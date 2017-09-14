RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15378153791538015381>
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 15:28

  ЛАД написав:
  Shaman написав:Секретний захист: в Україні встановили мережу акумуляторів США, які допоможуть енергетиці пережити удари РФ — WSJ
За даними видання, акумуляторні батареї загальною потужністю 200 мегаватів здатні забезпечувати електроенергією близько 600 тисяч будинків приблизно дві години.

дві години можно легко пережить и без света. Если это действительно "дві години".

Это просто быссмысленная "наглядная иллюстрация" -- навроде "высотой в две Эйфелевы башни".
Понятно, что "в случае чего" 600 тысяч домов никто запитывать не будет: Банковая, возможно госпитали - и что там еще в "критичной инфраструктуре".
_hunter
 
Повідомлень: 10688
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 15:33

  ЛАД написав:Если не бороться, то "996" условные "будивельники" сделают типичным и обычным режимом работы.

Вот это один из тех пережитков - считать работодателя извергом-эксплуататором. Как и сидеть на одном месте работы в частной фирме, обвиняя правительство в низкой зарплате.
Ограничение рабочего времени при нормальном рынке труда вводится с двумя целями:
1. Увеличить потребность в количестве работников, уменьшая тем самым безработицу.
2. Защитить работников, которые стремятся заработать все деньги мира, от собственной жадности.

И да, Я не отрицаю регулирующую роль государства. Оно должно способствовать созданию здоровых экономических отношений.

Последние затяжные дискуссии, в которые я, кажется, сейчас ввязался, смысла не имеют. В них противопоставляются вещи, которые должны дополнять друг друга. Просто они работают на разных уровнях. Наилучший результат получается, когда верхи правильно регулируют, а низы проявляют здоровую индивидуальную инициативу.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8940
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6481 раз.
Подякували: 21654 раз.
 
Профіль
 
133
82
38
2
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 15:34

  _hunter написав:Это просто быссмысленная "наглядная иллюстрация" -- навроде "высотой в две Эйфелевы башни".
Понятно, что "в случае чего" 600 тысяч домов никто запитывать не будет: Банковая, возможно госпитали - и что там еще в "критичной инфраструктуре".

в цій ситуації або всім і одразу, або нікому (дуже обмеженому колу споживачів). для підключення обраних вже має існувати окрема паралельна система (кабелі) живлення, до яких підключать цю мега-батарею, щоб не витрачати дорогоцінні електрони на бидло.
але швидше за все, це з серії мілліарда дерев, когенераційних установок і довгих нептунів. тобто - п*здьож
whois2010
 
Повідомлень: 1002
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 15:42

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Если не бороться, то "996" условные "будивельники" сделают типичным и обычным режимом работы.


Ограничение рабочего времени при нормальном рынке труда вводится с двумя целями:

2. Защитить работников, которые стремятся заработать все деньги мира, от собственной жадности.


Частина посад на відрядній оплаті. Була одна дуже завзята молода людина - з власної ініціативи хтів працювати і по суботах, і понаднормово, і під час відпустки, забираючі компенсацію грішми. Золота людина. Потім в один прекрасний день сказав "я пєрєгорєл" і з інженерної посади пішов шофером працювати.
whois2010
 
Повідомлень: 1002
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 15:48

  whois2010 написав:
  _hunter написав:Это просто быссмысленная "наглядная иллюстрация" -- навроде "высотой в две Эйфелевы башни".
Понятно, что "в случае чего" 600 тысяч домов никто запитывать не будет: Банковая, возможно госпитали - и что там еще в "критичной инфраструктуре".

в цій ситуації або всім і одразу, або нікому (дуже обмеженому колу споживачів). для підключення обраних вже має існувати окрема паралельна система (кабелі) живлення, до яких підключать цю мега-батарею, щоб не витрачати дорогоцінні електрони на бидло.
але швидше за все, це з серії мілліарда дерев, когенераційних установок і довгих нептунів. тобто - п*здьож

Так я ровно про это же: "дуже обмеженому колу споживачів".

>>> вже має існувати окрема паралельна система (кабелі) живлення
Прошлая зима показала, что они уже есть. В совсем тяжелых случаях специально обученные электрики будут ходить по трансформатоным будкам и рубить лишние кабеля.
_hunter
 
Повідомлень: 10688
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 15:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Сибарит написав:2. Защитить работников, которые стремятся заработать все деньги мира, от собственной жадности.

тоді потрібно заборонити робити напівставки, шабашити, працювати на дачі, тримати підсобне господарство, збирати ягоди, гриби і т.п., та отримувати інші "нетрудові доходи"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41060
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1614 раз.
Подякували: 2860 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 15:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Сибарит написав:1. Увеличить потребность в количестве работников, уменьшая тем самым безработицу.

школа 12р.
бакалавр +4р
магістр +2

до того, купа безглуздих робочих місць з сісяння бюджетної сісі та розплоду хабарництва
Востаннє редагувалось flyman в Пон 06 жов, 2025 15:54, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41060
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1614 раз.
Подякували: 2860 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 15:54

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Если не бороться, то "996" условные "будивельники" сделают типичным и обычным режимом работы.

