Banderlog написав:Блаженні миротворці. Скоро вже всі будуть дома, з рідними.
Не зійшлися у думках: у CNN розкрили, чому Трамп не дав "Томагавки" Україні У Трампа склалося враження, що Київ прагне "ескалації та продовження конфлікту".
Трамп та Зеленський виразили різні думки щодо шляхів наближення миру в Україні, і у "прямій та чесній" розмові американський лідер дав чітко зрозуміти, що Київ поки що не отримає далекобійного озброєння для ударів по Росії. Про це розповіло видання CNN з посиланням на джерела.
"Трамп і Зеленський провели кілька годин разом зі своїми найближчими помічниками в п'ятницю, що, за словами кількох осіб, знайомих з ситуацією, було напруженою, відвертою і, часом, "незручною" дискусією", — йдеться у матеріалі.
Один із посадовців розповів, що у Дональда Трампа склалося враження, наче Україна "прагне ескалації та продовження конфлікту". Також американський лідер був стурбований потенційними втратами під час зими, яка обіцяє бути суворою. https://focus.ua/uk/politics/729139-ne- ... i-ukrajini
З посмішкою на європейській землі: чим небезпечна нова розмова Трампа з Путіним Здається, історія повторюється, зазначає аналітик Sky News:
"Як Путін це робить? Його тактика щоразу однакова – запропонувати Трампу щось, що він може представити як прорив, і підкріпити це потоком відвертих лестощів".
От і в цьому випадку він привітав Трампа з його "великим досягненням" щодо припинення вогню в Газі, подякував першій леді за її втручання у справу зниклих безвісти дітей в Україні, і погодився на (або, можливо, запропонував) ще одну особисту фотосесію.
Якщо зустріч у Будапешті відбудеться, Трамп отримає те, чого хоче - телевізійний момент, який стане черговою ілюстрацією його миротворчого президентства.
Але, можливо, більшим призом стане Путін, якого вперше з початку війни запросять на землю ЄС, попри усі санкції Європи проти Росії.
Какая? , патруль военкомендатуры без оружия и каких либо средств (АК, дубинок, балончиков,наручников...) к принуждению
Вы, вроде, служили в армии. Должны бы знать, что патруль военкомендатуры не имеет никакого отношения к военной полиции.
Не вроде бы а добровольно прошёл все ВЛК и повезли покупатели в КАпЯр на 2 года, но военной полиции я не встречал(и не слышал) даже в самом закрытом Знаменске , только патрули комендатуры, даже сам один раз был в таком патруле п.с. военная автоинспекция была , а милиции(полиции) не было