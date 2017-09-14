Shaman написав:ще один шукає - а чого німці так вирішили, може євреї їх спровокували? як називається оце явище - коли намагаються звинуватити жертву?..
так вирішили не одні німці, майже вся європа вирішила так. Борці за незалежність України також приймали участь. Тепер інше, ти вваажаєш що задаватись питанням чому не можна? Що відповідь має бути, що предки були іраціональними. зійшов з розуму Гітлер і користуючись пропагандою та магією ананербе заставив нарід палити євреїв в кремторіях
Украина впервые будет экспортировать яблоки на канадский рынок. Об этом изданию FreshPlaza рассказал представитель производителя USPA Fruit Владимир Гуржий. ........Украинские яблоки становятся все более популярными, и дефицит этого фрукта в Европе может способствовать продажам. Покупатели отмечают высокую плотность, хороший вкус и привлекательный внешний вид украинских фруктов. Однако плодов может не хватить всем, а сбор задерживается на две недели. .........На основе многих факторов производитель прогнозирует, что сезон 2025/2026 будет сезоном высоких цен. Кроме погодных условий и низкого урожая, на это повлияют высокая инфляция в Европе и переоценка евро относительно доллара США, резюмирует Гуржий. (причём тут инфляция и переоценка евро, мне личо непонятно) ........Для украинцев яблоки едва ли не самый распространенный фрукт, однако рост цен на него позволяет назвать этот плод "дорогим". Из-за снижения валового сбора в Украине, в конце лета яблоки стоили минимум вдвое больше, чем в прошлом году.
При этом президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник отметил, что производителям невыгодно продавать яблоки на внутреннем рынке и они переориентируются на экспорт. По его словам, дешевых яблок украинцы уже не увидят.
10 жовтня президент Володимир Зеленський зібрав на нараду керівництво свого Офісу, Міністерства закордонних справ, Міноборони та інших.
Першим питанням на порядку денному стояв аудит домовленостей із партнерами з військової допомоги, зокрема для захисту енергетики.
Серед іншого глава держави хотів розібратись, і це було не вперше на таких зустрічах, хто за що відповідає в енергетиці, яка структура які об'єкти захищає, і чим він як президент може допомогти на своєму рівні. Попередня така Ставка 6 жовтня закінчилась важкою розмовою на підвищених тонах.
У питанні ж "хто винен, що величезна частина мережі прикрита абияк?" у міністрів та керівників профільних держорганів зазвичай не знаходиться іншої відповіді ніж – "попередники".
От тільки того ж ексвіцепрем'єра Олександра Кубракова, команда якого починала зводити захист для енергооб'єктів, звільнили понад півтора року тому. Тобто "нові" чиновники на посадах до-будовують ці укриття довше, ніж "попередники" будували. https://www.pravda.com.ua/articles/2025/10/16/8002928/
jump написав:На Тернопільщині спецоперація: військових затримують через звинувачення у вимаганні та катуванні
За даними місцевого активіста Романа Довбенка, військові утримували людей в підвалах, вимагали винагороди, щоб тих не мобілізовували, відбирали машини. Одного чоловіка облили легкозаймистою сумішшю і примусили бігати навколо авто голяка.
"Протягом місяця у нас в області перебувають представники Третьої штурмової бригади. Більшість з них, які зараз тут перебувають, вбулися і почали займатися відвертим беззаконням - їх було долучено до додаткового оповіщення населення - натомість вони почали відбирати авто у цивільних, утримували хлопців у підвалах, та чекали на фінансову винагороду, щоб їх типу не мобілізовували. Зараз почали їх активно затримувати. Станом на цю хвилину затримано 8 чоловік і думаю буде затримано більше", - наголосив Довбенко.
Місцеве видання "20 хвилин" очікує на офіційний коментар поліції і Спецпрокуратури.
оце потужно все як хотів Бандерлог
Это к вопросу о свободах - спор перешел на уровень "где сильнее катуют".
Так, цікава фраза - "де сильніше катують?"
п.с. Хоч тут трохи інша ситуація, але все одно - наш Будівельник і далі твердо впевнений, що йому ніхто не дасть ногою в морду з колишніх військових при запитанні - "ти воював?/де ти був під час повномасштабної?"