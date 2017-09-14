Shaman написав:як все погано... пропозиції є?.. немає - все зрозуміло
Тобі ці пропозиції озвучували багато разів - йди у ЗСУ. Ти пишеш, що хочеш лише допомагати ЗСУ, а тобі пишуть, що охочих воювати немає, допомагати немає кому, тому йди воювати сам. Ти ці пропозиції чути не хочеш.
Пропозиції для кого і від кого? Пропозиції треба висовувати виходячі з реального стану речей. Це залежить від того хто буде оцінювати. Можливо, реальні пропозиції та оцінки зараз тягнуть на "російські наративи" та підпадають під державну зраду. Тому без зміни влади в Україні ми тут приречені слухати опуси подоляків-веніславських у гімнастьорочках від якогось модного бренду.
є у ФБ група "Військові адвокати та юристи" і там є якби загальний чат де будь-хто може звернутись і отримати попередню безкоштовну міні-консультацію. Типове звернення "викрали на вулиці, має відстрочку по такій-то статті/пункту, ось документи, як знайти його місцезнаходження і витягнути". А останнім часом забагато стало звернень типу
Та сама ситуація,забрали при затриманні військовий квіток з записом "снят с учета",сказали,що купив,ВЛК признала придатним,вже другу неділю в учебці..,хвороба-епілепсія.
Видали повістку і направлення на ВЛК виключенному з обліку з 2010 року на підставі ЛЕК, оформленою згідно наказу 402.
тцк по безпределу намагається пакувати навіть виключених з обліку, розраховуючи на те що людина або просто зневіриться, або в неї не вистачить часу / грошей / звязків щоб судитись/відновлювати справедливість. Ось свіжий кейс від адвокатки Дарї Тарасенко на схожу тему https://www.facebook.com/share/p/17GEc65V6g/
тенденція з 2022 показує: те що станом на зараз є "іпсо та рос. наративи" вже через 12 місяців стає новою нормальністю та офіційно озвучується в ОП
а зрадофіли з 2022 року розповідають, що треба здаватися. 2025 рік - й країна тримається. й ТОТ залишається лише те, що захопили в 2022 або захоплена частина Донбасу, яка зараз зрівняно з землею. а зрадофіли знай собі - треба здаватися... якби їх можна було здати гуртом на ТОТ, якщо так хочуть...
Shaman написав:якби їх можна було здати гуртом на ТОТ, якщо так хочуть...
якби фанатів "війни скільки потрібно" можна здати гуртом в мясну бригаду, якщо так хочуть
Shaman написав:2025 рік - й країна тримається
за ціною не постоїмо? доперемагались до пн.корейської демократії, силовики - державне ОЗУ, пропаганда покруче як в 1984, чим менше народу на заході тим більший набір в поліцаї та прикордонники. Цікаво до якого рівня треба позакручувати гайки щоб такі упороті визнали що іноді краще трохи програти по грузинські але швидко, ніж "перемогти" по нашому але довго