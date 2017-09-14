|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 13 жов, 2025 14:04
ЛАД написав: Сибарит написав: ЛАД написав:
Легко может быть ситуация, когда одновременно включают духовку и плиту + включён кондиционер, в то же время утюг и стиральная машина, ну и ещё что-то по мелочи.
И выключают мозг 😁
Совсем не обязательно.
Достаточно иметь соответствующую мощность электропитания.
Ну, утюг и стиралка, может, и лишнее. Достаточно духовка+плита+кондиционер. Но, в принципе, если человек не один, а семья, то реально и такое, как я написал, когда люди хотят побыстрее справиться с бытовыми делами и отдохнуть.
Или надо создавать для квартиры инструкцию по технике безопасности с учётом имеющейся в квартире техники и под подпись ознакомить с ней. Как на производстве.
Таке «комбо» можливе, але все ж з низькою ймовірністю.
Пралка підігріває воду кілька хвилин , потім лише крутить, там низька потужність
Плитка на «бусті» теж недовго, потім стоїть помірний режим підтримки.
Конд, якщо інверторний , то теж поступово скидає потужність.
Тобто співпасти все разом може , але малоймовірно
Додано: Пон 13 жов, 2025 14:06
Shaman написав: ЛАД написав: Shaman написав:
..........
мені цікаво, а довго оцей буде відверту антиукраїнську пропаганду штовхати?..
Вы понимать прочитанное окончательно разучились?UA
, вообще-то, написал об РФ, а не Украине.
й де там написано слово РФ? якщо про РФ - ок. питання знімається. але щось автор про це не написав...
й все одно це вигадка - немає такого завдання на раші. це просто наслідок цієї бездумної війни коли не рахують втрати - знищення населення...
Ну, я же говорю - понимать прочитанное вы окончательно разучились.
Додано: Пон 13 жов, 2025 14:25
ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав:
Вы понимать прочитанное окончательно разучились?UA
, вообще-то, написал об РФ, а не Украине.
й де там написано слово РФ? якщо про РФ - ок. питання знімається. але щось автор про це не написав...
й все одно це вигадка - немає такого завдання на раші. це просто наслідок цієї бездумної війни коли не рахують втрати - знищення населення...
Ну, я же говорю - понимать прочитанное вы окончательно разучились.
маячню не розумію, визнаю. й коли не можуть зв'язно писати - ІНКОЛИ не розумію. а ви щось останнім часом взагалі нічого написати не можете на мої аргументи - не можете прочитати чи нема що відповісти?
Додано: Пон 13 жов, 2025 14:40
Успіх написав:
Якщо артилерист копав
- Ты где работаешь?
- В аэропорту, туалеты мою.
- Ну и зачем тебе такая работа, брось её!
- ЧЁ! Вот так просто ВЗЯТЬ И уйти из авиации???!
Додано: Пон 13 жов, 2025 15:02
Hotab написав: ЛАД написав: Сибарит написав:
.........
И выключают мозг 😁
Совсем не обязательно.
Достаточно иметь соответствующую мощность электропитания.
Ну, утюг и стиралка, может, и лишнее. Достаточно духовка+плита+кондиционер. Но, в принципе, если человек не один, а семья, то реально и такое, как я написал, когда люди хотят побыстрее справиться с бытовыми делами и отдохнуть.
Или надо создавать для квартиры инструкцию по технике безопасности с учётом имеющейся в квартире техники и под подпись ознакомить с ней. Как на производстве.
Таке «комбо» можливе, але все ж з низькою ймовірністю.
Пралка підігріває воду кілька хвилин , потім лише крутить, там низька потужність
Плитка на «бусті» теж недовго, потім стоїть помірний режим підтримки.
Конд, якщо інверторний , то теж поступово скидає потужність.
Тобто співпасти все разом може , але малоймовірно
Оно-то так.
Но в принципе вся эта техника работает в периодическом режиме - и дужовка, и электроплита, и утюг. Вот не знаю, как стиралка - греет только один раз?
А так и духовка греет не постоянно - догнала до нужной температуры, нагрев отключился, чуть остыла, опять включился. В какие моменты это произойдёт, не угадаешь. Так что, возможно, не так уж маловероятно.
Додано: Пон 13 жов, 2025 15:11
Якщо Безугла не вклалася в криптовалюту, то вона мудра жінка.
Додано: Пон 13 жов, 2025 15:16
ЛАД
Но в принципе вся эта техника работает в периодическом режиме - и дужовка, и электроплита, и утюг. Вот не знаю, как стиралка - греет только один раз?
Якщо охолоне вода, то підіграє. Загалом в годинному циклі програми 40 град нагрівач працює 10-15 хв
З духовкою інтервали нагріву ще менші. Ну коротше, «перекриття» одне одного можливо, але … ))
Додано: Пон 13 жов, 2025 15:30
Hotab написав:ЛАД
Но в принципе вся эта техника работает в периодическом режиме - и дужовка, и электроплита, и утюг. Вот не знаю, как стиралка - греет только один раз?
Якщо охолоне вода, то підіграє. Загалом в годинному циклі програми 40 град нагрівач працює 10-15 хв
З духовкою інтервали нагріву ще менші. Ну коротше, «перекриття» одне одного можливо, але … ))
10-15 мин. за час не так мало. У духовки и у плиты тоже включения не надолго (кроме начала работы), но тоже какое-то время занимаю. Так что, думаю, вероятность не настолько уж мала. Тем более, пользуются всей этой техникой достаточно часто. Так что когда-то пики совпадают. И иметь запас мощности в расчёте на это надо.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Пон 13 жов, 2025 17:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 13 жов, 2025 16:51
Water написав:
Звісно ще бувають "ентузіасти" зі зварювальними апаратами, заряджальщики електромобілів, але це також вирішується, графік покаже в якій квартирі дуже високе нетипове енергоспоживання.
Заряджальщики автомобілів як правило збалансовують енергосистему а не розбалансовують....
В мене три електромобіля , які споживають 500 квт*год /місяць , + саме житло споживає ще 200-300, але при цьому 80% енергоспоживання електромобілів в період 23,00-7,00
Бо вночі ми як правило електромобілями не користуємось.
Додано: Пон 13 жов, 2025 16:56
Сибарит написав: ЛАД написав:
Легко может быть ситуация, когда одновременно включают духовку и плиту + включён кондиционер, в то же время утюг и стиральная машина, ну и ещё что-то по мелочи.
И выключают мозг 😁
А які проблеми для будинку - поведінка однієї сімї..
Пару разів ввімкнуть більшу потужність ніж пропускає ЇХ автомат, і залишать себе без енергії поки не догадаються його вручну ввімкнути...
А кожне вимкнення/ввімкнення під навантаженням - скорочує життя автомата...
Спалять його і будуть чекати пару днів сервісну бригаду обленерго яка цей опломбований автомат замінить.
ПС
повідомленням вище про електромобіль
В мене встановлена потужність 7 квт , в сина 5 квт , вмикання електромобіля на зарядку потужністю в 2 квт - не вибиває ні в мене ні в нього ....
а 2 квт *10 годин зарядки=100 км пробігу...
На добу це в рази більше ніж наїзжає середньостатистичний споживач.
