Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 16:36

  ЛАД написав:
  Water написав:
  ЛАД написав:Ви спілкувались зі швейцарцями українською мовою?

Звісно. Дать телефон, поспілкуєтесь?
Він "урожденный швейцарец" чи наш емігрант?
На вулиці чи в кафе свілкується українською?
Что вы хотите доказать?
Или абы поспорить?

Я? Вам? Нічого.
А ви мені?
А я ничего и не доказывал. Только отметил расхождение статьи и поста Бабченко. Вы же начали доказывать, что для "урожденного швейцарца" нормально разговаривать где-то на улице по украински. :)

взагалі то написано було про те, що якесь російськомовне чмо вирішило доколупатися до родини, яка спілкується українською. з цим немає питань? вас здивувало, що родина громадянина Швейцарії спілкується українською? а якою мовою їм спілкуватися в побуті, якщо вони з України???

чи що ви намагаєтесь поставити під сумнів? й після стількох пояснень вже зрозуміли, що в наведених статтях протирічь немає? чи ще ні? :D
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 16:39

  Banderlog написав:
  Water написав:У Києві з'являться нові міні-ТЕЦ з можливістю використання різних видів палива
https://ukranews.com/ua/news/1018115-u- ... va-klychko


Так от хто поціновувач телемарафону, але завжди відхрещується, що його дивиться )
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 16:48

  flyman написав:
  Banderlog написав:Це був геноцид з поголовним вбивством включаючи жінок і дітей.

та прямо таки "поголовний", ти Любарського наслухався чи кого?

Про голодомори мені розказувала бабуся і дід але дуже обережно,так як мабуть їм було тяжко це згадувати і партія приказала мовчати, їли траву...коли була
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 16:48

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  Water написав:Тобто, ваш прогноз: москальщина від нестачі грошей загнеться...(ваша дата)
Мій прогноз
1 Москалі загнуться бо не зможуть самостійно протистояти економікам в рази більшим від їхньої. По датам-це до Нострадамуса
2 США бовтається як лайно в ополонці не тому що не знає що робити ,
а - тому що тотальний розвал росії...шкодить інтересам США ( бо азійська частина з її надрами та балістичними ядерними ракетами перейде в руки Китаю)
б - програш України .... шкодить інтересам США в Європі, бо росія буде нагліти і далі
От і приходиться нашому республіканському ослику пробувати протиснутись між краплинками дощу...
1. Экономика не всегда и не всё решает. У Гитлера в начале экономика тоже была намного слабее, чем у противостоящих стран. Но сумел захватить всю Европу. Потом, правда, зарвался.
Економіка вирішує -ВСЕ
Гітлер тому й зломався-що перед цим союзники зломали економіку
  ЛАД написав:2. Для нас как раз важны даты. То, что РФ когда-то загнётся, это хорошо, но это будет когда-то, а война у нас сегодня.
Дати -важливі для всіх.
1 Тільки одні їх віддаляють використовуючи педераційне нарєчіє в засобах масової інформації , що дає можливість навіть американцям(тому ж Венсу) заявляти що Донбас треба віддати бо там російськомовні...
Добре що венс не читає цей форум, а то б він заявив що й фінанс юа треба віддати педераційникам бо тут присутні дурники які на 4-му році ВЕЛИКОЇ війни і на 11 просто війни -так і не зрозуміли чому ТУТ використовувати мову агресора не гоже.
2 Інші пробують наблизити -воюючи , чи донатячи..чи навіть елементарно не використовують педераційну...
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 16:53

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:ЛАД
навіщо ви годуєте цього усміхненого олігофрена ?
Пенсіонерська емпатія до калік убогих б'є ключом ?

Нет, просто человек регулярно и упорно несёт пургу. Причём, вредную и глупую пургу.

Пілотка гелікоптера , непридатна у військовий час захищати батьківщину , придатна захищати снікерси африки, тому що вони їй подобаються
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 17:21

  Vadim_ написав:
  flyman написав:
  Banderlog написав:Це був геноцид з поголовним вбивством включаючи жінок і дітей.

та прямо таки "поголовний", ти Любарського наслухався чи кого?

Про голодомори мені розказувала бабуся і дід але дуже обережно,так як мабуть їм було тяжко це згадувати і партія приказала мовчати, їли траву...коли була
а мож сусідів?)))
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 17:27

  Banderlog написав:


Навіщо ці гучні заголовки? Відос із таким заголовком я звісно дивитись не буду. Кацапи сонце вимкнуть чи хмари розведуть руками (шоб ми не змогли використовувати сонячні панелі та вітряки)? Про все інше я мовчу. Як ви собі уявляєте "вся Україна без світла"?
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 17:34

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:1. Экономика не всегда и не всё решает. У Гитлера в начале экономика тоже была намного слабее, чем у противостоящих стран. Но сумел захватить всю Европу. Потом, правда, зарвался.
Економіка вирішує -ВСЕ
Гітлер тому й зломався-що перед цим союзники зломали економіку

Ага: мощность решает - и пофиг на момент :lol:
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 17:36

  Banderlog написав:
  Vadim_ написав:
  flyman написав:та прямо таки "поголовний", ти Любарського наслухався чи кого?

Про голодомори мені розказувала бабуся і дід але дуже обережно,так як мабуть їм було тяжко це згадувати і партія приказала мовчати, їли траву...коли була
а мож сусідів?)))

Може у вас там і їли, а у Охотничому про це нема спогадів, небуло , мабуть люди інші
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 17:38

  fler написав:
  Banderlog написав:

Кацапи сонце вимкнуть чи хмари розведуть руками (шоб ми не змогли використовувати сонячні панелі та вітряки)? Про все інше я мовчу. Як ви собі уявляєте "вся Україна без світла"?

Нет, конечно - они _вообще_ ничего делать не будут. Все, что будет нужно - сделает бессердечная физика...
>>> Як ви собі уявляєте
примерно как "света нет часов 20 в сутки"
