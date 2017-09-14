|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 08 жов, 2025 15:46
Investor_K
Додано: Сер 08 жов, 2025 15:46
_hunter написав: ЛАД написав:
......
А как можно "випадково перестати програвати війну", когда "откровенно прыдатные" прячутся, откупаются или просто убегают за границу, где ТЦК их не достанет?
Обсуждали же уже: начать призывать женщин - на тыловые должности.
Ну а чё, нормальный вариант.
Мужики будут откупаться или сбегать за границу, а "женщин - на тыловые должности".
Может, сразу в штурмовики?
ЛАД
Додано: Сер 08 жов, 2025 15:46
Hotab написав:
Вони не для того здоровими купляли документи, щоб піти служити
Не так, а так:
Ти не для того потратив пів свого нікчемного життя, щоб піти служи коли настане повномасштабна війна на РІДНІЙ ЗЕМЛІ!
Успіх
Додано: Сер 08 жов, 2025 15:49
Успіх Зарываетесь.
Вам больше заняться нечем?
ЛАД
Додано: Сер 08 жов, 2025 15:55
ЛАД написав: Water написав:
...........
Це я вас питаю, цеж харківський чолов`яга-ветеран російсько-української війни з Базеля. Де працює- невідомо, але все дивиться на Україну, розказуючи за корупцію, мабуть сумує. За волонтерів це він даремно шось розповідає, бо схоже він ну ніяким боком до волонтерства не відноситься.
Що саме ви мене питаєте? Не увидел ни одного вопроса.
Если о Гагаркине, то ничего сказать не могу, впервые услышал о таком человеке.
А от вас что-нибудь по сути
услышать можно?
К волонтёрам он, вполне возможно, не относится, так он это и не утверждает.
— Сейчас, на четвертом году войны, все, без исключения волонтеры жалуются, что очень сложно закрыть сборы. В чем причина?
— У населения Украины катастрофически сократились доходы. Мотивация у многих граждан осталась, но нет денег.
Причём курсивом вопрос корреспондента. Вы с этим не согласны? Оба врут? И корреспондент, и Гагаркин?
Почнемо з питань:
1. Де він воював?
Water
Додано: Сер 08 жов, 2025 15:55
unicdima написав:
Журнашлюхи та псевдоопозиціонери блогери приносять більше шкоди ніж російська пропаганда.
А тут який з вищеперелічених варіантів?>>>
Успіх написав:
Все. Я думаю, що далі вже не має сенсу копати/пробивати ще глибше дно. "Точка неповернення" вже пройдена...
Тут усі 40хв - цікаві!
Але, хто дуже зайнятий/немає часу(бо плете сітки, скручує дрони - робить все для нашої перемоги) - то можете подивитись 5-7хв спочатку і 5-7хв в кінці!
Від себе додам, що найгірше в цьому всьому, що влада на це не реагує/не робить висновки/не робить рішучих кроків на припинення цього всього лайна!!!
Успіх
Додано: Сер 08 жов, 2025 15:59
ЛАД написав:
Зарываетесь
Ага)) На фронті навчили)))
А що, Ваші оці слова, що нижче - Хотаба не стосуються?
ЛАД написав:
Мужики будут откупаться или сбегать за границу, а "женщин - на тыловые должности".
Может, сразу в штурмовики?
Успіх
Додано: Сер 08 жов, 2025 16:04
Water написав: ЛАД написав: Water написав:
...........
Це я вас питаю, цеж харківський чолов`яга-ветеран російсько-української війни з Базеля. Де працює- невідомо, але все дивиться на Україну, розказуючи за корупцію, мабуть сумує. За волонтерів це він даремно шось розповідає, бо схоже він ну ніяким боком до волонтерства не відноситься.
Що саме ви мене питаєте? Не увидел ни одного вопроса.
Если о Гагаркине, то ничего сказать не могу, впервые услышал о таком человеке.
А от вас что-нибудь по сути
услышать можно?
К волонтёрам он, вполне возможно, не относится, так он это и не утверждает.
— Сейчас, на четвертом году войны, все, без исключения волонтеры жалуются, что очень сложно закрыть сборы. В чем причина?
— У населения Украины катастрофически сократились доходы. Мотивация у многих граждан осталась, но нет денег.
Причём курсивом вопрос корреспондента. Вы с этим не согласны? Оба врут? И корреспондент, и Гагаркин?
Почнемо з питань:
1. Де він воював?
А мне откуда знать?
И в интервью он об этом не говорит.
Но вообще мне нравится - мне вопросы задают да ещё и требуют
ответа, а на мои вопросы отвечать... а зачем?
Так что там о волонтёрах и сокращении доходов у граждан? Он врёт? Или не очень?
ЛАД
Додано: Сер 08 жов, 2025 16:06
ЛАД написав: _hunter написав: ЛАД написав:
......
А как можно "випадково перестати програвати війну", когда "откровенно прыдатные" прячутся, откупаются или просто убегают за границу, где ТЦК их не достанет?
Обсуждали же уже: начать призывать женщин - на тыловые должности.
Ну а чё, нормальный вариант.
Мужики будут откупаться или сбегать за границу, а "женщин - на тыловые должности".
Может, сразу в штурмовики?
Не понял - а женщины сейчас не сбегают? Или к чему этот пассаж? 🤔
В Парагвае, вроде, не отправляли. В этой стране тоже особого смысла нет, наверное.
_hunter
Додано: Сер 08 жов, 2025 16:09
ЛАД написав:
К волонтёрам он, вполне возможно, не относится, так он это и не утверждает.
— Сейчас, на четвертом году войны, все, без исключения волонтеры жалуются, что очень сложно закрыть сборы. В чем причина?
— У населения Украины катастрофически сократились доходы. Мотивация у многих граждан осталась, но нет денег.
Причём курсивом вопрос корреспондента. Вы с этим не согласны? Оба врут? И корреспондент, и Гагаркин?
если он не относится к волонтерам, то почему говорит, что "все, без исключения"
pesikot
