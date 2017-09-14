|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 06 жов, 2025 18:08
pesikot написав: Letusrock написав:
P.S. 10 секунд потрачених в гуглі і бачимо інтернет-магазин FPV дронів та комплектуючих що має аналогічну назву. Тобто після "реклами" від Садового, кацапи так само могли загуглити і скласти 2+2 за півхвилини facepalm:(
У кацапів, як і тебе, розум як у дитини
Якщо є інет-магазин з назвою sparrow і індустріальний парк sparrow
, то там "гарантовано" виробляють дрони
Як ще не згадали Jack Sparrow, а то б і піратів знайшли у техно.парку )
То ти схвалюєш дії Садового чи як?
у тупих кацапів завжди знайдеся пару сотень зайвих шахедів щоб перевірити чи виділене є збіг чи ні.
Плюс ти недооцінюєш і тупість наших. Мені друг з Києві скидав скрін з гугл-карти де стояла мітка з назвою однієї з фірм ВПК (перший поверх багатоповерхівки), куди був за день до цього один з прильотів. Тобто різні цілі можна нарити в інеті безкоштовно, навіть не шукаючи ждунів чи зрадників
Додано: Пон 06 жов, 2025 18:12
Shaman написав: ЛАД написав:
.......
А равенства, понимаемого как равенство доходов независимо от квалификации и количества труда, не было и в Союзе да и требования такого не было.
вимоги може й не було, а факт був. робочий заробляв більше, ніж інженер, бо був гегемоном. ідеологія така ідеологія. а раціоналізатор, який міг зекономіти мійльони отримумав свою премію - скільки там?..
Хороший пример детского лепета "экономиста".flyman
вам уже написал:
але чомусь був тренд іти в інженери (попит/пропозиція, несподівано)
Именно поэтому "робочий заробляв більше, ніж інженер". Когда инженеров не хватало, они "заробляли більше, ніж робочі".
Но "экономисту" такие элементарные вещи не понять, он будет объяснять это "идеологией".
А "раціоналізатору, який міг зекономіти мійльони" платили прилично. По советским меркам. Миллионером он, конечно, не становился. Но "раціоналізатор, який міг зекономіти мійльони" это редчайшее событие. Обычно, рацпредложение экономило сотни или тысячи, а не миллионы. "Экономист", видимо, путает рацпредложение с открытием.
Додано: Пон 06 жов, 2025 18:17
Letusrock написав: pesikot написав: Letusrock написав:
P.S. 10 секунд потрачених в гуглі і бачимо інтернет-магазин FPV дронів та комплектуючих що має аналогічну назву. Тобто після "реклами" від Садового, кацапи так само могли загуглити і скласти 2+2 за півхвилини facepalm:(
У кацапів, як і тебе, розум як у дитини
Якщо є інет-магазин з назвою sparrow і індустріальний парк sparrow
, то там "гарантовано" виробляють дрони
Як ще не згадали Jack Sparrow, а то б і піратів знайшли у техно.парку )
То ти схвалюєш дії Садового чи як?
Мені насрати на Садового, то проблема львівян
Letusrock написав:
у тупих кацапів завжди знайдеся пару сотень зайвих шахедів щоб перевірити чи виділене є збіг чи ні.
От бачишь, ти сам визнав, що кацапи стріляють навмання
Але ти постійно намагаєшься виправдати кацапів і шукаєшь засіб для виправдання
Letusrock написав:
Плюс ти недооцінюєш і тупість наших. Мені друг з Києві скидав скрін з гугл-карти де стояла мітка з назвою однієї з фірм ВПК (перший поверх багатоповерхівки), куди був за день до цього один з прильотів.
Все як каже російська пропаганда - "куди влучили, там і військовий об"єкт"
В Сумах в пологовому будинку теж немовлята дрони збирали ?
Додано: Пон 06 жов, 2025 18:30
andrijk777 написав:
.........
За Сталіна за краджіки карали маршала Жукова, в 89 за крадіжки не карали навіть рядових громадян.
Что здесь хорошо, а что плохо?
То, что "за краджіки карали маршала Жукова", или то, что "не карали навіть рядових громадян"?
За воровство карати не надо?
Сейчас мы, вроде, недовольны, что не карают за коррупцию. Даже в очень больших размерах. Да и за воровство тоже (и тоже в крупных размерах).
