Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 15:07


ось поясніть чому цей розовощокий переможник не гниє в окопі ?
він не працює на експорт, не покращує торгівельно-платіжний баланс, не є інженером з ракетобудівництва
не викладає фізику у виші
навіть не є прибутковим інвестором
просто вішає локшину лохам на вуха, проводить якісь копійчані психосемінари, як арестович на мінімалках
але так точно не переможемо
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 15:07

То було наприкінці опалювального сезону:
*Видобуток газу в Україні впав на 40% через ракетні удари РФ — Reuters*
21 лютого 2025
https://suspilne.media/954393-vidobutok ... f-reuters/
Тепер на початку. І 60%. І ще не кінець.

Удари України по НПЗ теж підняли відсотки. І теж ще не кінець.

Тож війна на виснаження лише набирає обертів.
Рано чи пізно дійдуть до мостів і не тільки.

У війні Іран-Ірак були подібні повітряні удари. Війна міст, кажись, називалося.
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 15:15

  fler написав:
  andrijk777 написав:Путін відверто послав Трампа з його "мирними ініціативами". Трамп нічим особливим не відповів.

Томагавки - не відповідь? А що для вас є особливою відповіддю?

Розмови про Томагавки, так правильно писати.
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 15:23

  Shaman написав:......
що у руських з введення бойових дій залишилися м'ясні штурми та терор шахедами цивільних? а все інше вже просрано?
Я вам уже писал - мясные штурмы остались в далёком прошлом.
Сейчас о них уже никто не говорит. Кроме вас.

Терор шахедами цивільних не очень существенен по влиянию на ход войны. Да, есть погибшие и раненые, кто-то теряет жильё, но это небольшой %. Во время 2 МВ результаты бомбардировок были куда сильнее и страшнее. Во время битвы за Британию (меньше 4 месяцев - с 10 июля по 31 октября 1940 года)
Общие потери британского гражданского населения с июля по декабрь 1940 года составили 23 002 убитых и 32 138 раненых. Один из крупнейших налётов произошёл 19 декабря 1940 года, в ходе которого погибло почти 3000 мирных жителей.
https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Britain
Я уж не буду о бомбёжках Германии, наиболее известная бомбёжка Дрездена:
В настоящее время ряд историков оценивает число жертв в интервале 25-30 тысяч человек
Это всего за несколько дней бомбардировок. Причём, оценка, скорее, минимальная.
Общее число жертв бомбардировок союзников среди гражданского населения Германии оценивается в пределах 305—600 тысяч человек. Вопрос о том, способствовали ли эти бомбардировки скорейшему окончанию войны, является дискуссионным.
https://surl.lu/ptwjuh Не знаю, способствовали или нет, но к капитуляции точно не привели.
А вот налёты на промышленные и инфраструктурные существенны. Да, даже разрушение газодобычи можно будет компенсировать импортными закупками газа, но это обойюётся дорого. Финансово. На поддержку бюджета Украины Западу придётся выделять дополнительные средства. И немалые.
И на последующее восстановление газодобычи тоже.

P.s. Между прочим по той же ссылке https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Britain читаем:
После эвакуации британских и французских солдат из Дюнкерка и капитуляции Франции 22 июня 1940 года Гитлер сосредоточил свои усилия главным образом на возможности вторжения в Советский Союз .
.........
19 сентября Гитлер приказал сократить работы по операции «Морской лев». [ 246 ] Он сомневался, что стратегические бомбардировки смогут достичь своих целей, но прекращение воздушной войны стало бы открытым признанием поражения. Ему нужно было сохранять видимость сосредоточенности на разгроме Великобритании, чтобы скрыть от Иосифа Сталина свою тайную цель вторжения в Советский Союз
Это для любителей криминологических теорий, идей об "агрессивной сущности СССР" и о том, что СССР виноват в начале 2МВ вместе с Германией.
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 15:26

