RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15462154631546415465>
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 08:11

За даними Офісу генерального прокурора, із січня 2022-го по вересень 2025-го зареєстрували понад 235 тисяч проваджень за СЗЧ, приблизно 54 тисячі – за дезертирство.

Для розуміння: упродовж січня 2022 – вересня 2024 років правоохоронці розслідували орієнтовно 60 тисяч справ за самовільне залишення частини, майже 30 тисяч – за дезертирство.

Мобілізовані навіть не доїжджають до підрозділів після базової загальновійськової підготовки (БЗВП).

– В нас зараз дуже багато СЗЧ із навчальних центрів. Часто мобілізовані імітують, що хворі, щоб потрапити в лікарню і втекти звідти додому. Десятки тисяч людей, які втекли, навіть не доїхали до фронту :shock:

Багато випадків СЗЧ і дезертирства не відображені в жодних кримінальних справах, адже підрозділи часто не передають матеріали службових розслідувань до Державного бюро розслідувань. На його практиці, так стається приблизно в 50% випадків.

Подеколи командирам невигідно повідомляти про СЗЧ і дезертирство, адже вони самі відпускають підлеглих військовослужбовців додому в обмін на банківську картку, куди щомісяця приходять виплати за службу. Дехто навіть додає "мертві душі" в бойові розпорядження, щоб отримувати премію. 8)

Наприклад, у серпні 2024-го працівники ДБР затримали заступника командира військової частини з Одеської області, який разом зі спільниками організував своїм підлеглим "дистанційну службу".

Військові перебували вдома, але за документами служили й отримували зарплату. За даними слідства, заступнику командира вдалося оформити понад два десятки "дистанційників" та обдурити державу на приблизно 20 мільйонів гривень. 8)

шикарний бізнес :lol: і обидві сторони задоволені...

https://www.pravda.com.ua/articles/2025/10/14/8002610/
jump
 
Повідомлень: 5122
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1323 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 09:11

  katso написав:
  pesikot написав:Тоді готуйся - мінус свободи


Які свободи, можна детальніше?

https://life.pravda.com.ua/society/isto ... en-310286/
Прохожий
 
Повідомлень: 14157
З нами з: 05.06.13
Подякував: 926 раз.
Подякували: 1454 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 09:11

  jump написав:...
шикарний бізнес :lol: і обидві сторони задоволені...

https://www.pravda.com.ua/articles/2025/10/14/8002610/

а хто ж у цьому бізнесі приймав участь? знову абстрактні чиновники з Марсу винні? :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10086
З нами з: 29.09.19
Подякував: 786 раз.
Подякували: 1663 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 09:15

  Прохожий написав:
  katso написав:
  pesikot написав:Тоді готуйся - мінус свободи

Які свободи, можна детальніше?

https://life.pravda.com.ua/society/isto ... en-310286/

схоже всі ці дописувачі, що кажуть - а чого погано жити в окупації чи Біларусі, себе в такій ситуації не уявлять - вони себе бачать або охоронцями, чи як мінімум стукачами. правда, забувають, що стукачі довго не живуть...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10086
З нами з: 29.09.19
Подякував: 786 раз.
Подякували: 1663 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 09:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

вихідні закінчилися... а можна малі реактори та зелену енергетику десь на іншій гілці? :oops:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10086
З нами з: 29.09.19
Подякував: 786 раз.
Подякували: 1663 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 09:39

  Прохожий написав:
  katso написав:
  pesikot написав:Тоді готуйся - мінус свободи

Які свободи, можна детальніше?

https://life.pravda.com.ua/society/isto ... en-310286/

а взагалі оці речі треба обговорювати - особливо тих, хто пропонує домовитися чи взагалі здатися. ЛАД - таке питання - а це хтось має відповісти? бо різниці від нацистських таборів не бачу від слова зовсім. звісно на Раші своя традиція будувати ГУЛАГ, їм нацистський досвід ні до чого...

й це вже не війна, щоб розповідати, що таке буває. це побудована система катування, яку заохочують, й в ній приймає участь купа людей. й на пропаганду вже не спишеш. хоча звісно на суді знов почуємо "ми лише виконували накази".

досвід є, Ізраіль показав як треба переслідувати та наказувати цих виродків без терміну давності. та й в нас вже власний досвід теж накопичується. але їх надто багато, я ж кажу - це система. й без дерашизації це населення не вилікується. тому питання - з ким домовлятися й про що? й головне треба завжди пам'ятати - з цим ми не маємо мати нічого спільного, поки вони не зміняться...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10086
З нами з: 29.09.19
Подякував: 786 раз.
Подякували: 1663 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 10:25

  ЛАД написав:Как-то я уже запутался - то вы говорите, что были такие проекты и инвесторы уже хотели заходить и выделять деньги. Теперь говорите, что инвесторам нема ніякого сенсу встановлювати такі системи и речь идёт только о переработке мусора.

Це питання до нашого уряду, політики держави та до наших олігархів- власників великих СЕС та ВЕС. Хто приймав рішення по тарифам закупівлі електрики від зеленої генерації.
Water
 
Повідомлень: 3440
З нами з: 06.03.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 10:45

Абрамсы, Атакмсы, Ф16
Теперь очередь Тамагавков побыть серебряной пулей


США зможуть передати Україні лише 20–50 ракет Tomahawk — цього недостатньо, щоб змінити хід війни, — Financial Times.

США мають близько 4150 ракет Tomahawk, однак передати Україні зможуть лише кілька десятків. Нові закупівлі обмежені, — колишній співробітник Пентагону Марк Канчіан
Xenon
 
Повідомлень: 5528
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 12:13

  Xenon написав:Абрамсы, Атакмсы, Ф16
Теперь очередь Тамагавков побыть серебряной пулей

США зможуть передати Україні лише 20–50 ракет Tomahawk — цього недостатньо, щоб змінити хід війни, — Financial Times.

США мають близько 4150 ракет Tomahawk, однак передати Україні зможуть лише кілька десятків. Нові закупівлі обмежені, — колишній співробітник Пентагону Марк Канчіан

будь-яка допомога має сенс - адекватні люди кажуть дякую. неадеквати щось морозять...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10086
З нами з: 29.09.19
Подякував: 786 раз.
Подякували: 1663 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 12:34

Посилення мобілізації не допоможе, якщо залишити "тупі м'ясні накази" — військовий Третього армійського корпусу

Зниження мобілізаційного віку або посилення методів мобілізації в Україні без системних реформ у Збройних силах — хибний шлях, який призведе до зростання кількості самовільних залишень частин і не дасть очікуваного ефекту на боєздатність армії.

"Це тупикова гілка розвитку подій. Потрібні системні зміни в армії. А толку нам мобілізовувати ще два мільйони — 1,8 млн через тиждень будуть у СЗЧ", — сказав військовий. 8)

Водночас він розкритикував "критично велику кількість" командирів за "безглузді м'ясні накази", які лише посилюють бажання покинути армію.

"Коли я занурився у тематику СЗЧ — СЗЧшники всюди. Їдеш в таксі — водій СЗЧшник… Заходиш ще десь... Це величезна кількість... У нас зараз вже сотні тисяч у СЗЧ. І що? Їх в тюрму посадять? Та в нас місць у тюрмах стільки немає"
https://zn.ua/ukr/war/posilennja-mobili ... rpusu.html
jump
 
Повідомлень: 5122
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1323 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 15462154631546415465>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 133384
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 319451
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 1005688
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.