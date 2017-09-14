|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 10 жов, 2025 13:03
andrijk777 написав:
війни чи не будуть(Львів 100% не цікавий путіну)
не прибідняйтесь
не 100
Путіну цікаво межувати з справжнім Заходом, для своїх геополітичних ігор, але скоріше піде на нього через Балкани
fox767676
Повідомлень: 4472
З нами з: 13.06.20
Подякував: 413 раз.
Подякували: 191 раз.
Профіль
Додано: П'ят 10 жов, 2025 13:07
це в психіатричну тему, хай rjkz коментує
Востаннє редагувалось fox767676
в П'ят 10 жов, 2025 13:08, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Повідомлень: 4472
З нами з: 13.06.20
Подякував: 413 раз.
Подякували: 191 раз.
Профіль
Додано: П'ят 10 жов, 2025 13:08
Значить скоро відповість. Трамп ж не зря обіцяв ракети.
Banderlog
Повідомлень: 3631
З нами з: 24.06.14
Подякував: 117 раз.
Подякували: 94 раз.
Профіль
Додано: П'ят 10 жов, 2025 13:10
alex_dvornichenko написав: andrijk777 написав:
Це зовсім не очевидно, зокрема ніяких фактів що це підтверджує нема.
А ось факти які це заперечують є - він не анексував Білорусь. Якщо він хворий відродженням СРСР то 100% логічно і просто анексувати Білорусь. Він "чомусь" це не зробив. Ніхто з тих "кому це очевидно" не пояснює чому.
Мне очевидно. Беларусь де факто под полным контролем. А не произошла политическая анексия, потому что хочется красиво "треединаясвятаярусь". Если бы в 2022 году всё у него получилось с Киевом, то уже было что то новое на политической карте мира.
Так ви оприділіться що у вас означає реваншизм, імперіалізм і відродження імперії. Це звучить дуже пафосно, але по факту навіть Білорусь не анексована а просто "под полным контролем", хоча який там повний контроль якщо Білорусь прямо не воює з Україною.
Якось я по-іншому уявляю собі відродження імперії
Наполеон і Гітлер нервово курять в стороні, споглядаючи як великий путнін відроджує імперію.
andrijk777
Повідомлень: 6800
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
Профіль
Додано: П'ят 10 жов, 2025 13:14
andrijk777 написав:
Наполеон і Гітлер нервово курять в стороні, споглядаючи як великий путнін відроджує імперію.
У них теж були протекторати, уряди віші, квіслінга, Республіка Сало, Варшавське Герцогство і т.і.
fox767676
Повідомлень: 4472
З нами з: 13.06.20
Подякував: 413 раз.
Подякували: 191 раз.
Профіль
Додано: П'ят 10 жов, 2025 13:17
jump написав: На одній з Київських ТЕЦ постраждали блочні трансформатори — блок не може видати в мережу потужність. Їх розбили прості дрони, а не балістика. Трансформатори були незахищені.
Про це повідомив нардеп Олексій Кучеренко.
Не могли забронювати трансформатори в Резерв + ?
UA
Повідомлень: 9764
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1884 раз.
Подякували: 2357 раз.
Профіль
Додано: П'ят 10 жов, 2025 13:26
fox767676 написав: andrijk777 написав:
війни чи не будуть(Львів 100% не цікавий путіну)
не прибідняйтесь
не 100
Путіну цікаво межувати з справжнім Заходом, для своїх геополітичних ігор, але скоріше піде на нього через Балкани
Так анексуй Білорусь і будеш мати межу зі справжнім Заходом.
Війська НАТО у Львові - ну це якась абстракція, розмов багато, результату нуль. Це така "тема" щоб поговорити а не щоб реально отримати безпеку. Не буде з цього ніякого практичного результату. Це я так думаю. Тому мені ця тема зовсім не цікава.
andrijk777
Повідомлень: 6800
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
Профіль
Додано: П'ят 10 жов, 2025 13:28
Banderlog написав:
Значить скоро відповість. Трамп ж не зря обіцяв ракети.
Оцей от?
UA
Повідомлень: 9764
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1884 раз.
Подякували: 2357 раз.
Профіль
Додано: П'ят 10 жов, 2025 13:32
fox767676 написав: andrijk777 написав:
Наполеон і Гітлер нервово курять в стороні, споглядаючи як великий путнін відроджує імперію.
У них теж були протекторати, уряди віші, квіслінга, Республіка Сало, Варшавське Герцогство і т.і.
Білорусь - незалежна держава. Вона не дає РФ ні людей на війну, ні зброї, ні грошей. Дає слова.
Ось це дає і ще завдає.
Прохід через територію дала і то там були деякі проблеми.
"Беларусь де факто под полным контролем" - це фантазії(ілюзії) людей. По факту це не так.
andrijk777
Повідомлень: 6800
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
Профіль
Додано: П'ят 10 жов, 2025 13:33
andrijk777 написав:
Так анексуй Білорусь і будеш мати межу зі справжнім Заходом
Польша то не зовсім справжній Захід. Захід для бідних ))
Ось вхід до Адріатики, Австрія\Італія, то вже Захід 100%.
Відрізати Туреччину через слов'янофільські болгарію, чорногорію, сербію, боснію від ЄС\НАТО - ото цікаво.
fox767676
Повідомлень: 4472
З нами з: 13.06.20
Подякував: 413 раз.
Подякували: 191 раз.
Профіль
