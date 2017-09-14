|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 09 жов, 2025 19:00
budivelnik написав: _hunter написав: budivelnik написав:
Наприклад якийсь потужний електромагнітний імпульс яки спалить обмотку в двигуні...
И при этом ничего не спалит в защищаемом танке
А хто казав що імпульс повинен генеруватись всередині танка?
А от викинути назовні фіговину яка пролетить в сторону дрона на відстань метрів 20 і за 5метрів до дрона дасть імпульс, який спалить все незаземлене в радіусі 5метрів
А кто сказал?
Ага, а питаться эта фиговина будет от карманного атомного реактора?
Ладно, обсуждать ненаучную фантастику я заканчиваю...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10720
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Чет 09 жов, 2025 19:01
Hotab написав:
Хантер нічого не чув про направлений імпульс. Буває
Та навіть не направлений.
Час дії імпульсу щоб спалив моторчик вагою в 100 грам з заліза і міді - треба рахувати
Але нехай фіговина це щось типу розігріву в мікрохвильовці тільки з великою потужністю і відносно малим часом роботи (менше секунди) і працююча у всі сторони в момент ініціалізації..
Якщо вийде щоб була дешевша від дрона... то ера дронів закінчиться.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27170
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 2991 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Чет 09 жов, 2025 19:01
Hotab написав:
Хантер нічого не чув про направлений імпульс. Буває
Слышал - но там-то человек на серьезных щах про ненаправленный вещает
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10720
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Чет 09 жов, 2025 19:02
Поздравляйте нас с первым долетевшим КАБом.
Барана-шоу буде 118-кг тушку пробувати засунути в лейтенантсткий мундир, нарешті? Не в курсі?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16659
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 394 раз.
- Подякували: 2506 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
4
Додано: Чет 09 жов, 2025 19:03
budivelnik написав: Hotab написав:
Хантер нічого не чув про направлений імпульс. Буває
Час дії імпульсу щоб спалив моторчик вагою в 100 грам з заліза і міді - треба рахувати
......
Якщо вийде щоб була дешевша від дрона... то ера дронів закінчиться.
Трэба. Желательно _перед_ тем, как "проджект" озвучивать
Проблема в том, что оно, может, и дешевле выходит. Но габаритами с багажник от жигуля -- особо не покидаешь
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10720
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Чет 09 жов, 2025 19:05
Hotab написав:
...............
Нема жодного «одного рішення», крім може ядерної бомби, яке само могло б щось змінити. Але все разом в комплексі підвищує пітуну ціну війни , а поріг ціни існує не тільки у Летусрока (у нього правда цей поріг був 25 лютого 22 року) , а і кацапів. Де він - не знає ніхто. Але інших варіантів, окрім як його чекати і наближати Україні поки що не запропонували .
поріг ціни існує для всех.
Но для большей страны он, по определению, выше.
Дальность Томагавка Block IV 1600км при массе бч 340 кг.
Неплохо, но до "ямалського хреста", вроде, дальше. Не говоря о том, что при таком дальнем полёте её действительно легко могут сбить.
Не запропонували. Но, может, надо что-то поактивнее пропонувати нам самим, а не ждать, пока запропонують нам.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 36683
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5360 раз.
- Подякували: 4862 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Чет 09 жов, 2025 19:07
ЛАД
надо что-то поактивнее пропонувати нам самим
Харків?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16659
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 394 раз.
- Подякували: 2506 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
4
Додано: Чет 09 жов, 2025 19:10
Water написав:
.......
Мову вчить, потім роботу шукать- така собі ідея. Приблизні варіанти я вам написав.
Ваш совет на ближайшее будущее - "школа, ніякий не колєдж/універ".
Согласен, что "ніякий не колєдж/універ".
Но зачем ему школа, когда у него уже здесь было 3 курса вуза?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 36683
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5360 раз.
- Подякували: 4862 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Чет 09 жов, 2025 19:12
budivelnik написав: detroytred написав:
В самій же цитаті вказано, що це за логікою Берлінської, і з цієї логіки випливає наступна теза. Тобто якщо рфян можна, то і українців.
Але ж ти і Берлінська - одного поля ягоди
Ти ж також за можновладця....
і проти зусиль маленької людини бо це за Кіосакі...
Да в тебе, ..., і Рузвельт, Бальцерович зі сраліними-потами одного поля ягоди.
Вигадуєш та приписуєш дурню зі стелі, як схотілося.
От і все.
Читати навчись, логіку школи засвой, а потім вже стрибай.
І припини брехати нарешті.
Я апріорі не проти зусиль маленької людини. І сто разів тебе макав в це. І цитата тобі в лоба твого лупав.
Але предметом є реал - стан, ситуація, коли оці маленькі люди не прикладають більше зусиль і не бажають. Не дивлячись навіть на твої місіонерські співи.
І за таких умов-стану-ситуації рузвельти-бальцеровичі і т.д. досягають змін, впроваджуючи реформи. Це є предметом.
По сотому колу 😁😁😁😁😁
Читати навчись.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 25790
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 09 жов, 2025 19:15
Hotab написав:
Харків?
десь промайнули 4 західні області які путін згоден відпустити хоч в нато
але серед них нема навіть волині з буковиною
по іншій території так чи інакше потрібні політичні поступки - менше політичних поступок , менше територій відпустить
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4441
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 412 раз.
- Подякували: 190 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|130657
|
|
|1493
|316786
|
|
|6076
|1002545
|
|