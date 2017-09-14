RSS
  #<1 ... 1543715438154391544015441 ... 15443>
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 19:30

  budivelnik написав:..........
Ми будемо першочергово відновлювати тільки ті території галузі які в майбутньому дадуть найбільший прибуток...
А Донецька і Луганська - приречені перетворитись в сільськогосподарські території.
Понятно.
Серая зона. Дикое поле.
Львов столица.
кто обеспечит нормальным жильём сотни тысяч эвакуированных из этих городов?
Бараки.
А настоящие украинцы, которым повезло жить подальше, будут сдавать квартиры по бешеным ценам.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 11 жов, 2025 19:33, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36730
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5364 раз.
Подякували: 4863 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 19:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:"для" чи "від"?

яка різниця - як геополітична кон'юктура складеться
українців справа маленька, детройта спитай
АІ філіпіночка скоро підуть в продаж на алі експресі
https://www.youtube.com/watch?v=Vmtw0jF ... 9Q&index=2
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 11 жов, 2025 19:34, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4499
З нами з: 13.06.20
Подякував: 414 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 19:31

  Hotab написав:Banderlog
Там (я по Херсону кажу, хоча це всі міста до 20-30 км від ЛБЗ ) і водоканальників.
там з буковини бригади робили, за зарплату + командировочні (коло 500грн доплати в день).
Одному ногу на міні відірвало по коліно. Виробнича травма.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3641
З нами з: 24.06.14
Подякував: 117 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 19:32

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:..........
Ми будемо першочергово відновлювати тільки ті території галузі які в майбутньому дадуть найбільший прибуток...
А Донецька і Луганська - приречені перетворитись в сільськогосподарські території.

Понятно. Серая зона. Дикое поле.
Львов столица.

Недолго ЛАДа хватило на понимание, что Московия хочет тупо разрушать Донбасс

Что-то там про лозунги говорил и навешивал ярлыки на других

ЛАДа снова перемкнуло на Львов ...

PS. Видно птицу по помёту, пардон, полёту ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12261
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 19:34

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:..........
Ми будемо першочергово відновлювати тільки ті території галузі які в майбутньому дадуть найбільший прибуток...
А Донецька і Луганська - приречені перетворитись в сільськогосподарські території.

Понятно. Серая зона. Дикое поле.
Львов столица.

Але якщо (а я думаю так і буде на підставі інформації про херсонців) самим жителям бамбаса оті розвалини будуть непотрібні, то кому вони будуть потрібні ?? Люди знаходять себе в інших місцях, включно з закордоном. А навіть якщо і зароблять гроші щоб повернутись і купити щось в Україні, то це ж зовсім не обовʼязково буде бамбас.
Hotab
 
Повідомлень: 16698
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2510 раз.
 
Профіль
 
4
4
4
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 19:34

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав: продовжувати ? ...
шо ти хочеш продовжити? Шо люди за копійки життям ризикують?


Чого ти ляпнув про бронь, як своїми дирявими труселями об асфальт

Моя тобі порада - навчись спершу читати і розуміти прочитане, ніж потім писати, святоша йо...ний
сам навчись думати. ) засунь свою пораду собі глибоко в нутро :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3641
З нами з: 24.06.14
Подякував: 117 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 19:37

  Banderlog написав:
  Hotab написав:Banderlog
Там (я по Херсону кажу, хоча це всі міста до 20-30 км від ЛБЗ ) і водоканальників.
там з буковини бригади робили, за зарплату + командировочні (коло 500грн доплати в день).
Одному ногу на міні відірвало по коліно. Виробнича травма.

Нема 100к??
«Як так?» (с) (успіх)
Hotab
 
Повідомлень: 16698
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2510 раз.
 
Профіль
 
4
4
4
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 19:37

  budivelnik написав:........
1 Донбас був ПОТРІБНИЙ в Україні виключно як резерв власної енергозабезпеченості.
.....
Ясно.
Енергонезалежність вже не потрібна.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36730
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5364 раз.
Подякували: 4863 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 19:39

  Banderlog написав:
  Hotab написав:Banderlog
Там (я по Херсону кажу, хоча це всі міста до 20-30 км від ЛБЗ ) і водоканальників.
там з буковини бригади робили, за зарплату + командировочні (коло 500грн доплати в день).

командировочні ? ... от московит
ніяк українську мову вивчити не може )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12261
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 19:40

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:..........
Ми будемо першочергово відновлювати тільки ті території галузі які в майбутньому дадуть найбільший прибуток...
А Донецька і Луганська - приречені перетворитись в сільськогосподарські території.
Понятно.
Серая зона. Дикое поле.
Львов столица.
кто обеспечит нормальным жильём сотни тысяч эвакуированных из этих городов?
Бараки.
А настоящие украинцы, которым повезло жить подальше, будут сдавать квартиры по бешеным ценам.
Те що не хоче розуміти парторг і воєнпенс...
За все в житті треба буде відповідати, але вони нічого не робили , тому з відповідальністю не знайомі....

Добре
А що пропонує начальник транспортного цеху?

Сьогодні здати Львів- щоб Донецьк був менш знищений, і щоб це привело до знищення як Львова так і України в подальшому?
Виселемо з хатів Галичини батьків загинувших за свободу України під Донецьком в Донецькі степи , і вселимо тих хто підтримував агресора?
Якось не коректно
Тому
Говориш російською на четвертому році війни = даєш підставу пуйлу вірити що він тебе захищає від мене.
Те що його захист це каби... ти вірити не хочеш
Раз не хочеш - то він тобі це буде доводити все більше і більше...
Я тут при чому?
Львів тут при чому?
Під час війни ми втратили не менше, а тому ПІСЛЯ війни в першу чергу будемо відновлювати СВОЇ втрати і тільки після цього ПОДУМАЄМО що робити
Вислати 800 осіб не здавших екзамен по мові як зробили Прибалти і здавшим допомогти?
Чи взагалі ДОЗВОЛИМО тобі відновлювати свою квартиру без нашої допомоги...
Ми ж селюки , підприємств не будуємо..
От ти й покажеш свій розмах
Тільки тих 2 млн селян яких сталін заморив голодомором щоб тобі підприємство побудувати - вже нема.
І у вікні кожної нашої хати вже стирчить кулемет.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27187
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 2991 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 1543715438154391544015441 ... 15443>
Зараз переглядають цей форум: Banderlog, ЛАД і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 131793
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 317907
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 1003829
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

