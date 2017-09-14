|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 14 жов, 2025 19:48
барабашов написав:
Ходят без знаков различия, все в чёрных спортивных костюмах и балаклавах и с "бананками" через мощную грудь инвалида по ампутации сердца?
А ты в курсе,что спортики известного нашего тренера и авторитета принимают в этом участие?
-
Господар Вельзевула
-
-
- Повідомлень: 864
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 14 жов, 2025 19:52
d44 написав: sergey_stasyuk555 написав: pesikot написав:
я писав, навчись читати )
не все встигаю тут читати,
твою сводку як все добре в чернігові пропустив.
тобто нам немає про що переживати?
маринуєм шашлики?
Вони з Шаманом часто плутають незламні тези щодо стану справ та мети боротьби. Один "воюємо поки раша не зрозуміє що треба домовлятися" а другий хвилюється що при проросійському президенті може зникнути вода, газ, електрика та свободи. Все це з підтримкою адміністрації. Форум куплений з потрохами, писати тут давно немає сенсу, звичайне пропанадиське лайно вже пару років.
Ти наче в Сумах живешь ...
Росія все робить, щоб не було води, електрики в Сумах ? Чи ні ?
Чи ти вважаєшь, як прийде Росія в Суми, то все і буде ?
І чому в Донецьку немає води та електрики ?
Прості питання, прості відповіді
Потім продовжимо, хто тут пропагандист )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12282
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 544 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Вів 14 жов, 2025 19:57
Господар Вельзевула написав: барабашов написав:
Ходят без знаков различия, все в чёрных спортивных костюмах и балаклавах и с "бананками" через мощную грудь инвалида по ампутации сердца?
А ты в курсе,что спортики известного нашего тренера и авторитета принимают в этом участие?
И МихАнатолич вернулся с Вены от другана и сам координирует процесс?
Гелики В6 с известными номерами по набке мотаются
Сопровождение олимпийца и дзюдоиста
Года полтора я их не видел.
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5448
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 363 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 14 жов, 2025 20:00
pesikot написав: барабашов написав:
Так он же и по пашпарту Коткин а не Кiткiн
Подозрительно...
А ты мой паспорт проверял ? )
Ти ж під цілодобовим наглядом пса Патрона
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9786
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1884 раз.
- Подякували: 2362 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
Додано: Вів 14 жов, 2025 20:02
pesikot написав:
Потім продовжимо, хто тут пропагандист )
як ти думаєш, коли потужні фламінги полетять? "па 7 штук в день"? ))
якщо не полетять - у мене для тебе будуть сумні новини.
дивно, що у тебе настільки втрачений причинно-наслідковий зв'язок.
-
sergey_stasyuk555
-
-
- Повідомлень: 467
- З нами з: 21.05.23
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 14 жов, 2025 20:02
UA написав: pesikot написав: барабашов написав:
Так он же и по пашпарту Коткин а не Кiткiн
Подозрительно...
А ты мой паспорт проверял ? )
Ти ж під цілодобовим наглядом пса Патрона
То що, сцикотно перевірити ? )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12282
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 544 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Вів 14 жов, 2025 20:03
sergey_stasyuk555 написав: pesikot написав:
Потім продовжимо, хто тут пропагандист )
як ти думаєш, коли потужні фламінги полетять? "па 7 штук в день"? ))
якщо не полетять - у мене для тебе будуть сумні новини.
дивно, що у тебе настільки втрачений причинно-наслідковий зв'язок.
Я це тебе запитував ? Ні
Де твій доклад ? )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12282
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 544 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Вів 14 жов, 2025 20:04
sergey_stasyuk555 написав: jump написав:
За даними Офісу генерального прокурора, із січня 2022-го по вересень 2025-го зареєстрували понад 235 тисяч проваджень за СЗЧ, приблизно 54 тисячі – за дезертирство.
кажуть ухилянтів вже 1,5 ляма
Близько 1,5 мільйона чоловіків призовного віку в Україні перебувають в розшуку, бо не оновили дані у Територіальних центрах комплектування (ТЦК). Про це сказала народний депутат України Галина Янченко в етері Ранок.LIVE.
"Ви здивуєтеся, це космос. 1,5 мільйона чоловіків призовного віку не оновили дані і відповідно в розшуку", - зазначила вона.
Надо бы узнать имена судей которые их подали в розыск за непонятно какое нарушение.
Они все получили повестки, расписались в них за "явиться с вещами и топором завтра в 8.00 на казнь" и пропали вместе со своими телефонами с места прописки, где их и нашли?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5448
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 363 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 14 жов, 2025 20:05
UA написав: pesikot написав: барабашов написав:
Так он же и по пашпарту Коткин а не Кiткiн
Подозрительно...
А ты мой паспорт проверял ? )
Ти ж під цілодобовим наглядом пса Патрона
У которого жуткий гон?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5448
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 363 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 14 жов, 2025 20:10
барабашов написав: UA написав: pesikot написав:
А ты мой паспорт проверял ? )
Ти ж під цілодобовим наглядом пса Патрона
У которого жуткий гон?
У ментов с чувством юмора - всё очень плохо
Кроме "юмора" вокруг собственной ж*** - больше никакой фантазии )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12282
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 544 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|133543
|
|
|1493
|319606
|
|
|6076
|1005867
|
|