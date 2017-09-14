Додано: П'ят 10 жов, 2025 16:33

ХАМАС освободит 20 живых израильских заложников в течение 72 часов, после чего Израиль освободит 250 палестинцев, отбывающих длительные сроки заключения в израильских тюрьмах, и 1700 других лиц, задержанных в Газе во время войны.

были осуждены за преступления

Кстати говоря, никто почему-то не пишет о подписанном перемирии Израиль-Хамас.Уж насколько "экзистенциальные" враги, которые точно не представляют себе совместное существование и нацелены исключительно на полное уничтожение врага.Тем не менее, сумели договориться, причём условия не особо выгодны обеим сторонам.Израиль не полностью выводит войска из Газы - это "-" для Хамаса. Но зато прекращается огонь и открываются гуманитарные поставки в Газу.Для Израиля "+" в том, что наконец будут освобождены заложники (а позже вернут трубы погибших заложников), что было очень болезненным вопросом. Но за это они освободят 250 человек, которыеи 1700, задержанных в Газе, тоже вряд ли ангелочки. Это враги, которые завтра могут опять сражаться с Израилем. Это не израильские гражданские заложники разных возрастов и разного пола. А соотношение 20 к почти 2000 как-то не очень.И всё же согласились.Понятно, что это пока не конец войны.Ещё слишком многое осталось не согласованным и легко может сорваться, как уже срывалось перемирие в марте. Но всё же. И недоверие друг к другу у них точно больше, чем у нас.