Я стільки чула про ямалський хрест...
|
|
|
Додано: Чет 09 жов, 2025 15:01
Я стільки чула про ямалський хрест...
Додано: Чет 09 жов, 2025 15:07
ось поясніть чому цей розовощокий переможник не гниє в окопі ?
він не працює на експорт, не покращує торгівельно-платіжний баланс, не є інженером з ракетобудівництва
не викладає фізику у виші
навіть не є прибутковим інвестором
просто вішає локшину лохам на вуха, проводить якісь копійчані психосемінари, як арестович на мінімалках
але так точно не переможемо
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 09 жов, 2025 15:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 09 жов, 2025 15:07
То було наприкінці опалювального сезону:
*Видобуток газу в Україні впав на 40% через ракетні удари РФ — Reuters*
21 лютого 2025
Тепер на початку. І 60%. І ще не кінець.
Удари України по НПЗ теж підняли відсотки. І теж ще не кінець.
Тож війна на виснаження лише набирає обертів.
Рано чи пізно дійдуть до мостів і не тільки.
У війні Іран-Ірак були подібні повітряні удари. Війна міст, кажись, називалося.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 09 жов, 2025 15:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 09 жов, 2025 15:15
Додано: Чет 09 жов, 2025 15:23
Я вам уже писал - мясные штурмы остались в далёком прошлом.
Сейчас о них уже никто не говорит. Кроме вас.
Терор шахедами цивільних не очень существенен по влиянию на ход войны. Да, есть погибшие и раненые, кто-то теряет жильё, но это небольшой %. Во время 2 МВ результаты бомбардировок были куда сильнее и страшнее. Во время битвы за Британию (меньше 4 месяцев - с 10 июля по 31 октября 1940 года)
Я уж не буду о бомбёжках Германии, наиболее известная бомбёжка Дрездена:
Это всего за несколько дней бомбардировок. Причём, оценка, скорее, минимальная.
А вот налёты на промышленные и инфраструктурные существенны. Да, даже разрушение газодобычи можно будет компенсировать импортными закупками газа, но это обойюётся дорого. Финансово. На поддержку бюджета Украины Западу придётся выделять дополнительные средства. И немалые.
И на последующее восстановление газодобычи тоже.
P.s. Между прочим по той же ссылке
Это для любителей криминологических теорий, идей об "агрессивной сущности СССР" и о том, что СССР виноват в начале 2МВ вместе с Германией.
|