Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 22:55

Интересно сегодня вышло.
Начинали день, кажется, на 1964 стр., а заканчиваем на 1959. :)
ЛАД
Повідомлень: 36789
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4867 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 22:58

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  Прохожий написав:...........
https://life.pravda.com.ua/society/isto ... en-310286/

а взагалі оці речі треба обговорювати - особливо тих, хто пропонує домовитися чи взагалі здатися. ЛАД - таке питання - а це хтось має відповісти? бо різниці від нацистських таборів не бачу від слова зовсім. звісно на Раші своя традиція будувати ГУЛАГ, їм нацистський досвід ні до чого...
Вопрос интересный.
Но можно сначала вопрос к вам?
Мы воюем за независимость Украины?
Или вы взяли пример с Путина - он начал войну с целью "денацификации" Украины и вы теперь призываете воевать за "дерашизацию" РФ?
Если второе, тогда понятна цель - только парад ЗСУ на Красной площади и никак не меньше.
Напомню, что нацисты "відповіли" только после взятия Берлина и полной и безоговорочной капитуляции Германии. Вы ставите такую же цель?

як ти перекручуєш, щоб відвести увагу від головного. тому ще раз - для початку визнай, що умови утримання українців в таборах на Раші нічим не відрізняються від нацистських чи сталінських таборів... визнаєш?

тепер відповідь - ми воюємо за незалежність. й на поточний момент можемо навіть залишити в окупації деякі території. й так, зараз до дерашизації питання може не дійти. але до тих пір Раша буде залишатися тоталітарною країною, з якою мають бути мінімальні зв'язки - такий з цього висновок. й тоді варіант треба дотягатися до окремих упирів - кого зможемо. та й приклад Мілошевича показує, що при зміні влади можливі варіанти. бо військові злочинці (де немає строків давності) не лише путін, а й купа його прихлебателів
й це вже не війна, щоб розповідати, що таке буває. це побудована система катування, яку заохочують, й в ній приймає участь купа людей. й на пропаганду вже не спишеш. хоча звісно на суді знов почуємо "ми лише виконували накази".
І це все ж таки війна.
І рашисти чомусь умніші за деяких форумчан. І розуміють, що "б'ють не по паспорту, а по морді".
Олексій Сівак, інтерв'ю з яким за наведеним посиланням, чисто російськомовна людина. Але його заарештували і катували. Не за мову, а за український прапор. І тут не допомогло не тільки те, шо він розмовляв російською, а й те, що він взагалі дуже погано знав українську.

умови утримання в таборах - це чисто рівень тоталітаризму в державі. на раші вже сягнули рівня нацистів. й гноблять так - за український прапор, за українську мову, за проукраїнську позицію - але щось є українське.
досвід є, Ізраіль показав як треба переслідувати та наказувати цих виродків без терміну давності. та й в нас вже власний досвід теж накопичується. але їх надто багато, я ж кажу - це система. й без дерашизації це населення не вилікується. тому питання - з ким домовлятися й про що? й головне треба завжди пам'ятати - з цим ми не маємо мати нічого спільного, поки вони не зміняться...
Я вам уже писал - не надо всё время поминать Израиль. В результате Холокоста были физически уничтожены чуть ли не все европейские евреи. Независимо от языка, политических или любых других взглядов. Задачу физического уничтожения украинцев никто не ставит.
А домовлятися треба хоч з чортом, аби він вас не чіпав. А що він там робить у себе в пеклі, то хай там чорти розбираються міє собою. То вже їхні справи.

але ви так й не відповіли, як євреї мали домовитися з Гітлером - немає відповіді на це питань, ніяк не могли домовитися.

фізичного знищення не ставить - за умови відмови від всього українського. якщо не відмовляєшся - загибель, тортури, табори, в кращому випадку депортація - як планують на ТОТ.

