумової праці а на Заході ці інженери, які отримували більше робочих дійшли до розробки таких верстатів, що робочі без вищої освіти вже й не потрібні...
За даними видання, акумуляторні батареї загальною потужністю 200 мегаватів здатні забезпечувати електроенергією близько 600 тисяч будинків приблизно дві години. Це дасть змогу енергетикам відновити енергопостачання в разі масштабного обстрілу і руйнування основних об'єктів енергетичної системи, розповів керівник проєкту з будівництва системи накопичення енергії ДТЕК Вадим Уткін.
ЛАД написав:Для обычных жителей что-то меняется от замены фамилий криминалитета. Или "свой" криминалитет лучше "пришлого"?
довоєнний рівень злочинності Харкова та Закарпаття не співставний. Наш "рідний" криміналітет того часу це шпана з дитсадка, порівняно з "колегами" із Дніпра, Харкова та інших великих міст. Не рахуючи банду Пашкуляка в Мукачеві, криміналітет Закарпаття був досить "мирним", і обмежувався переважно економічними злочинами а-ля контрабанда цигарок та подібними дрібницями
може й не треба розповідати.
дві години можно легко пережить и без света. Если это действительно "дві години".
Виняток - малі діти. Яких мити (вода часто зникає без е/е) і годувати по розкладу. Дорослим дійсно нема проблеми .
ЛАД написав:Мы говорим не о строе, а о человеке. Человек хоть при социализме, хоть при капитализме отличается не очень сильно. Обратите внимание на "Моральный кодекс строителя коммунизма". Он не очень отличается от христианских заповедей. Так же не очень отличаются и люди.
Отличается достаточно сильно. В то, что КПСС плохая, поверили почти все, но потребность в "движущей силе" до сих пор сохраняется, причем даже не в первом поколении. До сих пор сохраняется понятие о справедливости как о равенстве, независимо от квалификации и количества труда. И это сочетается с крайней завистливостью. И самое страшное - убежденность многих, что хорошо им должен сделать кто-то сверху, без приложения собственных усилий и риска. Да, о скатерти-самобранке мечтали и до совка, но никто не требовал ее немедленно предоставить.
ЗЫ Я понимаю, что описываю последствия диктатуры, а не попыток воплотить социальные фантазии, но более успешные попытки мне не известны.
Там, помню, были и "янтарные" проблемы. Контрабанда была, мабуть, не тільки цигарок. И в вашей цитате, если правильно понял, тоже говорится об экономической злочинності - "забрати бізнеси". Или не только? И интересно, что за проблема для местной полиции справиться с этим? Или её купили?