Вот это один из тех пережитков - считать работодателя извергом-эксплуататором. Как и сидеть на одном месте работы в частной фирме, обвиняя правительство в низкой зарплате.
Ограничение рабочего времени при нормальном рынке труда вводится с двумя целями:
1. Увеличить потребность в количестве работников, уменьшая тем самым безработицу.
2. Защитить работников, которые стремятся заработать все деньги мира, от собственной жадности.

И да, Я не отрицаю регулирующую роль государства. Оно должно способствовать созданию здоровых экономических отношений.

Последние затяжные дискуссии, в которые я, кажется, сейчас ввязался, смысла не имеют. В них противопоставляются вещи, которые должны дополнять друг друга. Просто они работают на разных уровнях. Наилучший результат получается, когда верхи правильно регулируют, а низы проявляют здоровую индивидуальную инициативу.

Я не говорю об "извергах-эксплуататораз". Хотя есть и такие.
Но любой предприниматель старается сэкономить. В частности, на зарплате работников. И это вполне естественно.
Безработица помогает в этом. Так что предприниматели заинтересованы в безработице, лишь бы она не приводила к излишним волнениям. Это совершенно объективно, хотя как личность этот предприниматель может быть вполне хорошим и добрым человеком и субъективно даже сочувствовать бедным и безработным.
Никакой предприниматель не заботится лично об уменьшении безработицы и защите работников от собственной жадности, если только не видит, что это приводит к уменьшению отдачи. Это исключительно функции государства.
И история показывает, что ни в одной стране уменьшение рабочего времени не было "подарком" от предпринимателей и/или государства. Везде это достигалось исключительно борьбой. Или влиянием окружающей обстановки. И всё равно + борьбой.
Сегодня, возможно, ситуация несколько поменялась. А, может, и нет, судя по моей приведенной цитате.

С последним вашим абзацем согласен. Но идеального мира не существует. Всё в мире даётся только борьбой и усилиями. И вы сами об этом говорите. В других вопросах.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36593
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5359 раз.
Подякували: 4861 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 16:29

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Если не бороться, то "996" условные "будивельники" сделают типичным и обычным режимом работы.

2. Защитить работников, которые стремятся заработать все деньги мира, от собственной жадности.

Китай _доказал_, что как только таких работников набирается пара-тройка сотен лямов -- работодатели "внезапно" начинают искать _только_ таких. В результате обычных/не жадных работников никуда не берут...
_hunter
 
Повідомлень: 10688
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 16:30

  Успіх написав:
  fox767676 написав:
  Успіх написав:Все. Я думаю, що далі вже не має сенсу копати/пробивати ще глибше дно. "Точка неповернення" вже пройдена...

Тут усі 40хв - цікаві!
Але, хто дуже зайнятий/немає часу(бо плете сітки, скручує дрони - робить все для нашої перемоги) - то можете подивитись 5-7хв спочатку і 5-7хв в кінці!



Від себе додам, що найгірше в цьому всьому, що влада на це не реагує/не робить висновки/не робить рішучих кроків на припинення цього всього лайна!!!


Справа навіть не в тому, що ви самі у 2019 обрали цю владу
Ще раніше ви нав'язали суспільству культ "оніжєдєтєй" а "старих совків на убой"
то зараз смішне ваше обурення з закономіринх наслідків

Ну я ж визнав, що зе перетворився на ге - що ще вам потрібно? :mrgreen:
Я, просто в перший рік повномасштабки думав, що просто до влади не доходить той весь бардак, що твориться у війську і в тилу.
А потім побачив, що всі про все знають, але... нічого не хочуть з цим робити!
Наприклад, чому за стільки часу/за стільки вечірніх відосіків зе, я не бачив відосіка, на кшталт: "я побачив не одне відео про жорстоке/не людяне поводження з пересічними при "бусифікації" і я негайно створю комісії по перевірці тцк. А також, ми найближчим часом приймемо закон про покарання робітників тцк, які порушують права громадян... Тож, скоро робітники тцк будуть думати, чи порушувати їм права людини, чи присісти на 5-12років у в'язницю?" :mrgreen:
Отак мало б бути!

Але ж такого нема!

Є тільки те, що можуть присісти на 5-12років колишні ЗАХИСНИКИ України!!!
Наприклад, мої побратими, які відкуячили 2-3-3,5роки на фронті, ризикували своїм життям і здоров'ям, і невитримавши того бардаку, пішли в сзч...
Як так?©

Пересічним ухилянтам, які відлежали на дивані всі ці роки, то загрожує лише штраф, або бусифікація - а колишнім ЗАХИСНИКАМ України - від 5 до 12р в'язниці??? За що? За те, що вони стільки років захищали Батьківщину???
Як так?©
Де правда?!!!

Див. з 39ї хв про сзч>>>






Ну то "як так???"© :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8691
З нами з: 18.03.21
Подякував: 293 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
  #<1 ... 15378153791538015381>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shaman і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 128752
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 314908
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 1000234
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14992)
06.10.2025 16:39
Ринок ОВДП (9848)
06.10.2025 16:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.