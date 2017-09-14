RSS
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 16:50

  ЛАД написав:
  Shaman написав:не все розповідають навіть в інеті. й напевне правильно роблять. але тоді місцеві зрадофіли починають волати, як все погано, ніяких позитивних новин...
Секретний захист: в Україні встановили мережу акумуляторів США, які допоможуть енергетиці пережити удари РФ — WSJ
За даними видання, акумуляторні батареї загальною потужністю 200 мегаватів здатні забезпечувати електроенергією близько 600 тисяч будинків приблизно дві години. Це дасть змогу енергетикам відновити енергопостачання в разі масштабного обстрілу і руйнування основних об'єктів енергетичної системи, розповів керівник проєкту з будівництва системи накопичення енергії ДТЕК Вадим Уткін.

може й не треба розповідати.

дві години можно легко пережить и без света. Если это действительно "дві години".

знову не так? ;)
Shaman
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 16:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

«Одна з версій». Медведєв натякнув, що дрони над Європою могли запускати з Росії
Заступник голови Ради безпеки РФ стверджує, що є декілька «версій» появи БпЛА над стратегічними об'єктами в Європі: провокації «бандерівців», діяльність проросійського підпілля, перевірка систем ППО, хуліганські дії місцевих жителів, прямий засил дронів із Росії.

«Причинами цієї паніки довкола „російських дронів“ може бути будь-яка з наведених причин чи їхня сукупність. Але головне не це. Головне, щоб недалекі європейці відчули на своїй шкурі, що таке загроза війни. Щоб боялись і тряслись, як отупілі тварини у стаді, яке женуть на бійню», — зловтішається Медвєдєв.

мені цікаво, він реально гадає, що всі перелякаються? :shock: чи врешті решт зрозуміють, що мають справу з оскаженілими, а скажених собак треба знищувати без гуманності та сантиментів?..
Shaman
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 16:58

  Letusrock написав:
  ЛАД написав:Для обычных жителей что-то меняется от замены фамилий криминалитета.
Или "свой" криминалитет лучше "пришлого"?

довоєнний рівень злочинності Харкова та Закарпаття не співставний. Наш "рідний" криміналітет того часу це шпана з дитсадка, порівняно з "колегами" із Дніпра, Харкова та інших великих міст. Не рахуючи банду Пашкуляка в Мукачеві, криміналітет Закарпаття був досить "мирним", і обмежувався переважно економічними злочинами а-ля контрабанда цигарок та подібними дрібницями

по-перше, не бреши. Харків завжди був "ментовським" містом. жаль, Гепи на вас немає, щоб зрозуміли, що таке державний криміналітет 8)
Shaman
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 17:06

  ЛАД написав:Боюсь, что "потребность в "движущей силе" такая же неотъемлемая черта человека, как и стремление к равенству. МАГА, по-моему, оттуда же.

яка така ж. я прям уявляю, як на Дикому Заході хтось чекає, як йому викорчовують нову ділянку, а ще й від індіанців захистять. з таким підходом індіанці досі б знімали скальпи з європейців...
А равенства, понимаемого как равенство доходов независимо от квалификации и количества труда, не было и в Союзе да и требования такого не было.

вимоги може й не було, а факт був. робочий заробляв більше, ніж інженер, бо був гегемоном. ідеологія така ідеологія. а раціоналізатор, який міг зекономіти мійльони отримумав свою премію - скільки там?..
  Shaman написав:.........
я ж кажу - вибіркова сліпота :lol:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5895522#p5895522
...
Простите, но детский лепет "экономиста" ответом не считаю.

це мені каже людина, яка навіть відповісти мені не може :lol:

чи не здається вам ЛАД, що за постійними нападками на інших у вас скінчилися аргументи, й ви звинувачуєте інших у своїх проблемах? ;)
Shaman
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 17:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:. робочий заробляв більше, ніж інженер

але чомусь був тренд іти в інженери (попит/пропозиція, несподівано)

а раціоналізатор, який міг зекономіти мійльони отримумав свою премію - скільки там?.