а Ізраіль домовляється - знову обміняли 20 євреїв на 2000 арабів. але араби щось не розуміють, що якщо вони ставлять такий коефіцієнт - то за 1200 вбитих євреїв скільки треба арабів? оце реальна справедливість без купюр ЛАД
Shaman
Повідомлень: 10091
З нами з: 29.09.19
Подякував: 786 раз.
Подякували: 1663 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 23:00

  fler написав:Шо ви вчепилися за того пілота, як воша за кожух? Він відвоював 9 чи 9+ років на цій війні, причому більшість часу за менші гроші (бо тоді не платили стільки, як тепер).
У нас є десятки тисяч воєнпенсів, яким ще не 60, але вони всі "військові мирного часу". Хіба у мирний час військовим платять не за те, щоб під час війни вони першими йшли на фронт? Як на мене, то досвід рф щодо резервістів можна перейняти щодо невоювавших воєнпенсів до 60:
"Російський уряд схвалив законопроєкт, який дозволить Кремлю залучити до 2 млн осіб. Йдеться про тих, хто добровільно служив в армії, отримуючи за це утримання, різні виплати та пільги, а тепер перебуває в резерві."
https://uatv.ua/uk/kreml-planuye-zaluch ... zuvav-isw/

Молодець.
Вже досвід москалів нахвалюєш.
Бо сину 24 роки та 11 місяців.
Далі буде.
Повідомлень: 9790
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1884 раз.
Подякували: 2362 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 23:01

sergey_stasyuk555
ляпання язиком в інтернеті таких як ти дурників-навідників в інтернеті "про відновлення роботи" могло і викликати останній обстріл тес.


Стасюк кричав нічого ніде диміти не може (хіба сторож може кальян розкурює) , бо на відновлення роботи треба 10 років.
Тобто Хотаба треба до нагороди, бо навів ракети на непрацюючий обʼєкт. Амінь!


Ну а в реальності стільки сперечатись «нічого ніде не працює» , щоб зараз злитись «нууууу відновили, але ж не все…» . Наче хтось колись говорив про «все»…

Стасюк такий Стасюк.. Суцільний мат, хамство, а інформація від нього завжди пустишка
Повідомлень: 16749
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2516 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 23:05

  Banderlog написав:...
Після того пропаде вода, і не буде каналізації. Якщо дійде до півтижня то настане колапс.
Ну але будем сподіватись що Ви праві і є той резерв який не зможуть вирубати ракетами. Зрештою великі міста це ще не вся Україна, в провінції повно пустої нерухомості.

ще один нагнітач переляку... вода чого пропаде? ми не руські, до стану Донецька ми не дійдемо - в таких умовах лише руські жити можуть... й вода з неба капає...
Shaman
Повідомлень: 10091
З нами з: 29.09.19
Подякував: 786 раз.
Подякували: 1663 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 23:05

  Banderlog написав:..............
Ну але будем сподіватись що Ви праві і є той резерв який не зможуть вирубати ракетами. Зрештою великі міста це ще не вся Україна, в провінції повно пустої нерухомості.
Не вся.
А в провинции свои ТЭС, ТЭЦ и просто эл-станции?
Или там можно освещать лучинами, а топить дровами?
Интересно, посадок надолго хватит? :)
ЛАД
Повідомлень: 36789
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4867 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 23:10

Shaman
Много пишете.
Решили догнать странницы хотя бы до того, с чего день начинали? :)
А насчёт ваших "аргументов" я уже писал.
ЛАД
Повідомлень: 36789
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4867 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 23:19

  flyman написав:
генератор це небезпечно

Найвеличніший обіцяв блекаут в москві чи в Києві?
Повідомлень: 9790
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1884 раз.
Подякували: 2362 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 23:23

UA
Твій «улюблений» кампус не вимикали ще з минулого року.
Повідомлень: 16749
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2516 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 23:25

  ЛАД написав:Shaman
Много пишете.
Решили догнать странницы хотя бы до того, с чего день начинали? :)
А насчёт ваших "аргументов" я уже писал.

що означає, що у вас аргументів немає ;)

тут під вечір повилазили різні зрадофіли - нічого не хочете про них сказати? а, знову не бачите? буває...
Shaman
Повідомлень: 10091
З нами з: 29.09.19
Подякував: 786 раз.
Подякували: 1663 раз.
 