томагавки це крилата ракета 80-х
навіть якщо дадуть якусь їх кількість, уламки послужать московській пропаганді як трофейні леопарди з гнутими дулами послужили
дали б зі старту у 2022, то була б демонстрація рішучості заходу
та ще й вдарити по впк
запізніле рішення вже не є вірним
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 15:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Черкаський обласний ТЦК
05 жовтня 2025 року до Черкаського ОМТЦК та СП був доставлений військовозобов’язаний, для складання адміністративних матеріалів за порушення правил військового обліку.
Перебуваючи в автобусі, під час очікування своєї черги на проходження ВЛК при багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування, у військовозобов’язаного стався приступ епілепсії, внаслідок якого він випав на вулицю і вдарився головою.
...постраждалий одразу був госпіталізований, але від отриманої травми помер .
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 15:39

офіційні росіянці трохи здали назад у риториці щодо США у порівнянні зі вчора
мабуть якийсь діалог йде
і у США ще є якісь козирі
і залишки розуму в кремля
сподіваюсь у американців спроможуться вийти на домовленності ближче до зустрічі з Сі
головне загасити взбрики диванного бидла з України, якщо сторони на щось вийдуть
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 15:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Томагавки - не відповідь


Томогавки не відповідь. Це крилаті ракети, яких потрібно 200 щоб долетіло 10. Багато розмов, але їх будуть збивать як жаба мух, якщо дадуть. Судячи по другому реченню саме тому їх і не дадуть.

Пару штук за надання не вважаю, все закінчиться як з атакамси і британьськими.
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 15:56

Доляреку
Ви своєчасно прибули додому...

Військові 125 бригади заявили, що непідготовлених бійців відправили на бойові позиції
Фахівців рембату запевняли, що вони копатимуть окопи.

«Тепер тих самих 50-річних дядьків, здоров'я яких з тих часів звісно не покращилося, які так і не пройшли відповідної підготовки, відправили "копати окопи" до м. Куп'янськ. При цьому наголошувалось, що "окопи" будуть в десяти кілометрах від лінії бойового зіткнення, що перед відповідним районом вже знаходиться купа військ, починаючи від особового складу батальйону безпілотних систем 125 ОВМБр (пілоти, які зараз на вагу золота, виявилися також не потрібними за фахом) закінчуючи "більш підготовленими підрозділами". До списку потенційних "копачів" потрапили практично всі – ремонтники всіх напрямків, водії, зв'язківці, кухарі тощо», – йдеться у колективній заяві рембату.
https://zaxid.net/viyskovi_125_brigadi_ ... i_n1620926

24-ку довбуть під часіком і констянтинівкою...
найбільше поховань та некрологів...

з 80-ки купу поклали і пропало у курській офензиві...
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 16:03

  Shaman написав:
  jump написав:................
Не лише електроенергія, а і газ: рф ударами по Харківщині та Полтавщині знищила близько 60% українського газовидобутку, — Bloomberg :shock:

підтвердження цитати хоч якесь є? чи відразу з методички переписав? бо 60% це дуже великий об'єм - тому виникають сумніви. партнерам ми таке сказати можемо, але в реалії...

upd схоже оце реальна проблема
Відремонтувати до кінця зими не встигнуть: російські атаки зруйнували 60% видобутку газу в Україні за кілька днів — Bloomberg

знову ж треба думати, шляхи є. а вони газ по 8 залишають - що можна сказати? приєднаюсь до критиків - влада занадто грається в популізм. й це у країні, яка воює.
Интересно у вас получается - обвиняете в "методичке" и тут же сами приводите подтверждающую ссылку. :)
шляхи є - увеличивать импортные закупки.
Можно поднять цены на газ. Правда, маленькая проблема - население заплатит гривню, а за импорт надо платить в долларах, т.е. просить дополнительную помощь Запада.
Вы ратуете за увеличение цен на газ для населения?
Но тогда уж давайте будем последовательны - военная экономика, так военная экономика. Заморозить зарплаты, ввести карточки, закрыть выезд для всех, мобилизацию провести по-настоящему, а не так, как сегодня. Причём, и военную, и экономическую (трудовую). Много чего можно и нужно. Опыт прошлого есть.
