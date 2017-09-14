RSS
Напад росії і білорусі на Україну
  #
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 12:25

  jump написав:«Я перестала голосувати за продовження ВП, як тільки зрозуміла, що нашій владі вигідна війна», - нардеп Ганна Скороход :shock:

й після таких цитат треба додавати
Топ-5 українських нардепів, яких любить російська пропаганда

щоб критично сприймати інформацію...
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 12:58

  Shaman написав:
  jump написав:«Я перестала голосувати за продовження ВП, як тільки зрозуміла, що нашій владі вигідна війна», - нардеп Ганна Скороход :shock:

й після таких цитат треба додавати
Топ-5 українських нардепів, яких любить російська пропаганда

щоб критично сприймати інформацію...

Достатньо просто написати про партію "за майбутнє" і все буде зрозуміло.
Джамп дуже цікавий львів'янин ) версія чоловічої ганни герман )
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 13:17

  UA написав:Блекаут в Москві та Владивостоці. Вам мало?


РФ атакувала енергетику Одеси та області – пів сотні міст та сіл без світла.
https://www.pravda.com.ua/news/2025/10/11/8002290/

Росія цього тижня нанесла значні руйнування ГЕС — експерт.
https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/rosija-tsoh ... a-hes.html

Модифіковані ракети РФ легше обходять Patriot — генерал.
Patriot не встигають реагувати через складні траєкторії.
https://zn.ua/ukr/war/modifikovani-rake ... neral.html

Росія внесла програмні зміни до програмного забезпечення своїх ракет балістичних, внаслідок чого ефективність протиповітряних батарей Patriot уражати модифіковані цілі знизилася з близько 42% до 6%.

Дрони масовано атакували Волгоград, у низці аеропортів РФ оголошено план "Ковер".
Внаслідок атаки безпілотників в аеропорту Волгограду були запроваджені тимчасові обмеження. Рейси затримувались або перенаправлялись до інших міст.
https://censor.net/ua/n3579111
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 15:14

К вопросу об экзистенциальной войне.
И возрастах призыва в Союзе во время ВОВ.
Попалось о порядке демобилизации в Советской армии после окончания войны.
В первую очередь (с июля по 30 ноября 1945) увольнялись те, кто родился с 1883 по 1905 годы.

Во вторую очередь (согласно указу Президиума Верховного совета СССР от 25 сентября 1945 года) увольнялись те, кто родился в 1906 – 1915 годах, а также те, кто родился в 1925 году, но был не годен к строевой службе.
Все они ушли к 1 января 1946 года.
В том же сентябре 1945-го Президиум Верховного совета СССР принял решение в связи с окончанием войны с Японией распространить действие закона «О демобилизации старших возрастов личного состава действующей армии» от 23 июня 1945 года на войска, находившиеся на Дальнем Востоке. Все попавшие под этот закон ушли в сентябре – ноябре 1945-го.

Третья очередь демобилизации осуществлялась на основании указа Президиума Верховного совета СССР от 20 марта 1946 года. Он разрешал уволить к концу сентября 1946-го тех, кто родился в 1916 – 1921 годах.

Четвертая очередь демобилизации проводилась по указу Президиума Верховного совета СССР от 22 октября 1946 года. Согласно ему были уволены (с ноября 1946 по январь 1947) военнослужащие 1922 года рождения, а также больные и годные лишь к нестроевой службе 1923 – 1925 года рождения.

Пятая очередь демобилизации проводилась по указу Президиума Верховного совета СССР от 4 февраля 1947 года. С марта по июль 1947 ушли те, кто родился в 1923 – 1925 годах (годные к строевой службе).

В шестую очередь (в феврале – марте 1948 года) были уволены все люди (по 1925 год рождения включительно), кто ранее был задержан по каким-либо причинам.
Таким образом, к апрелю 1948 года в Вооруженных силах (из числа призванных в период войны) остались служить только те, кто родился в 1926 и 1927 годах.
https://istorya.pro/demobilizatsiya-i-prizyv-posle-okonchaniya-vov.-t.html
В каком возрасте их призывали можно прикинуть. И можно посчитать возраст демобилизации.
И ещё:
fan1945 пишет:
Так в Трудовую Армию призывали
с 16 лет...
Не только. Осенью 1944 года начали призывать и в возрасте 16-17 лет. Вот, смотрите:
"... Призванные в возрасте 16 — 17 лет проходили военную службу в подразделениях, не входивших в состав действующей армии, шли следом за фронтом. Как связисты, саперы, пограничники и другие военные специалисты выполняли боевые задачи, получая при этом ранения. Солдаты и офицеры этого последнего военного призыва обеспечили обороноспособность страны до 1953 года..."
https://istorya.pro/demobilizatsiya-i-prizyv-posle-okonchaniya-vov.-t4.html
Ещё попалась такая цифра:
Численность Красной Армии в 1945 году на:
В строю В госпиталях
1 июня 10 788 153 1 038 945
https://paul-atrydes.livejournal.com/172992.html
Это 6% населения (довоенного).
Всего в боевых действиях в годы войны участвовало 34476700 советских военнослужащих. В Армию и на Флот было призвано 490000 женщин.
https://cyberleninka.ru/article/n/statistika-o-velikoy-otechestvennoy-voyne#:
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 15:30

  Hotab написав:
  _hunter написав:
  Hotab написав:Це так як опинитись ......

Нет: это примерно как Крым.

Це «как»?
Стояти під Авдіївкою з боями 8 років, а потім «хочу як Крим»?

Я же говорил: этих 8ми лет не должно было быть.
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 15:42

а вот и официальное подтверждение подъехало
Ефективність ППО Patriot впала з 42% до 6%, — генерал-лейтенант Романенко

Це стосується збиття балістичних ракет. Причина — модифікації, що дозволяють російським ракетам маневрувати на кінцевому етапі польоту.
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 16:33

Від джавелінів, до хаймарсів/петріотів/ф-16/томагавків...

То що там томагавки?
Вже в дорозі?
Чи вже, навіть, стоять в наших лісах?

Зробимо московії блекаут вже з понеділка, чи трохи пАпіжжже?
