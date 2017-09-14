RSS
  #<1 ... 1544815449154501545115452>
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 11:09

холява
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 11:18

Псевдопатріотизм

Псевдопатріотизм

  Hotab написав:Розмова про фізичні можливості, а не «дозволили».
Не перекручуй!
Мова йде якраз про те, що патріотичні дідугани били себе п'яткою в груди що підуть, але просто їм закон не дозволяє!
Тепер - закон дозволяє, але вони чомусь і далі не йдуть?

Як так?©


А на мене стрілки не переводи - я звільнився ЗАКОННО!
І, на відміну від тутешніх дідуганів, не казав, що хочу залишитись, чи буду повертатись!

А от конкретно Холява казав, що хотів би залишитись, але закон не дозволяє...
То тепер вже дозволяє - що далі не так? :lol:
5
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 11:21

Успіх

на мене стрілки не переводи - я звільнився ЗАКОННО


А яка різниця? Тут всі ЗАКОННО не служать (хто не служить), але до них претензії, а чому до тебе не повинно бути? :lol:

от конкретно Холява казав, що хотів би залишитись


2 роки тому і я може хотів. І був. Як і до цього багато років. А зараз не хочу. Кожен може і хотіти, і не хотіти потім. Коли проходить якийсь період, люди себе знаходять в чомусь іншому, і теперішнє «вже знов можеш» по перше несвоєчасно, по друге після 60 років за ці 2 роки не тільки бажання поубавитись могло, а і можливості фізичної.
Але повернемось до тебе.
Пішов ти нехай законно. Але ж тут всі законно. То чому ти не підеш служити? Що заважає? Є досвід, витрачені на тебе податки. «Готували 3 роки..»
(Причому не як Детройта типу «готували половину нікчемного життя », а тебе дійсно готували .. саме до конкретної війни.. )
Киця прекрасно справлялась і без тебе , причому ще з роботою . Зараз дома, тобто легше. Що заважає?
Hotab
 
Повідомлень: 16728
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2511 раз.
 
Профіль
 
4
4
4
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 11:23

  Hotab написав:претензії
Претензії тільки до тих, які били себе п'яткою в груди, що пішли б на фронт, але бла-бла-бла...
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 11:28

  Успіх написав:
  Hotab написав:претензії
Претензії тільки до тих, які били себе п'яткою в груди, що пішли б на фронт, але бла-бла-бла...

Так само як і «я б захищав далі, але киця..»
Киця надумана. Коли в окоп?
Hotab
 
Повідомлень: 16728
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2511 раз.
 
Профіль
 
4
4
4
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 11:38

  Успіх написав:
  Hotab написав:претензії
Претензії тільки до тих, які били себе п'яткою в груди, що пішли б на фронт, але бла-бла-бла...

ні Успіх, ти претензії закидаєш лише тим, хто тобі не подобається...

але цомусь до тих, хто каже я сцикло - в тебе немає претензій. тих, хто демонструє - я самий хитродупий й за хабар втік за кордон - немає претензій. а до тих, хто залишився в Україні, має підстави на бронь/відстрочку (законні, а не липові), багато хто з них допомагає військовим - в тебе постійний потік накидів? не бачиш цього?

тому думай над іншої причиною своїх претензій. але я тобі написав її вище...
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 11:41

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:3. Можно ставить аккумуляторы. Но при сегодняшних ценах установка аккумулятора приводит к резкому росту цены ээ.
Для полной независимости нужны мощные аккумуляторы. По расчёту chatgpt для Киева при потреблении 200 квтч в месяц требуется не менее 20 квтч, а лучше ещё больше. При этом цена улетает в небеса.
Ти деколи перевіряєш що сам пишеш?
1 Якщо місячне споживання 200квт*год , то добове 7 квт*год.....
2 При цьому - тобі потрібно перекрити не всі 7квт*год акамулятором, а максимум 3 квт*год, але для кратного запасу візьмемо 5квт*год ємності ( ти пікове споживання зранку 7-10 год- вже перекриваєш сонячною генерацією ) і тобі залишається тільки акамулювати енергію на вечірній пік і нічне споживання
3 5квт*год акамуляторів=400 доларів=18000 грн, через 4000 циклів падіння ємності 20% , що з ціни в 18000 грн=3600 грн
4 Тепер береш 3600/4000циклів=0,9грн коштує кіловат*година прогнана через акамулятор

Мої розрахунки плюс мінус такі ж
Я б лише для зими (на березі адріатичного моря) взяв би аккум десь 10. Виходячи з найвужчого місця /найгіршого сценарію: зарядив холодний дощ (цілий день це рідкість, але можливо що 2/3 дня генерації нема зовсім) температура 5-10 градусів за бортом, сонячна генерація мізерна, а треба підігрітись кондиціонером.
З іншого боку, задля рентабельності потрібно не брати в розрахунок пікові навантаження, обходячи ці дні мережею з міста. Використання мережі в такі моменти буде значно рентабельніша, ніж мати 10 кВт батарею, на відміну від дешевшої 5 кВт.
Hotab
 
Повідомлень: 16728
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2511 раз.
 
Профіль
 
4
4
4
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 11:42

Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 11:42

Shaman
тому думай над іншої причиною своїх претензій.


Комплекси. Хто чухає за вушком - гарний. Хто справедливо вказує йому на щось - гівно. Особисті заслуги тут не мають в його очах жодного значення,
Hotab
 
Повідомлень: 16728
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2511 раз.
 
Профіль
 
4
4
4
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 11:52

  Hotab написав:Shaman
тому думай над іншої причиною своїх претензій.


Комплекси. Хто чухає за вушком - гарний. Хто справедливо вказує йому на щось - гівно. Особисті заслуги тут не мають в його очах жодного значення,

Спробуйте опиратися на факти.
Факт: Успіх закидає саме тим, і виключно тим, хто закидав-закидає йому.
Не треба вигадувати про "чухає за вушком", гарний тощо.
Наприклад, Ой+ не "чухає за вушком", але до нього від Успіха не було ніколи жодної претензії. Не було і це факт, який спростовує вашу вигадку. І таких, як Ой+, ще цілий перелік форумчан.

Ніяких комплексів в нього.
Він тепер дає алаверди...
І йому сподобалося..., так, як і раніше вам. Тепер куштуйте.
detroytred
 
Повідомлень: 25802
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
