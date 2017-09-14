В первую очередь (с июля по 30 ноября 1945) увольнялись те, кто родился с 1883 по 1905 годы.



Во вторую очередь (согласно указу Президиума Верховного совета СССР от 25 сентября 1945 года) увольнялись те, кто родился в 1906 – 1915 годах, а также те, кто родился в 1925 году, но был не годен к строевой службе.

Все они ушли к 1 января 1946 года.

В том же сентябре 1945-го Президиум Верховного совета СССР принял решение в связи с окончанием войны с Японией распространить действие закона «О демобилизации старших возрастов личного состава действующей армии» от 23 июня 1945 года на войска, находившиеся на Дальнем Востоке. Все попавшие под этот закон ушли в сентябре – ноябре 1945-го.



Третья очередь демобилизации осуществлялась на основании указа Президиума Верховного совета СССР от 20 марта 1946 года. Он разрешал уволить к концу сентября 1946-го тех, кто родился в 1916 – 1921 годах.



Четвертая очередь демобилизации проводилась по указу Президиума Верховного совета СССР от 22 октября 1946 года. Согласно ему были уволены (с ноября 1946 по январь 1947) военнослужащие 1922 года рождения, а также больные и годные лишь к нестроевой службе 1923 – 1925 года рождения.



Пятая очередь демобилизации проводилась по указу Президиума Верховного совета СССР от 4 февраля 1947 года. С марта по июль 1947 ушли те, кто родился в 1923 – 1925 годах (годные к строевой службе).



В шестую очередь (в феврале – марте 1948 года) были уволены все люди (по 1925 год рождения включительно), кто ранее был задержан по каким-либо причинам.

Таким образом, к апрелю 1948 года в Вооруженных силах (из числа призванных в период войны) остались служить только те, кто родился в 1926 и 1927 годах.