Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 17:17

  Успіх написав:Будівельник!
Рано, чи пізно війна закінчиться і такі хлопці, як "тернопільські", повернуться з війни запитати тебе - "ти був на фронті?"

Скоріше тебе запитають, чому ти втік ))
pesikot
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 17:26

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:
Ніякі перемовники не можуть змінити думку Путіна, окрім капітуляції України
Навіть Трамп не зміг
ти тупий? зможуть не зможуть це вже наступний етап. Спочатку треба почати переговори. Для цього заінтересувати переговорників. Або хоча б їм не мішати. В стамбульських переговорах не було мови про капітуляцію. Було про повернення до нейтрального статусу України

Зірвала їх наша сторона.

Ти тупий ?

А також про зменшення чисельності ЗСУ та зменшення озброення.
ти маєш на увазі про демобілізацію? Так я представ собі за те щоб мене демобілізували.
Banderlog
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 17:41

Все просто!©

  Сибарит написав:
  Успіх написав:Будівельник!
Рано, чи пізно війна закінчиться і такі хлопці, як "тернопільські", повернуться з війни запитати тебе - "ти був на фронті?"
І сумніваюсь я , що ти встигнеш договорити своє речення про твою надважливість в тилу! :lol:

У вас есть точно такой же шанс не успеть доказать, что были.
А получить такой вопрос шансов больше в силу более молодого возраста.

"Рибак рибака бачить здалекА!"©
"Ворон воронові око не виклює!"©
:lol: :lol: :lol:

А от надважливі в тилу - теж будуть колишнім військовим "кидатись в око"! :lol:
Успіх
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 17:43

  UA написав:Ви взагалі в курсі куди мобілізованих везуть?
Це все дуже тимчасово.
Останній мій родич
Учебка де випадково не вбили Іскандером на шикуванні.
Далі Донбас... два тижні - пропав без вісті...
Шукаю зараз в полоні через надійних людей з тієї сторони.
З тієї сторони докуя жуликів які заробляють на "пошуку".


черговий полігон довбанули...

У четвер Росія завдала удару двома балістичними ракетами по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ, є загиблі й поранені. Розташований у тиловій та відносно спокійній частині нашої країни

Повідомляється, що рішенням головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського за цим фактом Військова служба правопорядку проводить службове розслідування.
https://www.pravda.com.ua/news/2025/10/16/8003013/
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 17:46

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:
все его апостолы были евреями

Еврейство Петра можно поставить под сомнение. Есть не лишённая здравого смысла версия, что он был гражданином Рима.

Можно ставить, но по евангелию он родился в семье простого рыбака Ионы. Первоначальное имя апостола было Симон.
Но это имеет принципиальное значение в данном случае?
ЛАД
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 17:47

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:
Ніякі перемовники не можуть змінити думку Путіна, окрім капітуляції України
Навіть Трамп не зміг
ти тупий? зможуть не зможуть це вже наступний етап. Спочатку треба почати переговори. Для цього заінтересувати переговорників. Або хоча б їм не мішати. В стамбульських переговорах не було мови про капітуляцію. Було про повернення до нейтрального статусу України

Зірвала їх наша сторона.

Ти тупий ?

А також про зменшення чисельності ЗСУ та зменшення озброення.
І щоб РФія могла накласти вето на військову допомогу для України

Тож не кажи, хто та що там "зірвав"

PS. Ти так і не відповів нічого на те, щоб ти про лінії церкви передавав якісь пропозиції. Тому що, сам знаешь, що це нічого не дасть

PPS. Чому ж ти не пишешь про Путіна ? Чого боїшься ?

Не було таких вимог, не фантазуй.
Schmit
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 17:50

Таємні матеріали©

Я вам більше скажу(так як трохи часу пройшло і тепер можна...) - те що на Марсі 2 зорельоти з моєї команди розбили, то це я писав... І те, що після того розформували мою команду - теж.
А от те, що +/- половину команди приєднали до іншої марсіанської батареї, а іншу половину - до третьої штурмової Марсу(в піхоту), то я сам був здивований, коли дізнався про це!


Іронія долі, або... чудеса бувають! :shock:
Успіх
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 17:51

  Сибарит написав:
  Успіх написав:Будівельник!
Рано, чи пізно війна закінчиться і такі хлопці, як "тернопільські", повернуться з війни запитати тебе - "ти був на фронті?"
І сумніваюсь я , що ти встигнеш договорити своє речення про твою надважливість в тилу! :lol:

У вас есть точно такой же шанс не успеть доказать, что были.
А получить такой вопрос шансов больше в силу более молодого возраста.

Найцікавіше те, що оцими висєрами «тебе (якісь) військові побʼють, от побачиш» - це проекції бажань самого долярека надавати по морді будівельнику . Але ж кішка тонка , то він все мріє щоб якісь інші віртуальні «екс-військові» замість нього побили.
Уявляєте яке воно нікчемне?))
Ходить ображене, бажання щось зробити погане тим, кого ненавидить , є, але знає що отримає по морді , тому ходить і погрожує іншими якимись віртуальними людьми.

Новини від кацапії

https://www.facebook.com/share/p/1Amfod ... tid=wwXIfr
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 17:51

  ЛАД написав:Но это имеет принципиальное значение в данном случае?

Нет. Просто интересная версия.
Не думаю, что в форумных спорах хоть что-то может иметь принципиальное значение 😁
Сибарит
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 17:56

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав: ти тупий? зможуть не зможуть це вже наступний етап. Спочатку треба почати переговори. Для цього заінтересувати переговорників. Або хоча б їм не мішати. В стамбульських переговорах не було мови про капітуляцію. Було про повернення до нейтрального статусу України

Зірвала їх наша сторона.

Ти тупий ?

А також про зменшення чисельності ЗСУ та зменшення озброення.
ти маєш на увазі про демобілізацію? Так я представ собі за те щоб мене демобілізували.

Ти в СЗЧ вже збирався ) Так себе бив в груди ногами - палюбому на Пасху

То як там щодо Путіна ? ти вирішив промовчати
То як там щодо тебе по лінії церкви ? ти вирішив промовчати
)

Триндіти - не мішки таскати
pesikot
