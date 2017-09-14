RSS
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
Макроекономіка України.
Політика та гроші
Політика та гроші
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 06:13

The Washington Post со ссылкой на источники:

Путин в телефонном разговоре с Трампом на этой неделе потребовал от Киева полного отказа от контроля над Донецкой областью в качестве условия прекращения войны.

В ходе телефонного разговора российский лидер заявил, что готов отдать части двух других областей Украины, которые он частично захватил — Запорожской и Херсонской — в обмен на полный контроль над Донецкой областью

https://www.washingtonpost.com/politics ... 958822d810
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 06:39

  flyman написав:
  fox767676 написав:
  flyman написав:що у Бандерлога загострилась профдеформація на глибоко зораному ортодоксами грунті фантатизму не дивує

баптист що наслухався любарського на а глибоко зораному ортодоксами грунті стає
хасидом любавичевского мазхабу
Зображення

та от цікаво, що в голові враженою ПГМ може коїтися, от факти з Книжки (яку він скоріше за все не читав, але 5 разів був у церкві на канікулах):

Ти як з чимось не згоден, з того шо я пишу, то скажи а не розказуй чим в мене шо вражено.Біблію я читав і нічого мене не тригерить. це в твоїй незрілій голові воно не поєднувано. Сам би почитав щось. Наприклад чому євреї приїздять в умань.
Щодо 5 раз на рік був в церкві, то для особо обдарованих, на війні вихідних нема, тут церкви майже не функціонують. По твому антисемітизм це чисто німецька фішка а українці історично вибирали євреїв презедентами? :lol
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 09:04

  Xenon написав:
The Washington Post со ссылкой на источники:

Путин в телефонном разговоре с Трампом на этой неделе потребовал от Киева полного отказа от контроля над Донецкой областью в качестве условия прекращения войны.

В ходе телефонного разговора российский лидер заявил, что готов отдать части двух других областей Украины, которые он частично захватил — Запорожской и Херсонской — в обмен на полный контроль над Донецкой областью

https://www.washingtonpost.com/politics ... 958822d810

Тобто в обмін на залишки Донецької області (які і так рано чи пізно ми втратимо) нам готові віддати значно більші, здані без бою зевладою в перші дні війни території з Бердянськом, Мелітополем, Каховкою, Енергодаром з ЗАЕС, плюс доступ до Азовського моря....?
Ця пропозиція краща, ніж зупинка бойових дій по лінії фронту, але так як це не кордони 91, то Зе не погодиться.
Востаннє редагувалось Schmit в Нед 19 жов, 2025 09:27, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 09:07

В ЄС назвали зустріч Путіна і Трампа в Будапешті "політичним жахіттям"

В Євросоюзі вважають "образою" той факт, що президент США Дональд Трамп і господар Кремля Володимир Путін запланували зустріч в угорській столиці Будапешт.

Деталі: Як зазначає видання, майбутня зустріч Трампа з Путіним в Будапешті ставить глав інституцій ЄС та НАТО "у незручне та неприємне становище", адже Путін і Трамп мають намір обговорити російсько-українську війну в країні Євросоюзу, але без участі самого ЄС.

Крім того, у матеріалі йдеться, що якщо лідери ЄС не хочуть розлютити Трампа, вони будуть змушені видати Путіну спеціальні дозволи на проліт у своєму повітряному просторі, або змусити його летіти довшим маршрутом.

"Місце було обрано ретельно, оскільки це може принести користь Росії, поглибивши розбіжності в ЄС щодо Кремля. Це також може зробити велику послугу Орбану, на якого наступного року чекають вибори в його країні", – сказав неназваний європейський дипломат.

У публічних виступах лідери ЄС заявляють, що зустріч між Трампом і Путіним буде корисною, якщо вона допоможе покласти край російському вторгненню.

