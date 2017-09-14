andrijk777 написав:Чи винен Зе - напевно винен. Не 100% звичайно, але достатньо сильно винен. Тому що не готувався до війни(а це прямий і першочерговий його обов'язок), тому що не зумів реформувати армію, тому що не може домовитись з путіним(і не поміг іншим з ним домовитись), тому що не зумів провести нормальну мобілізацію і т.д. Через це все війна продовжується і путін продовжує знищувати українців, міста, енергосистему і т.д.
Мене важко запідозрити в любові до зелених..... Але є факти На вибори в 2019 році йшли ДВА кандидати Порошенко - з тезою ТРЕБА ГОТУВАТИСЬ бо пуйло НАПАДЕ Зеленський - з тезою Барига заробляє на війні, я прийду війну закінчу....
Вибрали ЗЕЛЕНСЬКОГО А тепер що ? Ті хто вибрав за лозунг ні війні, звинувачують тих хто цей лозунг виконував - у війні?
Звичайно першопричиною є народ. Не взагалі, а в даній ситуації. Народ(в масі) просто не вірив в повноцінну війну
А у народа есть разведданые, спутниковые снимки, агентурная информация, военная аналитика? Ну чтоб народу такое предъявлять.
Интересно, что никто не решился/не захотел обсуждать лишение гражданства Труханова. Я не интересовался его деятельностью, но всё-таки его 3 раза избирали мэром Одессы. Знаю, что были и протесты, так против кого их не было. Но я не о нём. СБУ опубликовало ксерокопии нескольких документов, на основании которых было принято решение. В т.ч. его загранпаспорта. Вопрос о его российском гражданстве возникал уже не раз. И проверялся СБУ. Да и даже без всяких вопросов мэр миллионного города наверняка проверяется СБУ очень тщательно. Смотрю на эту ксерокопию - загранпаспорт выдан 15.12.2025 - 10 лет назад. До конца срока действия осталось ровно 2 месяца. Почему именно теперь? А сегодня читаю - Эксклюзив The Insider: копия «действующего» загранпаспорта РФ мэра Одессы Труханова из материалов СБУ — подделка.
І без розвідданих та агентурної інформації у 2019 було зрозуміло, хто є хто, но декому хотілось поржать і... А зараз і без розвідданих та агентурної інформації важко не здогадатись про перспективи продовження війни з цією владою.
Чекаєм коли мер всіх городів асоціації потужний боксер заявить гучну заяву. Бо потім не буде кому подати голос.