Это нормально?
Давайте уявимо собі совок зараз, в Україні.
Та люди просто все вкрадуть і винесуть і на тому увесь совок закінчиться.
А этого в сегодняшней Украине нет? Без всякого "совка". И ничего, Украина существует.
Но вообще вы заехали не туда.
Речь шла не о сравнении систем и вообще не о не о строе, а о человеке. О его психологии. Человек хоть при социализме, хоть при капитализме отличается не очень сильно.
Додано: Пон 06 жов, 2025 18:45
Успіх написав: fler написав:
Це якось не радує.. Де всі інші "вироби" поділися?
"І на 5й день Орлине Око побачив, що немає задньої стіни!"©😁😁😁
Виробу №6
Додано: Пон 06 жов, 2025 18:47
andrijk777 написав:
Сьогодні "совок" існує в КНДР, Кубі і Еритреї - одні з найбідніших країн світу.
А як же "Друга Франція"?
Додано: Пон 06 жов, 2025 18:52
flyman написав: Успіх написав: fler написав:
Це якось не радує.. Де всі інші "вироби" поділися?
"І на 5й день Орлине Око побачив, що немає задньої стіни!"©😁😁😁
Виробу №6
Це бойовий робот не зроблений?
Я чомусь і думав що ти його так назвеш і робити не станеш
Додано: Пон 06 жов, 2025 18:54
flyman написав: Shaman написав:
. робочий заробляв більше, ніж інженер
але чомусь був тренд іти в інженери (попит/пропозиція, несподівано)
й як це виглядало? людей з вищою освітою за часів срср було менше, ніж зараз. та й відраховували з ВУЗів набагато легше
а раціоналізатор, який міг зекономіти мійльони отримумав свою премію - скільки там?.
а скільи тут?
тільки давай не про Маска/Цукербегра/Гейтса, а про реального Миколу чи Тараса, там із Рошена, чи Єврокара
зараз людина, що може таке щось придумати може податися в приватний бізнес - з відповідними результатами
й не завжди потрібні гроші...
Додано: Пон 06 жов, 2025 18:57
ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав:
.......
А равенства, понимаемого как равенство доходов независимо от квалификации и количества труда, не было и в Союзе да и требования такого не было.
вимоги може й не було, а факт був. робочий заробляв більше, ніж інженер, бо був гегемоном. ідеологія така ідеологія. а раціоналізатор, який міг зекономіти мійльони отримумав свою премію - скільки там?..
Хороший пример детского лепета "экономиста".
як завжди дуже аргументовано. ЛАД, це називається "гнать фуфло". хочете отримати епітет "фуфлыжник"?
flyman
вам уже написал:
але чомусь був тренд іти в інженери (попит/пропозиція, несподівано)
Именно поэтому "робочий заробляв більше, ніж інженер". Когда инженеров не хватало, они "заробляли більше, ніж робочі".
Но "экономисту" такие элементарные вещи не понять, он будет объяснять это "идеологией".
А "раціоналізатору, який міг зекономіти мійльони" платили прилично. По советским меркам. Миллионером он, конечно, не становился. Но "раціоналізатор, який міг зекономіти мійльони" это редчайшее событие. Обычно, рацпредложение экономило сотни или тысячи, а не миллионы. "Экономист", видимо, путает рацпредложение с открытием.
ви вказуйте будь-ласка повыдомлення. бо в мене ЧС налаштований не на підставі особистих відносин, а на рівні "фуфла в повідомленнях". мухомен давно там, продовжите в цьому стилі - й вас туди, бо аргументів вже немає, спогадів про зелену траву все більше
Додано: Пон 06 жов, 2025 19:04
pesikot написав: UA написав:
Приблизно 1 квартал 2024 "законодавчо" відувся поділ нації на сорти.
Найуспішніша спецоперація рос. спецслужб.
Поки що, бачимо спецоперацію рос. спецслужб, згідно якої, ти постійно пишешь про "сорти"
Ніяк цю тему не залишиш )
UA написав:
Рагулецентризм це ситуаційний егоїзм.
Здоровий егоїст рахує свою вигоду на перспективу.
Мент - це не професія, мент - це діагноз
Підтримав ,,,,))))
