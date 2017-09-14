pesikot написав: Ніякі перемовники не можуть змінити думку Путіна, окрім капітуляції України Навіть Трамп не зміг
ти тупий? зможуть не зможуть це вже наступний етап. Спочатку треба почати переговори. Для цього заінтересувати переговорників. Або хоча б їм не мішати. В стамбульських переговорах не було мови про капітуляцію. Було про повернення до нейтрального статусу України
Зірвала їх наша сторона.
Ти тупий ?
А також про зменшення чисельності ЗСУ та зменшення озброення.
ти маєш на увазі про демобілізацію? Так я представ собі за те щоб мене демобілізували.
Успіх написав:Будівельник! Рано, чи пізно війна закінчиться і такі хлопці, як "тернопільські", повернуться з війни запитати тебе - "ти був на фронті?" І сумніваюсь я , що ти встигнеш договорити своє речення про твою надважливість в тилу!
У вас есть точно такой же шанс не успеть доказать, что были. А получить такой вопрос шансов больше в силу более молодого возраста.
UA написав:Ви взагалі в курсі куди мобілізованих везуть? Це все дуже тимчасово. Останній мій родич Учебка де випадково не вбили Іскандером на шикуванні. Далі Донбас... два тижні - пропав без вісті... Шукаю зараз в полоні через надійних людей з тієї сторони. З тієї сторони докуя жуликів які заробляють на "пошуку".
черговий полігон довбанули...
У четвер Росія завдала удару двома балістичними ракетами по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ, є загиблі й поранені. Розташований у тиловій та відносно спокійній частині нашої країни
Я вам більше скажу(так як трохи часу пройшло і тепер можна...) - те що на Марсі 2 зорельоти з моєї команди розбили, то це я писав... І те, що після того розформували мою команду - теж. А от те, що +/- половину команди приєднали до іншої марсіанської батареї, а іншу половину - до третьої штурмової Марсу(в піхоту), то я сам був здивований, коли дізнався про це!
Успіх написав:Будівельник! Рано, чи пізно війна закінчиться і такі хлопці, як "тернопільські", повернуться з війни запитати тебе - "ти був на фронті?" І сумніваюсь я , що ти встигнеш договорити своє речення про твою надважливість в тилу!
У вас есть точно такой же шанс не успеть доказать, что были. А получить такой вопрос шансов больше в силу более молодого возраста.
Найцікавіше те, що оцими висєрами «тебе (якісь) військові побʼють, от побачиш» - це проекції бажань самого долярека надавати по морді будівельнику . Але ж кішка тонка , то він все мріє щоб якісь інші віртуальні «екс-військові» замість нього побили. Уявляєте яке воно нікчемне?)) Ходить ображене, бажання щось зробити погане тим, кого ненавидить , є, але знає що отримає по морді , тому ходить і погрожує іншими якимись віртуальними людьми.