Однак у приватних бесідах кілька джерел заявили про "політичний кошмар" для ЄС.
https://www.pravda.com.ua/news/2025/10/18/8003345/

паканули гейропу з тилу по самі гланди :lol:
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 09:37

  Banderlog написав: По твому антисемітизм це чисто німецька фішка а українці історично вибирали євреїв презедентами? :lol

чисто історично їм настільки погано жилося що чомусь надовго тут затрималися, але свідки секти Любарського смакують розповіді про роспятих мальчіков в трусіках та просувають тези зверхності рахуючи кількість нобелівських лауреатів як обгрунтування расової вищості
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 09:52

Нова надія

  Xenon написав:
The Washington Post со ссылкой на источники:

Путин в телефонном разговоре с Трампом на этой неделе потребовал от Киева полного отказа от контроля над Донецкой областью в качестве условия прекращения войны.

В ходе телефонного разговора российский лидер заявил, что готов отдать части двух других областей Украины, которые он частично захватил — Запорожской и Херсонской — в обмен на полный контроль над Донецкой областью

https://www.washingtonpost.com/politics ... 958822d810


Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 10:01

  flyman написав:
  Banderlog написав: По твому антисемітизм це чисто німецька фішка а українці історично вибирали євреїв презедентами? :lol

чисто історично їм настільки погано жилося що чомусь надовго тут затрималися, але свідки секти Любарського смакують розповіді про роспятих мальчіков в трусіках та просувають тези зверхності рахуючи кількість нобелівських лауреатів як обгрунтування расової вищості
чисто історично в німеччині недостатку в євреях теж нема і не було) до чого тут любарський?
Оця постійна ліпка з українців жертв і гонимий народ смішна. Все нормально в нас з катуваннями)))
Не треба своїми лічними тараканами заселяти голову предків.
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 10:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Зображення
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 10:14

  Shaman написав:
  ЛАД написав:-----------------------------
Shaman
номінація дебіл року схоже заповнена
Накинувся з лайкою в потязі. У Швейцарії затримали російськомовного громадянина Латвії, який напав на україномовну сім'ю
найкраща характеристика тут
И желтая майка "д... года" переходит - та-дам! - к "швейцару".
Суммируя.

Чувак на птичьих правах по рабочей визе трудился поваренком в ресторане для белых господ, по-немецки не говорит, гражданство латвийское, называет себя русским, доебался до урожденного швейцарца, по корням выходца из братской Беларуси, который, говорит, видимо, по-французски или итальянски, .......

------------------------------
Как-то статья совершенно не стыкуется с рассказом Бабченко.
Вы сами-то прочитали то, что процитировали?

як тут кажуть читаємо уважно, "медленно шевеля губами" :lol:

Хоть юыстро, хоть медленно, но ""урожденный швейцарец, по корням выходец из братской Беларуси, который, говорит, видимо, по-французски или итальянски" на "україномовну сім'ю" никак не тянет. :)
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 10:26

Есть ли у вас план, мистер Фикс? Конечно, есть! (с)

  Schmit написав:
  Xenon написав:
The Washington Post со ссылкой на источники:

Путин в телефонном разговоре с Трампом на этой неделе потребовал от Киева полного отказа от контроля над Донецкой областью в качестве условия прекращения войны.

В ходе телефонного разговора российский лидер заявил, что готов отдать части двух других областей Украины, которые он частично захватил — Запорожской и Херсонской — в обмен на полный контроль над Донецкой областью

https://www.washingtonpost.com/politics ... 958822d810

Тобто в обмін на залишки Донецької області (які і так рано чи пізно ми втратимо) нам готові віддати значно більші, здані без бою зевладою в перші дні війни території з Бердянськом, Мелітополем, Каховкою, Енергодаром з ЗАЕС, плюс доступ до Азовського моря....?
Ця пропозиція краща, ніж зупинка бойових дій по лінії фронту, але так як це не кордони 91, то Зе не погодиться.

"Президент США Дональд Трамп після переговорів з українським президентом Володимиром Зеленським фактично поставив Україні ультиматум, ключовою вимогою якого є негайна зупинка вогню по поточній лінії фронту. Натомість, Кремль на цю заяву відреагував повним режимом тиші, що може свідчити як про підготовку до погодження на таку формулу, так і до категоричної відмови.Крім зупинки бойових дій, йдеться про допущення російських партій до виборів, питання РПЦ та російської мови, а також про неочікувані економічні ставки, як-от ліцензії на видобуток рідкоземів для американських компаній у Росії."
https://tsn.ua/politika/shcho-ukrayina- ... t=11832077