а скільи тут?
тільки давай не про Маска/Цукербегра/Гейтса, а про реального Миколу чи Тараса, там із Рошена, чи Єврокара
flyman
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 17:09

  Успіх написав:
  fox767676 написав:
  Успіх написав:Все. Я думаю, що далі вже не має сенсу копати/пробивати ще глибше дно. "Точка неповернення" вже пройдена...

Тут усі 40хв - цікаві!
Але, хто дуже зайнятий/немає часу(бо плете сітки, скручує дрони - робить все для нашої перемоги) - то можете подивитись 5-7хв спочатку і 5-7хв в кінці!



Від себе додам, що найгірше в цьому всьому, що влада на це не реагує/не робить висновки/не робить рішучих кроків на припинення цього всього лайна!!!


Справа навіть не в тому, що ви самі у 2019 обрали цю владу
Ще раніше ви нав'язали суспільству культ "оніжєдєтєй" а "старих совків на убой"
то зараз смішне ваше обурення з закономіринх наслідків

Ну я ж визнав, що зе перетворився на ге - що ще вам потрібно? :mrgreen:
Я, просто в перший рік повномасштабки думав, що просто до влади не доходить той весь бардак, що твориться у війську і в тилу.
А потім побачив, що всі про все знають, але... нічого не хочуть з цим робити!
Наприклад, чому за стільки часу/за стільки вечірніх відосіків зе, я не бачив відосіка, на кшталт: "я побачив не одне відео про жорстоке/не людяне поводження з пересічними при "бусифікації" і я негайно створю комісії по перевірці тцк. А також, ми найближчим часом приймемо закон про покарання робітників тцк, які порушують права громадян... Тож, скоро робітники тцк будуть думати, чи порушувати їм права людини, чи присісти на 5-12років у в'язницю?" :mrgreen:
Отак мало б бути!

Але ж такого нема!

Є тільки те, що можуть присісти на 5-12років колишні ЗАХИСНИКИ України!!!
Наприклад, мої побратими, які відкуячили 2-3-3,5роки на фронті, ризикували своїм життям і здоров'ям, і невитримавши того бардаку, пішли в сзч...
Як так?©

Пересічним ухилянтам, які відлежали на дивані всі ці роки, то загрожує лише штраф, або бусифікація - а колишнім ЗАХИСНИКАМ України - від 5 до 12р в'язниці??? За що? За те, що вони стільки років захищали Батьківщину???
Як так?©
Де правда?!!!

Див. з 39ї хв про сзч>>>






Ну то "як так???"© :mrgreen:
Успіх
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 17:21

Бандерлогу про найману армію

про перехід до найманої армії, або чому м'ясні штурми - дорого для бюджета

там ще про бєсполєзних нетойвосних карлсонів
flyman
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 17:28

  Letusrock написав:P.S. 10 секунд потрачених в гуглі і бачимо інтернет-магазин FPV дронів та комплектуючих що має аналогічну назву. Тобто після "реклами" від Садового, кацапи так само могли загуглити і скласти 2+2 за півхвилини facepalm:(


У кацапів, як і тебе, розум як у дитини

Якщо є інет-магазин з назвою sparrow і індустріальний парк sparrow, то там "гарантовано" виробляють дрони

Як ще не згадали Jack Sparrow, а то б і піратів знайшли у техно.парку )
pesikot
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 17:29

  ЛАД написав:Если продолжит сильно доставать, поставлю в чс, как песикота.


Как будто факт моего нахождения у тебя в чс - это нечто такое ужасное, что я должен испугаться )

Я у Витальки в чс, у фокса в чс, но они меня продолжают читать ... ровно как и ты
pesikot
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 17:32

  UA написав:Приблизно 1 квартал 2024 "законодавчо" відувся поділ нації на сорти.
Найуспішніша спецоперація рос. спецслужб.

Поки що, бачимо спецоперацію рос. спецслужб, згідно якої, ти постійно пишешь про "сорти"

Ніяк цю тему не залишиш )

  UA написав:Рагулецентризм це ситуаційний егоїзм.
Здоровий егоїст рахує свою вигоду на перспективу.

Мент - це не професія, мент - це діагноз
pesikot
