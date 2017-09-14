_hunter написав:Так про "ход" никто и не говорит. Разговор о том, что многие потужникы могу задуматься о том, что "нужно меньше потужничать - и больше ехать"...
Вы подтверждаете мой тезис, основанный на наблюдениях диалогов с приятелями, выехавшими в Польшу и Германию. Вам сильно нужно что бы и мы ехали. Я слушаю в телеге вот такое- "планомерно уничтожают энергетику" "кто это все восстанавливать будет" " а что,еще два села в Днепропетровской захватили ?" "они все ближе,артой достанут,дронами" " что будет когда с фронта вернутся". Зачем вам это? Оправдать свой выбор?
100% они же _лично_ ощущали свой мокрый памперс "в отличии от")))
ЛАД написав: я не знаю людей, которые при этом говорят на улице на неродном языке.
ірландці, білоруси - перше що в голову прийшло
Прежде, чем писать всё, "що в голову прийшло", разберитесь, что называется родным языком. У наших канадских украинцев, уехакших 100 лет назад, это не украинский. Многие их них его уже, наверное, и вообще не знают.
ЛАД написав:Здесь на форуме "специалисты" уверенно заявляют, что всё чепуха, города запросто обойдутся без ээ и центрального отопления. Наставим солнечных панелей и плевать и на ээ, и на отопление. Можно спорить с врагом, но с дураками...
Це рагульна спільнота СЕС опалюватися взимку зібралася?
Читайте уважніше. Рагульно не рагульно а професура. І даж жінка. А жінки вони обично в електриці розбираються не хуже, а то і лучше.
Навіщо ці гучні заголовки? Відос із таким заголовком я звісно дивитись не буду. Кацапи сонце вимкнуть чи хмари розведуть руками (шоб ми не змогли використовувати сонячні панелі та вітряки)? Про все інше я мовчу. Як ви собі уявляєте "вся Україна без світла"?
ЛАД написав:Выучить язык партнёра это нормально. И вы говорите, что ничего не хотите мне доказать?
Тобто, ви заперечили слова Бабченка і питаєте мене шо я хочу вам довести? Я- нічого, просто кажу шо ви не знаєте всієї специфіки, але кажете шо цього не буває. Їхала сім`я, вони розмовляли між собою українською, такого нєможєтбить? Якийсь покидьок питає пачєму нє на вєліком могучєм? Ви заперечуєте шо швейцарець не міг розмовляти з партнером українською, при цьому всьому кажете шо вивчити мову партнера це нормально?
Вы занимаетесь откровенной демагогией по пустому поводу. Вы пишете, что ехала швейцарская семья и разговаривала "між собою українською" и тут же предъявляете мне, что я "заперечую шо швейцарець не міг розмовляти з партнером українською". Но мне надоело вам что-то объяснять. Считаете, что статья и Бабченко не противоречат, пусть будет по-вашему. Соглашусь, что в Швейцарии такие полиглоты, что на улицах разговаривают даже на суахили.
Я зрозумів у чому питання. Ви мене не зрозуміли. На Заході не прийнято називать чоловік/дружина, в них прийнято Partner/Partnerin. Тобто, спокійно можно почуть шо хтось зі своїм(єю) Partner/Partnerin кудись на вихідних їздили і шось цікаве бачили. Цеж саме стосується Kollege, Freund. Теж є велика різниця, при чому, Kollege це не обов`язково колега по роботі.