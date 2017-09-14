Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 09 жов, 2025 08:20
ЛАД написав:
2. Я не знаю, "яка країна заклала гроші...". Но я много чего не знаю. И это совсем не означает, что это не существует или этого не было. Подайте на него в суд.
Мені це для чого, це він наїхав на діючу владу.
3. На вопрос о волонтёрах, которые "жалуются, что очень сложно закрыть сборы", вы так и не ответили.
Він відповів шо у ящику 30 кг була упаковка пігулок. І шо? Волонтери не займаються серйозними препаратами, в основному це допоміжні засоби, тіпа бинтів, рукавичок та інших памперсів.
P.s. Ещё было бы очень интересно узнать, откуда вы взяли, что он "більше 10 років проживає за кордоном"?
В його профілі Likedin, я цітував, ви мабуть не бачили.
Додано: Чет 09 жов, 2025 08:41
Успіх написав: Banderlog написав:
це і є запах кінця війни)
А ще є просто запах кінця
а точніше - його сморід >>>
Успіх написав: Hotab написав: Успіх
Ти ж казав «прийду, буду платити податки, утримувати армію».
Хіба у такої людини має виникати таке питання?
Не хочеш платити, да? 😅
Нетойвосним кампусним нікчемам - ясно що не хочу платити!
Навіщо утримувати стільки років непридатних до захисту народу Батьківщини трутнів?
Нє, нам нетойвосні трутні - НЕ потрібні!
Нам не потрібен той непотріб!
Успіх захищайє нетойвосного від ведмедя
https://www.youtube.com/shorts/H6NfQda_Q-g
1
3
Додано: Чет 09 жов, 2025 08:46
Зеленський: Якщо місцева влада не може подолати критичні проблеми, будуть рішення щодо них
Зробив зараз доручення і уряду, і нашим військовим. Часу до зими небагато
осіннє загострення. лицар на білому коні
Додано: Чет 09 жов, 2025 08:56
Вища рада правосуддя звільнила суддю Сергія Должка, який ставив під сумнів повноваження ТЦК і посилався в рішеннях на «зовнішнє управління»
узурпації влади нема, суди працюють, книга де в назві 4 цифри то не про нас, ко-ко-ко
Додано: Чет 09 жов, 2025 08:59
Успіх написав:
А ще є просто запах кінця а точніше - його сморід >>>
це просто труп "несостоявшегося" миру смердить
Додано: Чет 09 жов, 2025 09:05
Бачив в ФБ допис-оголошення від київської поліції про 1001 набір на патрульну службу. Біля 1500 коментарів, бігло прогортав: 100% глузування, прокльонів та ненависті, 0% підтримки. Оце справжня народна любов, ріст "любові" порівняно з 2022 вражає.
Впевнений, як завжди винні агенти кремля (чи навіть сам путін), плюс звісно народ бракований Понад 3тис лайків набрав коментар "вимога до кандидата - бути п..ром"))
