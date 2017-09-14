RSS
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 15:22

Где линия проходить будет

  _hunter написав:Где линия проходить будет.
значно східніше лінії Керзона
flyman
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 15:22

  ЛАД написав: Не боитесь, что посадка (без импичмента) будет не "этому", а вам? :)


Очень уместное замечание, кстати.
Можно сколько угодно давать оценочное суждение, например:"блазень-лох".
Но призывать к свержению оного блазня вполне чревато.
Ведь он хоть и блазень, но наш, легитимный блазень! Потужний!
Господар Вельзевула
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 15:23

  Hotab написав:andrijk777

У "кацапів рядових" ніяких опцій вибору немає


Тим не менше «верхових» вони дійсно обирають. І навіть дуже свідомо, без кийків на виборчих дільницях. А якщо життя погіршиться на порядок, не почнуть «роптєть»?


в кацапів остання пародія на вибори була 25 років тому
trololo
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 15:28

  _hunter написав:
  andrijk777 написав:На що ми маємо "посмотреть"?

Где линия проходить будет.

Ніде.
Україна(Зе) не піде на віддачу незахоплених РФ територій.
РФ(пу) не піде на мир по теперішній лінії фронту.
Все, розходимось і воюємо далі, до Перемоги. :D
andrijk777
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 15:40

Banderlog
Интересно, ваш вопрос к prodigy почему-то удалили. :)
Ноя не об этом.
К нашему вчерашнему разговору.
Мне друзья сбросили ссылку https://www.youtube.com/watch?v=4lIfx8Zyk_8.
Если будет время и желание, посмотрите. Правда, рассказ очень длинный - 1:50:44. Я смотрел на скорости х1,5 с включенными субтитрами.
Происходило это всё ещё 500 лет назад. Не было ещё никакой 1 МВ, но находились другие обвинения.
ЛАД
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 15:59

  _hunter написав:
  fler написав:Редакція видання ВВС звертає увагу на те, що не менше 57 регіонів Росії відчули на собі перебої в постачанні палива

Потужно. Жаль, что палыво импортировать можно. В отличии от того, что на этом форуме нельзя упоминать...

"можно и зайца научить спички зажигать"

Конечно, можно импортировать топливо ...
Только 2 вопроса - откуда ? какое транспортное плечо ?

Мы же на финансовом форуме, импорт - это всегда оплата кому-то. А это расходы, а не доходы
pesikot
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 15:59

  Господар Вельзевула написав:
  ЛАД написав: Не боитесь, что посадка (без импичмента) будет не "этому", а вам? :)

Ведь он хоть и блазень, но наш, легитимный блазень! Потужний!

Так следующий - будет не менее легитимным. И не факт, что менее потужным :)
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 16:01

  Banderlog написав:
  flyman написав:В них же "сральники - ями у подвір'ї", "не дороги, а направлєнія" куди далі "розпад"?

На разунок ям то не все так однозначно, в них ями вже є і вони привикші, а нам доведеться копати.

Чернігів, зразка лютий-березень 2022 року, копав вигрибні ями у дворах багатоповерхівок

Копали, навіть, біля елітних багатоповерхівок

Тож аргумент "доведеться" ... такий собі
pesikot
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 16:02

  andrijk777 написав:
  _hunter написав:
  andrijk777 написав:На що ми маємо "посмотреть"?

Где линия проходить будет.

Ніде.
Україна(Зе) не піде на віддачу незахоплених РФ територій.
РФ(пу) не піде на мир по теперішній лінії фронту.
Все, розходимось і воюємо далі, до Перемоги. :D

Так то не та линия :D - мы же про РПО...
А на случай, если "этот" нэ пидэ - и есть вариант импичмента.
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 16:05

  _hunter написав:
  andrijk777 написав:
  _hunter написав:Где линия проходить будет.

Ніде.
Україна(Зе) не піде на віддачу незахоплених РФ територій.
РФ(пу) не піде на мир по теперішній лінії фронту.
Все, розходимось і воюємо далі, до Перемоги. :D

Так то не та линия :D - мы же про РПО...
А на случай, если "этот" нэ пидэ - и есть вариант импичмента.

Це та сама лінія.
"этот" це хто?
andrijk777
