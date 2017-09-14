RSS
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 15:01

  jump написав:Блекаут буде в Бєлгороді та Курську, як відповідь на масові відключення світла в Україні — Зеленський. :lol:
найпотужніша потужність :lol:

Я стільки чула про ямалський хрест... :roll:
https://glavred.net/ukraine/ukraina-moz ... 95251.html
https://www.facebook.com/apostolmv/post ... 957088444/
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 15:07


ось поясніть чому цей розовощокий переможник не гниє в окопі ?
він не працює на експорт, не покращує торгівельно-платіжний баланс, не є інженером з ракетобудівництва
не викладає фізику у виші
навіть не є прибутковим інвестором
просто вішає локшину лохам на вуха, проводить якісь копійчані психосемінари, як арестович на мінімалках
але так точно не переможемо
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 15:07

То було наприкінці опалювального сезону:
*Видобуток газу в Україні впав на 40% через ракетні удари РФ — Reuters*
21 лютого 2025
https://suspilne.media/954393-vidobutok ... f-reuters/
Тепер на початку. І 60%. І ще не кінець.

Удари України по НПЗ теж підняли відсотки. І теж ще не кінець.

Тож війна на виснаження лише набирає обертів.
Рано чи пізно дійдуть до мостів і не тільки.

У війні Іран-Ірак були подібні повітряні удари. Війна міст, кажись, називалося.
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 15:15

  fler написав:
  andrijk777 написав:Путін відверто послав Трампа з його "мирними ініціативами". Трамп нічим особливим не відповів.

Томагавки - не відповідь? А що для вас є особливою відповіддю?

Розмови про Томагавки, так правильно писати.
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 15:23

  Shaman написав:......
що у руських з введення бойових дій залишилися м'ясні штурми та терор шахедами цивільних? а все інше вже просрано?
Я вам уже писал - мясные штурмы остались в далёком прошлом.
Сейчас о них уже никто не говорит. Кроме вас.

Терор шахедами цивільних не очень существенен по влиянию на ход войны. Да, есть погибшие и раненые, кто-то теряет жильё, но это небольшой %. Во время 2 МВ результаты бомбардировок были куда сильнее и страшнее. Во время битвы за Британию (меньше 4 месяцев - с 10 июля по 31 октября 1940 года)
Общие потери британского гражданского населения с июля по декабрь 1940 года составили 23 002 убитых и 32 138 раненых. Один из крупнейших налётов произошёл 19 декабря 1940 года, в ходе которого погибло почти 3000 мирных жителей.
https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Britain
Я уж не буду о бомбёжках Германии, наиболее известная бомбёжка Дрездена:
В настоящее время ряд историков оценивает число жертв в интервале 25-30 тысяч человек
Это всего за несколько дней бомбардировок. Причём, оценка, скорее, минимальная.
Общее число жертв бомбардировок союзников среди гражданского населения Германии оценивается в пределах 305—600 тысяч человек. Вопрос о том, способствовали ли эти бомбардировки скорейшему окончанию войны, является дискуссионным.
https://surl.lu/ptwjuh Не знаю, способствовали или нет, но к капитуляции точно не привели.
А вот налёты на промышленные и инфраструктурные существенны. Да, даже разрушение газодобычи можно будет компенсировать импортными закупками газа, но это обойюётся дорого. Финансово. На поддержку бюджета Украины Западу придётся выделять дополнительные средства. И немалые.
И на последующее восстановление газодобычи тоже.

P.s. Между прочим по той же ссылке https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Britain читаем:
После эвакуации британских и французских солдат из Дюнкерка и капитуляции Франции 22 июня 1940 года Гитлер сосредоточил свои усилия главным образом на возможности вторжения в Советский Союз .
.........
19 сентября Гитлер приказал сократить работы по операции «Морской лев». [ 246 ] Он сомневался, что стратегические бомбардировки смогут достичь своих целей, но прекращение воздушной войны стало бы открытым признанием поражения. Ему нужно было сохранять видимость сосредоточенности на разгроме Великобритании, чтобы скрыть от Иосифа Сталина свою тайную цель вторжения в Советский Союз
Это для любителей криминологических теорий, идей об "агрессивной сущности СССР" и о том, что СССР виноват в начале 2МВ вместе с Германией.
