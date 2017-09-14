|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 09 жов, 2025 19:15
Shaman написав:
ядерна зброя якраз не рішення. а які в усіх будуть очі, коли томагавк пройде С500. в когось очі, а когось "очъко" з вушко голки
Блин, ну нельзя же так!
Почитайте о "Томагавке" хотя бы Вики.
Он может "оминути" С-500 (если удастся), а вот пройти, это вряд ли.
Нет, конечно, если будет лететь одновременно 100 штук...
Додано: Чет 09 жов, 2025 19:22
budivelnik написав: ЛАД написав:
"підтримка бронетехніки" благодаря дронам осталась в прошлом. Забудьте.
до моменту поки не зявиться чергова вундервафля, яка зможе очистити за адекватну ціну на 5 метрів в радіусі навколо себе повітря від дронів.
Стугни/джавеліни також навели шороху... але зявився динамічний захист.
Тому правило боротьби броні з снарядом - ще ніхто не відміняв.
Наприклад якийсь потужний електромагнітний імпульс яки спалить обмотку в двигуні...
Ось коли буде, тоді й поговоримо.
А спалити "обмотку в двигуні" дрона это из области фантастики. Ещё как-то можно стараться спалити электорнику.
Додано: Чет 09 жов, 2025 19:24
budivelnik написав: ЛАД написав:
террор и жертвы среди гражданских были существенно выше, но это не особо влияло на ход войны. Наши потери от шахедов сравнительно невелики.
В 2гій світовій не було ударів в глибину педерації...Максимум терорезувалось населення ударами в глибину 100 км від лінії фронту.
Тому педераційникам відчуття беззахисності ще не відом, але потихеньку вони до нього дійдуть, особливо якщо нам вдасться покласти електроопори в Сибіру зимою...
Я приводил примеры Англии и Германии. А в СССР во 2МВ "відчуття беззахисності" было известно всей европейской территории страны.
Додано: Чет 09 жов, 2025 19:25
fox767676 написав: Hotab написав:
Харків?
десь промайнули 4 західні області які путін згоден відпустити хоч в нато
але серед них нема навіть волині з буковиною
по іншій території так чи інакше потрібні політичні поступки - менше політичних поступок , менше територій відпустить
4 області це Люся Собчак готовий віддати і покласти разом вінки
Додано: Чет 09 жов, 2025 19:27
flyman написав: ЛАД написав:
Да, о 18-22.
...........
Кстати, там, вроде, дискриминируют наших западников - тормозят оформление. Если ему оформили меньше, чем за месяц, то люди с западной ждут и по несколько месяцев и пока не получили. Не знаю, насколько это типичная ситуация.
Чув що Швейцарія збирєається відмовляти у притулку для біженців із західних (можливо частини центральних обл.)
Так я об этом же.
Возможно, именно поэтому затягивают оформление для западников.
Додано: Чет 09 жов, 2025 19:37
flyman написав:
4 області це Люся Собчак готовий віддати і покласти разом вінки
ну і були алаверди від путіна що він погодився на натівський контингент у протилежних 4 областях для симетрії
Додано: Чет 09 жов, 2025 19:37
Hotab написав:
Хантер нічого не чув про направлений імпульс. Буває
Нужна большая мощность. Для наземной установки.
Такой вариант, как предложил будивельник - если подлетает несколько штук с разных сторон, не сработает. Уже проще зенитный пулемёт.
Додано: Чет 09 жов, 2025 19:37
Господар Вельзевула написав: flyman написав:
Чув що Швейцарія збирєається відмовляти у притулку для біженців із західних (можливо частини центральних обл.)
Ага,в киндзазе писали.
Поздравляйте нас с первым долетевшим КАБом.
Реактивный,правда. Звук не особо, баллистика куда ярче и сочнее.
Каким КАБом и куда долетел?
Додано: Чет 09 жов, 2025 19:38
Додано: Чет 09 жов, 2025 19:38
Господар Вельзевула написав: flyman написав:
Чув що Швейцарія збирєається відмовляти у притулку для біженців із західних (можливо частини центральних обл.)
Ага,в киндзазе писали.
Поздравляйте нас с первым долетевшим КАБом.
Реактивный,правда. Звук не особо, баллистика куда ярче и сочнее.
Зато мощность выше.
