устраивающих забастовку, требуя «888»: по восемь часов работы, сна и отдыха.



В 1880-х годах это требование не было революционным. Лозунг, придуманный утопистом-реформатором Робертом Оуэном, появился в 1817 году (хотя рабочие его фабрики в Нью-Ланарке всё ещё работали по 10,5 часов в день). Даже тогда он не был беспрецедентным: по-видимому, испанский указ XVI века ограничил рабочий день строителей Нового Света восемью часами.



Итак, что бы подумали Оуэн или Филипп II Испанский о «996»? Это работа с 9 утра до 9 вечера, шесть дней в неделю – 72 часа рутинной работы. Зародившись в китайской технологической индустрии, 996 был назван «благословением» основателем гиганта электронной коммерции Alibaba Джеком Ма . Китайские рабочие не согласились, мобилизовались против него в интернете и подали – и выиграли – судебные иски против работодателей .



Теперь 996 вернулся (хотя, вероятно, он никогда и не исчезал; в 2022 году FT сообщила о недовольстве британских сотрудников TikTok ожиданиями 12-часового рабочего дня). В Кремниевой долине «усердная работа в режиме „996“ — это способ продвинуться вперед», по данным New York Times . Wired нашел списки вакансий, в которых прямо указано, что ожидается абсурдно долгий рабочий день (и соискателям не следует подавать заявку, если они не «в восторге» от этого), а рекрутеров инструктируют, что готовность работать 72 часа в неделю не подлежит обсуждению. San Francisco Standard провозгласила: «Культура грайндкора вернулась и стала еще более гриндоватой, чем когда-либо», а один из основателей резюмировал атмосферу следующим образом: «Никакого алкоголя, никаких наркотиков, 996, поднимай тяжести, бегай далеко, женись рано, следи за сном, ешь стейк и яйца». Другой пост на X: «Мы обычно работаем в офисе все выходные и делаем некоторые из наших лучших работ до поздней ночи».

.......

В рамках исследования Workmonitor 2025 компании Randstad был опрошен 26 000 человек в 35 странах, и также пришёл к выводу, что баланс между работой и личной жизнью стал главным мотиватором, впервые опередив заработную плату.

.......

исследование, опубликованное в этом году, подтверждает то, что мы все подозревали: переутомление делает мозг чудаковатым. «У переутомленных людей наблюдались значительные изменения в областях мозга, связанных с исполнительными функциями и эмоциональной регуляцией», — заключили исследователи, и, глядя на некоторых выдающихся выпускников Кремниевой долины, можно убедиться в этом. Неужели только люди со «структурными изменениями мозга… в областях, связанных с познанием и эмоциями» — как говорится в исследовании — могли считать эту рабочую культуру здоровой или продуктивной?