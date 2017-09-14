RSS
  #
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 14:13

  Hotab написав:
  ЛАД написав:.........
дві години можно легко пережить и без света. Если это действительно "дві години".

Виняток - малі діти. Яких мити (вода часто зникає без е/е) і годувати по розкладу.
Дорослим дійсно нема проблеми .

Не знаю. По собственному опыту 2 часа легко обходились.
На большее время - дочка с мужем достали туристскую газовую плитку и малышам готовили на ней.
Воды в доме без э/э у нас в доме нет, пропадает практически сразу - насосы электрические.
ЛАД
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 14:19

  detroytred написав:
  ЛАД написав:Скатерть-самобранку немедленно, вроде, никто и не требует. Тем более, без приложения собственных усилий и риска. Хотя некоторые мечтают и об этом, но такие люди (лентяи и бездельники) были всегда. Есть, конечно, много людей, которые не хотят рисковать, а хотят просто работать (и готовы хорошо работать), получая за это более-менее достойную зарплату. Но это тоже свойственно любому обществу. На Западе тоже не все стремятся заниматься бизнесом.

Ще нюанс: якщо взагалі не намагатись вимагати хоч чогось з положеного, а лише сплачувати і компенсувати своєю працею, то це терпіла, раб тощо.

Інша справа, якщо вимагати чогось зі стелі. Типу бо схотілося.

Верно.
И регулярные забастовки это подтверждают. При этом никто не требует равенства доходов независимо от квалификации и количества труда.
ЛАД
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 14:22

  flyman написав:
  detroytred написав:
  ЛАД написав:Скатерть-самобранку немедленно, вроде, никто и не требует. Тем более, без приложения собственных усилий и риска. Хотя некоторые мечтают и об этом, но такие люди (лентяи и бездельники) были всегда. Есть, конечно, много людей, которые не хотят рисковать, а хотят просто работать (и готовы хорошо работать), получая за это более-менее достойную зарплату. Но это тоже свойственно любому обществу. На Западе тоже не все стремятся заниматься бизнесом.

Ще нюанс: якщо взагалі не намагатись вимагати хоч чогось з положеного, а лише сплачувати і компенсувати своєю працею, то це терпіла, раб тощо.

Інша справа, якщо вимагати чогось зі стелі. Типу бо схотілося.

підняти вік мобілізації з 40 до 60 і закрити кородони М2260, кордони 91 і багато чого ще лопатами до кінця

Предметом було вимоги нижніх до верхніх.

А це підвищення вимог верхніх до нижніх. Ще й за форс-мажору - війни.
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 14:25

  ЛАД написав:
  detroytred написав:
  ЛАД написав:Скатерть-самобранку немедленно, вроде, никто и не требует. Тем более, без приложения собственных усилий и риска. Хотя некоторые мечтают и об этом, но такие люди (лентяи и бездельники) были всегда. Есть, конечно, много людей, которые не хотят рисковать, а хотят просто работать (и готовы хорошо работать), получая за это более-менее достойную зарплату. Но это тоже свойственно любому обществу. На Западе тоже не все стремятся заниматься бизнесом.

Ще нюанс: якщо взагалі не намагатись вимагати хоч чогось з положеного, а лише сплачувати і компенсувати своєю працею, то це терпіла, раб тощо.

Інша справа, якщо вимагати чогось зі стелі. Типу бо схотілося.

Верно.
И регулярные забастовки это подтверждают. При этом никто не требует равенства доходов независимо от квалификации и количества труда.

Регулярні! Отам. В них.

Але пересічні-вимагачі-нероби начебто в нас((
Де й нерегулярних немає.
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 14:31

detroytred
Добавлю к вопросу о борьбе за лучшие условия:
устраивающих забастовку, требуя «888»: по восемь часов работы, сна и отдыха.

В 1880-х годах это требование не было революционным. Лозунг, придуманный утопистом-реформатором Робертом Оуэном, появился в 1817 году (хотя рабочие его фабрики в Нью-Ланарке всё ещё работали по 10,5 часов в день). Даже тогда он не был беспрецедентным: по-видимому, испанский указ XVI века ограничил рабочий день строителей Нового Света восемью часами.

Итак, что бы подумали Оуэн или Филипп II Испанский о «996»? Это работа с 9 утра до 9 вечера, шесть дней в неделю – 72 часа рутинной работы. Зародившись в китайской технологической индустрии, 996 был назван «благословением» основателем гиганта электронной коммерции Alibaba Джеком Ма . Китайские рабочие не согласились, мобилизовались против него в интернете и подали – и выиграли – судебные иски против работодателей .

