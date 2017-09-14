RSS
  #<1 ... 15434154351543615437
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 18:14

  Shaman написав:
  Hotab написав:
  _hunter написав:-----------------------------
Hotab
Масштаби знищення донбасячих міст просто не піддаються уяві. Хто буде з нуля заново будувати тисячі багатоповерхівок ......
-----------------------------
А смысл восстанавливать глубоко дотационный регион? 🤔

А смисл був його захоплювати?

сенс в захопленні як в 2014 - якийсь був. зараз, коли міста знищують - немає жодного. є лише хвора маячня в голові однієї старої людини й населення, якому повністю промили мізки...
Так они на такой захват, как в 2014, и рассчитывали.
Вы уже забыли: "Киев за 3 дня"? Но не вышло.
така собі іронія долі - під лозунгами захисту російськомовного населення регіон найбільш компактного їх проживання - просто знищено. того Донбасу, який був в 2012 році ми вже не побачимо. це на десятиріччя - таке собі сомалі...
Никакой иронии.
Просто меньше надо обращать внимание на лозунги.
Здесь некоторые этого до сих пор не поняли.
И меня удивляет злорадство некоторых по поводу жизни в разрушенных и оккупированных городах Донбасса. Типа: "Ждали, получите". Я даже не буду говорить о том, что далеко не все ждали.
Но интересно, кто и как будет восстанавливать эти разрушенные города, когда мы вернём их?
И кто обеспечит нормальным жильём сотни тысяч эвакуированных из этих городов, далеко не у всех из которых есть десятки тысяч долларов на приобретение квартир, которые бурно строятся в том же Ивано-Франковске?
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 18:34

Да многие здесь поняли, что Россия пришла уничтожать

Ты тоже это знаешь, но у тебя обстреливают Харьков, потому что, во Львове - националисты

Твоё "нужно пойти на уступки" - из той же оперы.
Сам знаешь-понимаешь-осознаешь, что после "уступок" ничего не закончится, но этот лозунг задвигаешь
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 18:36

  pesikot написав:Новгород-Сіверський оговтується після нічної атаки (Фото)
Місто вночі знову зазнало атаки БпЛА. Для ліквідації пошкоджень, завданих внаслідок нічних ударів, мешканці отримали необхідні матеріали.


Вдарили «ланцетами»: подробиці загибелі енергетиків на Чернігівщині
Ввечері 10 жовтня бригада енергетиків поверталася після відновлювальних робіт на Чернігівщині. У цей час ворог атакував їх ударними дронами, ймовірно типу “ланцет”.
...
Після першого вибуху, коли енергетики кинулися допомагати своєму тяжко пораненому колезі, російські війська завдали повторного, цілеспрямованого удару.
...
Внаслідок атаки водій-машиніст крана Анатолій Савченко, 1976 року народження, загинув на місці. Його колега, водій Руслан Дейнега, 1978 року народження, помер від отриманих поранень у лікарні

Це і є військовий злочин ...

А не те, що намагаються натягнути на "військові злочини" на цьому форумі ...

І для долярека: ці люди не отримують 100к, вони не стануть УБД, їх дружини не будуть вдовами загиблих захисників з відповідними пільгами , а діти напівсиротами загиблих героїв. Хай продовжує писати про геройство писання журналу комбата заритим наглухо в землю за хз скільки від ЛБЗ , недостатню оплату за це і надривно верещати «як так»
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 18:39

та да, електриків вибиває і калічить за зарплату мирного часу. Тримаються за бронь.
