Faceless написав:...... Так всі 120 квартир прям одночасно не вмикають потужні прилади. Це цілком притомна цифра насправді. І не думаю що прям все на електриці
Не все и не всё. Но уже писал, что работающие люди пользуются ээ и вмикають потужні прилади в основном после работы, т.е. вечером. В результате примерно где-то одночасно.
Да, не всё на ээ. Крышная котельная, т.е. отопление + гор. вода, на газе. Но в 2022 управляющая компания объяснила, что газовщики выставили несусветную цену за газ, поэтому и цена на воду выйдет очень большая. Поэтому с согласия жильцов гор. воду отключили. Потом правительство приняло решение о щаморозке цены на газ для бытовых потребителей, но гор. воду нам включили уже только с началом отопительного сезона. В 2023 воду не отключали, а в 2024 опять выключили вместе с отоплением и включили с началом отопительного сезона. Уже без всяких разговоров с жильцами. В этом году тоже. В результате даже те, у кого бойлеров не было, почти все их поставили. И, думаю, уже к центральной гор. воде и не подключаются вообще. Т.е. не электрика осталось только отопление. И какая-то мощность нужна и для работы котельной, даже газовой.
По итогу 400 кВт на 120 квартир с учётом лифтов, бойлеров, насосов для подкачки воды, котельной явно недостаточно.
Так я ж пояснив)) Чому я маю за вас вашому пітомцю пояснювати, чому у нас є захисники держави , які жодного дня не захисники ? Про свою участь я пояснив, у нього все ще є питання. Пояснюйте ви 😅 Не хочете - я буду вам нагадувати щоразу, коли це питання піднімається 😅
Чого, а не чому.
Стосовно чому --- ви вигадали причину, яку вам схотілося (тицьнути, що я повинен поясняти щось Успіху. А чому б не станцювати ще.).
То "ваша справа (реагувати-не реагувати) чи "я буду нагадувати"? Години не пройшло.
Я вам теж пояснив, а ви все рівно лізете... То тоді яка різниця між вами і Успіхом?
Тому Успіх і робить вам алаверди. Бо це єдине дієве на таких, як ви. Вашими ж воучими методами вас прожарює. Мені, звиняйте, такий формат не цікавий.
На перший погляд здається дивним, але загалом логічно. Чим більше квартир, тим більше там таких хто: Не живуть взагалі Виїхали на відпочинок і не юзають е/е сьогодні взагалі Пішли в кафе на вечерю Працювали з дому і всі приготування їжі і прання повели вдень, коли інші були на роботі і не вантажили
Але на них на піковий вечір також виділено. Тому десь воно і є, що з 12 кВт максимуму на квартиру, в середньому треба 3-4
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 12 жов, 2025 18:25, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Так от тут все просто якщо сплачуєш податків більше ніж отримуєш товарів/послуг від Держави ... то це не Держава(можновладці) впливають на тебе А ТИ впливаєш на Державу/суспільство/можновладців на рівень різниці між сплаченими податками і отриманими
Цікаво, можна детальніше? От в Польщі гіпотетично можна аж 1% сплачених податків "проголосувати" на що потратити з існуючих програм в ОТГ. А з "надлишком" переплаченого боргу який механізм?
Shaman написав:а мова про те, що населення має розуміти, що воно в першу чергу само відповідальне за себе - а держава може хіба що допомагати населенню (або не заважати).
тобто з початку бажання населення щось робити - потім держава або допомагає, або вказує напрямок, де найдоцільніше розвиватися з точки зору держави...
І при цьому врахуйте Інтереси Держави Диктаторського типу ( сильні і правильні можновладці з здоровезними важілями впливу) - будуть відрізнятись від ІНТЕРЕСІВ різних груп населення.... Є група - ми можемо жити в картонній коробці під парканом.... Є група - ми працювати не хочемо а жити хочемо так як в Європі Є група - ми зможемо заплатити підвищені податки ЗАВТРА якщо не будете все забирати СЬОГОДНІ ... і так далі і тому подібне
А так як сильні/розумні/ефективні -мають зовсім інші інтереси ніж люмпени ( а диктатори точно сильні і підбирають навколо себе розумних( правда тасуючи цих розумних в шаражках) - то їх інтереси точно відрізняються. Простий приклад кіми і інтереси північнокорейського громадянина... А Держава чудово себе почуває і керівники змушують всіх виконувати те що ВОНИ хочуть... от тільки там частенько навіть рису не вистарчає.. але фуфлотеоретики чомусь повірили що ПРАВИЛЬНИЙ МОЖНОВЛАДЕЦЬ це обовязково соціальноспрямований на покращення життя фуфлотеоретика... а те що цей можновладець отримавши ресурс для управління в першу чергу згноїть нафік нікому не потрібних теоретиків - до останніх якось не доходить.
тут трохи про державу яка створює більше проблем, чим вирішує,
Shaman написав:.......... як ви все буквально сприймаєте. Дикий Захід - це як приклад, що для розвитку в першу чергу потрібне бажання людей
Приклад неудачный. Так же как был мой с 1946 годом. Но я хоть признал это, а вы продолжаете. И не желаю вам попробовать когда-нибудь жить по законам Дикого Запада.
а з приводу зброї. в США багато зброї, й нічого, населення непогано живе. в нас по факту вже багато зброї - тому доведеться вчитися жити в цих умовах усіляке здорове бидло трохи заспокоїться, бо як там - кольт реально вирівняв людей
"населення непогано живе", только достаточно регулярно происходят расстрелы в школах и не только. А бидло не заспокоїться, скорее, вы будете бояться выходить на улицу. И тогда расскажете о том, как "кольт реально вирівняв людей".
але що там робить підприємець - не вийшла одна справа, починає іншу. як власне й в нас. й головне - а що ви так вчепилися в це підприємство? мотивація це не лише відкрити власну справу, це й щось поміняти в житті, якщо щось не так. роботу поміняти, за потреби переїхати в інше місто, постійно підвищувати свій професійний рівень. фах поміняти у разі потреби. а не сидіти на одному місці й чогось чекати. я гадаю сучасна молодь й не зрозуміє феномену 90х років - зп не платять місяцями, а люди продовжують ходити на роботу. у цього є своє пояснення, але й інертність людей теж є - всі 70 років радянської влади людям втокмачувати - від тебе нічого не залежить, за тебе все вирішать. відповідно, скільки часу має пройти, щоб це вийшло?..
Вы очень красиво расписываете Запад. Вот только всё немного не так. Например, "за потреби переїхати в інше місто" можно, но если у нас для пересичного аренда квартиры в новом месте будет стоить половину зарплаты (а порой и больше), то такой переезд теряет смысл.
а викривляти мою професію - багато розуму не треба. але замість того, щоб вивчити щось нове (я можу підказати), простіше кривлятися. як це робить "цвіт" нашого форуму
Насчёт "вивчити щось нове" я вам можу підказати и побольше вашего. Но экономист, который несёт такую пургу, как иногда вы, вполне заслуживает "икономист".