За даними Офісу генерального прокурора, із січня 2022-го по вересень 2025-го зареєстрували понад 235 тисяч проваджень за СЗЧ, приблизно 54 тисячі – за дезертирство.
Для розуміння: упродовж січня 2022 – вересня 2024 років правоохоронці розслідували орієнтовно 60 тисяч справ за самовільне залишення частини, майже 30 тисяч – за дезертирство.
Мобілізовані навіть не доїжджають до підрозділів після базової загальновійськової підготовки (БЗВП).
– В нас зараз дуже багато СЗЧ із навчальних центрів. Часто мобілізовані імітують, що хворі, щоб потрапити в лікарню і втекти звідти додому. Десятки тисяч людей, які втекли, навіть не доїхали до фронту Багато випадків СЗЧ і дезертирства не відображені в жодних кримінальних справах, адже підрозділи часто не передають матеріали службових розслідувань до Державного бюро розслідувань. На його практиці, так стається приблизно в 50% випадків.
Подеколи командирам невигідно повідомляти про СЗЧ і дезертирство, адже вони самі відпускають підлеглих військовослужбовців додому в обмін на банківську картку, куди щомісяця приходять виплати за службу. Дехто навіть додає "мертві душі" в бойові розпорядження, щоб отримувати премію.
Наприклад, у серпні 2024-го працівники ДБР затримали заступника командира військової частини з Одеської області, який разом зі спільниками організував своїм підлеглим "дистанційну службу".
Військові перебували вдома, але за документами служили й отримували зарплату. За даними слідства, заступнику командира вдалося оформити понад два десятки "дистанційників" та обдурити державу на приблизно 20 мільйонів гривень.
схоже всі ці дописувачі, що кажуть - а чого погано жити в окупації чи Біларусі, себе в такій ситуації не уявлять - вони себе бачать або охоронцями, чи як мінімум стукачами. правда, забувають, що стукачі довго не живуть...
а взагалі оці речі треба обговорювати - особливо тих, хто пропонує домовитися чи взагалі здатися. ЛАД - таке питання - а це хтось має відповісти? бо різниці від нацистських таборів не бачу від слова зовсім. звісно на Раші своя традиція будувати ГУЛАГ, їм нацистський досвід ні до чого...
й це вже не війна, щоб розповідати, що таке буває. це побудована система катування, яку заохочують, й в ній приймає участь купа людей. й на пропаганду вже не спишеш. хоча звісно на суді знов почуємо "ми лише виконували накази".
досвід є, Ізраіль показав як треба переслідувати та наказувати цих виродків без терміну давності. та й в нас вже власний досвід теж накопичується. але їх надто багато, я ж кажу - це система. й без дерашизації це населення не вилікується. тому питання - з ким домовлятися й про що? й головне треба завжди пам'ятати - з цим ми не маємо мати нічого спільного, поки вони не зміняться...