Теперь 996 вернулся (хотя, вероятно, он никогда и не исчезал; в 2022 году FT сообщила о недовольстве британских сотрудников TikTok ожиданиями 12-часового рабочего дня). В Кремниевой долине «усердная работа в режиме „996“ — это способ продвинуться вперед», по данным New York Times . Wired нашел списки вакансий, в которых прямо указано, что ожидается абсурдно долгий рабочий день (и соискателям не следует подавать заявку, если они не «в восторге» от этого), а рекрутеров инструктируют, что готовность работать 72 часа в неделю не подлежит обсуждению. San Francisco Standard провозгласила: «Культура грайндкора вернулась и стала еще более гриндоватой, чем когда-либо», а один из основателей резюмировал атмосферу следующим образом: «Никакого алкоголя, никаких наркотиков, 996, поднимай тяжести, бегай далеко, женись рано, следи за сном, ешь стейк и яйца». Другой пост на X: «Мы обычно работаем в офисе все выходные и делаем некоторые из наших лучших работ до поздней ночи».
.......
В рамках исследования Workmonitor 2025 компании Randstad был опрошен 26 000 человек в 35 странах, и также пришёл к выводу, что баланс между работой и личной жизнью стал главным мотиватором, впервые опередив заработную плату.
.......
исследование, опубликованное в этом году, подтверждает то, что мы все подозревали: переутомление делает мозг чудаковатым. «У переутомленных людей наблюдались значительные изменения в областях мозга, связанных с исполнительными функциями и эмоциональной регуляцией», — заключили исследователи, и, глядя на некоторых выдающихся выпускников Кремниевой долины, можно убедиться в этом. Неужели только люди со «структурными изменениями мозга… в областях, связанных с познанием и эмоциями» — как говорится в исследовании — могли считать эту рабочую культуру здоровой или продуктивной?
https://www.theguardian.com/commentisfree/2025/oct/05/996-work-culture-is-sad-and-inhumane-whatevers-wrong-with-888-or-even-000
Если не бороться, то "996" условные "будивельники" сделают типичным и обычным режимом работы.

Сибарит, я думал выложить это на параллельной ветке, но раз пошла такая пъянка, выложил здесь. Если будет интересно, можно обсудить там.
ЛАД
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 14:43

ЛАД
Що сказати?!
«Приткнув, як вужа вилами».
+1000500
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 14:53

гадзині в нотатки

  detroytred написав:Предметом було вимоги нижніх до верхніх.

А це підвищення вимог верхніх до нижніх. Ще й за форс-мажору - війни.

В битві при Канах Рим втратив 1/3 діючого Сенату (по нашому депутатів ВРУ) і Консула (ВГК).
flyman
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 15:12

Вільний народе - вільної країни!©))

  АндрейМ написав:
  UA написав:Приблизно 1 квартал 2024 "законодавчо" відувся поділ нації на сорти.

Цей поділ стався 24.02.2022, коли влада закрила кордони для чоловіків і почала розповідати, що чоловіча частина населення України з дитинства понабирала якихось боргів у держави. Важко уявити, що у 21 столітті можливе рабство, але воно є. Мільйони людей позбавлені прав, свободи, гідності, автономності, а без посвідки раба взагалі на вулицю краще не виходити. Поділили громадян за статтю, а потім ще і за соціальним статусом вже серед чоловіків. Нібито в Україні існують декілька громадянств, а не одне для усіх.

Успіх
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 15:28

  ЛАД написав:
  Shaman написав:Секретний захист: в Україні встановили мережу акумуляторів США, які допоможуть енергетиці пережити удари РФ — WSJ
За даними видання, акумуляторні батареї загальною потужністю 200 мегаватів здатні забезпечувати електроенергією близько 600 тисяч будинків приблизно дві години.

дві години можно легко пережить и без света. Если это действительно "дві години".

Это просто быссмысленная "наглядная иллюстрация" -- навроде "высотой в две Эйфелевы башни".
Понятно, что "в случае чего" 600 тысяч домов никто запитывать не будет: Банковая, возможно госпитали - и что там еще в "критичной инфраструктуре".
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 15:30

  _hunter написав:Это просто быссмысленная "наглядная иллюстрация" -- навроде "высотой в две Эйфелевы башни".
Понятно, что "в случае чего" 600 тысяч домов никто запитывать не будет: Банковая, возможно госпитали - и что там еще в "критичной инфраструктуре".

песікота "запітали", через 3 год. вийде в ехвір
