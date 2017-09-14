|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 10 жов, 2025 11:57
alex_dvornichenko написав: Schmit написав:
Можливо кордон росімперії 18-19 ст.
Та очевидно что чувак болеет реваншизмом и империализмом. Строит сословную империю, вернее возрождает. Случайно не фанат компьюетрной игры Цивилизация ?
Це зовсім не очевидно, зокрема ніяких фактів що це підтверджує нема.
А ось факти які це заперечують є - він не анексував Білорусь. Якщо він хворий відродженням СРСР то 100% логічно і просто анексувати Білорусь. Він "чомусь" це не зробив. Ніхто з тих "кому це очевидно" не пояснює чому.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 6796
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 10 жов, 2025 12:02
andrijk777 написав: fox767676 написав: andrijk777 написав:
намає волині? а хто є? Львівська, Тернопільська, Франківська а четвертий хто?
ну блін, Закарпатська
пошукаю по каналах
там було про території на які кремль згоден допустит натівських вояків
Це під час війни чи після війни.
Якщо під час війни - це тупо, можна там будувати заводи і т.д.
Якщо після війни - це якось нелогічно: він що планує і Волинь анексувати чи як? Чому Волинь не потрапила?
Коротше якийсь вброс по-моєму.
ви шо не контексті ,чи шо ?
війною цікавитесь тільки коли на гілку заходите ?
таке враження
Вже кілька місяців основні 2 поінти перемовин - кордони\розмежування на сході, та гарантії безпеки (НАТО, іноземний контингент, etc.). Ось в рамаках другого пункту була ця сентенція.
Волинь тому що православна, та кордон з їх білоруссю, очевидно
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4465
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 412 раз.
- Подякували: 191 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 10 жов, 2025 12:03
andrijk777 написав:
Це зовсім не очевидно, зокрема ніяких фактів що це підтверджує нема.
А ось факти які це заперечують є - він не анексував Білорусь. Якщо він хворий відродженням СРСР то 100% логічно і просто анексувати Білорусь. Він "чомусь" це не зробив. Ніхто з тих "кому це очевидно" не пояснює чому.
Мне очевидно. Беларусь де факто под полным контролем. А не произошла политическая анексия, потому что хочется красиво "треединаясвятаярусь". Если бы в 2022 году всё у него получилось с Киевом, то уже было что то новое на политической карте мира.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko
в П'ят 10 жов, 2025 12:04, всього редагувалось 1 раз.
-
alex_dvornichenko
-
-
- Повідомлень: 1157
- З нами з: 10.10.12
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 126 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 10 жов, 2025 12:04
andrijk777 написав:
СРСР то 100% логічно і просто анексувати Білорусь. Він "чомусь" це не зробив. Ніхто з тих "кому це очевидно" не пояснює чому.
КНР не потрібна повна монополія рф на західному напрямку
якщо є можливість працювати напряму з васалами
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4465
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 412 раз.
- Подякували: 191 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 10 жов, 2025 12:45
budivelnik написав: detroytred написав:
Але предметом є реал - стан, ситуація, коли оці маленькі люди не прикладають більше зусиль і не бажають. Не дивлячись навіть на твої місіонерські співи.
І за таких умов-стану-ситуації рузвельти-бальцеровичі і т.д. досягають змін, впроваджуючи реформи. Це є предметом.
Ясно
Є маленькі люди які не прикладають зусиль по Кіосакі для себе, з яких виростуть виликі люди які покладуть себе на плаху історії тільки для того щоб маленькі люди почали думати про себе..
Самому не смішно?
Смішно з того, що ти якоїсь чухні нагородив.
Є факти: рузвельти-бальцеровичі і т.д. проводили реформи.
Ти знов, як завжди, будуєш на своїх якихось вигаданих дурницях.
Бо більше ні на чому..
Оце дійсно смішно.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 25795
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33
|130993
|
|
|1493
|317110
|
|
|6076
|1002945
|
|