Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 09 жов, 2025 12:49
А вхід у ті пункти незламністі із газом у балонах для М25/60 буде лише через піксельно-чорне дослідження у Т4/Івеко/Транзіт зі справкою з ВЛК?
Додано: Чет 09 жов, 2025 13:01
Hotab написав:Letusrock
Треба бути рожевим поні щоб думати а-ля "в 2030 році закінчиться війна і наступного дня запанує свобода та демократія".
А при капітуляції зʼявиться свобода і демократія?
Трохи не так.
Зараз у нас є деяка(достатньо велика по-моєму) свобода і демократія.
В 2030 році(при війні) вже майже не буде ні свободи ні демократії.
А ти гарантуєш що в 2030 році ми закінчимо війну без капітуляції? Боюсь що ми повоюємо до 2030 і підпишемо почесну капітуляцію. - це "найкращий" сценарій звичайно.
Додано: Чет 09 жов, 2025 13:08
andrijk777 написав:
А пздц ВЖЕ наступив! У нас тупик, хороших варіантів немає. Нуль
І це з усіх сторін🤦🏻 >>>Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
Додано: Чет 09 жов, 2025 13:16
Hotab написав: fox767676 написав: Hotab написав:
а не на берізки під уралом))
айтівці з берізок спокійно виїхали в країни "молодої демократії" - грузію, вірменію, сербію, чорногорію
їх ніхто не насильно не тримає під обстрілами
Ну поки у кацапії є мʼясо за гроші, цей плюсик в активі педераціі є, не заперечиш. Але це єдиний.
Але це трохи смішно казати, що кацапія краща за Україну лише на підставі, що звідти можна втікти 😅😅
й що там купа маргіналів, готових й вбивати, й померти за гроші. звідки вони взагалі взялися?
Додано: Чет 09 жов, 2025 13:17
andrijk777 написав: Hotab написав:
Вони в 23-му казали що скоро Україні пздц. Зараз який термін?
А пздц ВЖЕ наступив! У нас тупик, хороших варіантів немає. Нуль.
Чи під пздц ти що розумієш? Знищення усіх українців в нуль? Чи щоб тут була гола земля і руїни. Що таке пздц по-твоєму?
а що по-твоєму? що вже наступило? що у руських з введення бойових дій залишилися м'ясні штурми та терор шахедами цивільних? а все інше вже просрано?
Додано: Чет 09 жов, 2025 13:22
Letusrock написав: Hotab написав:
А при капітуляції зʼявиться свобода і демократія?
що таке капітуляція, і чому білорусам з грузинами вдалось уникнути як капітуляції так і останньої верби?
P.S. На моменті по деяких позиціях у ворога більше демократії
Та вже насправді пофіг що турбопатріоти називають капітуляцією. Це вже другорядне питання.
Першочергове питання - є варіанти закінчити війну "без капітуляції"?
Окрім надії на чудо - я варіантів не бачу.
Путін відверто послав Трампа з його "мирними ініціативами". Трамп нічим особливим не відповів. Тобто продовжуємо воювати так само як і раніше. Скоро будуть виламувати двері і посилати в окоп. А далі що? Зеленський піде в окоп?
Напевно ні. Напевно підпишуть мир, який Hotab
очевидно назве капітуляцією.
Додано: Чет 09 жов, 2025 13:24
ЛАД написав:
І що отримала Фінляндія після 1945, коли геморою вже не було?
При тому, що Фінляндія була союзницею Німеччини і ні на чию допомогу розраховувати не могла
політичні вимоги були важкіші за попередні
нагадую , що на той час між заходом\срср була домовленість про % розподілу сфер впливу. для більшості країн це вивилося профанаціею, але Югославія та Фінляндія дійсно були різновекторні. Фінляндія навіть не попала під "План Маршала", а у пресі цензуровались будь-які антимосковські матеріали
Додано: Чет 09 жов, 2025 13:24
andrijk777 написав: Hotab написав:
Вони в 23-му казали що скоро Україні пздц. Зараз який термін?
А пздц ВЖЕ наступив! У нас тупик, хороших варіантів немає. Нуль.
Чи під пздц ти що розумієш? Знищення усіх українців в нуль? Чи щоб тут була гола земля і руїни. Що таке пздц по-твоєму?
Очевидно же: это когда придётся бросать уютное кресло в обозе - и пикировать на запасной аэродром. До этого - действительно очень далеко еще.
Додано: Чет 09 жов, 2025 13:25
d44 написав: Shaman написав:
я про інший непотріб - якій цілеспрямовано розганяє зраду та зневіру, вишукуючи лише негаразди в країні... робота в людей така, але є й місцеві дурники на підтанцовці...
Розганяй перемогу, народ підтримає... якщо буде що підтримувати
люди, у вас в житті повне лайно? бо з таким підходом - все пропало, нічого не поробиш, не треба й намагатися - напрямок лише на соціальне дно? я так розумію, в житті вже це пройдено. єдина надія, що й інші туди потраплять, не так образливо буде?
є проблема, але є й шляхи подолання цих проблем. тому хтось воює, хтось допомагає фронту... а хтось розганяє зневіру - а це вже війна ворога на ідеологічному фронті, й дехто з форумчан активно підспівує - без аргументів, просто волає. але щось сьогодні таких забагато... втомили вже... добре, що країну тримають інші люди
Додано: Чет 09 жов, 2025 13:28
andrijk777 написав: Letusrock написав: Hotab написав:
А при капітуляції зʼявиться свобода і демократія?
що таке капітуляція, і чому білорусам з грузинами вдалось уникнути як капітуляції так і останньої верби?
P.S. На моменті по деяких позиціях у ворога більше демократії
Та вже насправді пофіг що турбопатріоти називають капітуляцією. Це вже другорядне питання.
Першочергове питання - є варіанти закінчити війну "без капітуляції"?
Окрім надії на чудо - я варіантів не бачу
.
Путін відверто послав Трампа з його "мирними ініціативами". Трамп нічим особливим не відповів. Тобто продовжуємо воювати так само як і раніше. Скоро будуть виламувати двері і посилати в окоп. А далі що? Зеленський піде в окоп?
Напевно ні. Напевно підпишуть мир, який Hotab
очевидно назве капітуляцією.
а ви ніколи нічого гарного для України не бачите
Раша втрачає все більше, захоплює все менше. коли Раша зупиниться - з'являться варіанти закінчити війну? бо з темпами захопити Донецьку область за наступні два роки - дуже "сильна" перспектива Раші.
а США подивимось - індуси теж здивувались на 50% мита. далі буде
