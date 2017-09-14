Додано: Чет 16 жов, 2025 16:23

ЛАД написав: budivelnik написав: Не треба так маніпулювати...

Хай москву беруть вагнерівці чи мордва з татарами....

І брати вони її будуть - розвалюючи педерацію

Нам треба саме це. а не штурм москви.

Завтра? Через год? Через 10 лет?

Пока что, к сожалению, "фантастика в следующем зале".

Я не командувач вагнера чи мордви з татарами і чеченцями..Але 2 роки тому , в липні 2023 Пригожин не дійшов до москви якихось 100 км, і йдучи по дорозі спалив парочку вертольотів педераційноїармії...Ніхто його не зупинив - він зупинився сам....Якщо завтра в педерацію полетять Томагавки ( і якщо долетять ) - то не потрібно навіть фантазувати як це покращить єдність педерації і відданість того ж КадироваАбо Губернаторів Сибіру з Далеким Сходом.....ТомуЯ допомагаю ЗСУ не в останню чергу тому , що ХОЧУ побачити як будуть різати одних руССьких - інші руССькі , і де і як вони це будуть робити - мені по барабануВ мене тоді зявиться час і натхнення спостерігати по зомбоящику як буряти будуть різати москвичів... і я буду писати що це КАРМА яка настигла москвичів, яка до речі така сама як твоя КАРМА за твою російську і не всьо так адназначна на четвертому році війни.Правда в твоїй карміти винен всього на 30% а на 70% в ній винен пуйлоЗате в москвичів - роздольє, вони в своїй винні на 90% і тільки 10% бере на себе пуйло...