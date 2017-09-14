RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
  #<1 ... 15520155211552215523>
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 09:40

  ЛАД написав:
  stm написав:
  ЛАД написав:І так, домовлятися треба. І поки не домовилися треба мобілізовувати і воювати. Але домовлятися треба активніше, а не тягнути війну, прикриваючись розмовами про мир.

ЛАД, а ви на місці х... розпочавши сво за дамбас, сфігачівши 35% всіх запасів зброї, випустивши на волю велику кількість в'язнів і зробивши так що великі заводи то тільки шахеди, маючи проблеми зі всім адекватним світом, то вони взайми вже не дають. Про що би домовлялися зі мною? Дамбас ще не ваш, п...здець вже ваш і повертати цю свору неадекватів вам до себе :wink:
1. "великі заводи" и сегодня в РФ не "тільки шахеди".
2. В'язні, которых он выпустил, уже либо лежат в сырой украинской земле, либо уже демобилизовались и получили прощение грехов (до новых преступлений). Так что "повертати цю свору неадекватів вам до себе" вже не треба.
3. "Дамбас ще не" его. Но вместо "недостающего" кусочка Донбасса у него хороший кусок Зпарожской и Херсонской областей.
4. Любая война не длится бесконечно. Рано или поздно она заканчивается. В какой момент
х... решит, что пора заканчивать, я, естественно, не знаю. И вы, к сожалению, тоже.
Но когда-то договариваться придётся.
И ему, и нам.
"Про що"? О мире.
На каких условиях, вопрос.
Вот мне только интересно, почему вы отвечать за условия Путина поручаете мне, а с Украиной идентифицируете себя? Вы уверены, что вы адекватно представляете народ Украины и его интересы?

Граємо далі. Я - х.... Ви - мій ефективний менеджер по великих заводах. Мені потрібно повернути героїв сво, то вони в Україні вбивали цивільних заради забави фпв, а дома одразу "старушек через дорогу переводить будут". Яка у мене кількість армії? вона мені в такий кількості потрібна? Єлабуга у мене розрослася за запозичені кошти і там теж є 5 змін працівників. На який великий завод, і не один, ім'я будь-ласка мені оформити всіх цих людей?
stm
Повідомлень: 6013
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 09:44

UA
Вы несколько переоцениваете свою компетентность.
Пребывание в тро и в учебке одновременно вполне возможно.
Сибарит
Повідомлень: 9008
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6491 раз.
Подякували: 21666 раз.
 
133
82
38
2
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 10:18

до америкосов всё никак не может дойти , что в в раше нескем и неочем договариваться в принципе
в данной ситуации возможен только один путь - полное уничтожение одной из сторон

❗️Зустріч Трампа та путіна може бути відкладена, — CNN

Після телефонної розмови між Рубіо та лавровим у понеділок американські чиновники дійшли висновку, що позиція москви майже не змінилася за цей час.

Тому Рубіо відклав зустріч із лавровим та не рекомендує проводити зустріч Трампа й путіна наступного тижня.

https://edition.cnn.com/2025/10/20/poli ... ia-ukraine
Востаннє редагувалось Xenon в Вів 21 жов, 2025 10:27, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлень: 5538
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 10:40

топ 10%, шах і мат

  _hunter написав:
  budivelnik написав:Звалити можна..
Питання- а що хочуть досягнути ті хто вирішив звалити?
Якщо отримати 500 доларів/місяць соціалки щоб жити як живуть бомжі країни в якій отримав соціалку - то це одне
А якщо досягнути успіху - обігнати хоча б 50% громадян країни в яку переїхав - то це складніше ніж обігнати в Україні 70%... - то це зовсім інше.

А если цель - "обогнать" 90% бывших соотечественников - и на пенсии чилить на бывшей родине? 🤔

ізі топ 10%, от що значить "подивитися на себе в дзеркало", шах і мат!
flyman
Повідомлень: 41235
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1617 раз.
Подякували: 2863 раз.
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 10:44

  Xenon написав:до америкосов всё никак не может дойти , что в в раше нескем и неочем договариваться в принципе
в данной ситуации возможен только один путь - полное уничтожение одной из сторон

❗️Зустріч Трампа та путіна може бути відкладена, — CNN

Після телефонної розмови між Рубіо та лавровим у понеділок американські чиновники дійшли висновку, що позиція москви майже не змінилася за цей час.

Тому Рубіо відклав зустріч із лавровим та не рекомендує проводити зустріч Трампа й путіна наступного тижня.

https://edition.cnn.com/2025/10/20/poli ... ia-ukraine

а якщо так:
чекає поки не зупиниться просочування (бо, напр., генерал Зіма и майор Нєнастье) і тоді вже рахувати прикуп
flyman
Повідомлень: 41235
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1617 раз.
Подякували: 2863 раз.
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 10:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Які ще "думающіє", кому вони тут нада, хто їх що питатиме.

тобі в один бусик з залізобетоном каструля
А я буду глумиться вдоволь на идеалами волючего майдана
Бог дает силы немерянно на это
fox767676
Повідомлень: 4579
З нами з: 13.06.20
Подякував: 422 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 11:14

❗️Зустріч Трампа та путіна може бути відкладена, — CNN

Після телефонної розмови між Рубіо та лавровим у понеділок американські чиновники дійшли висновку, що позиція москви майже не змінилася за цей час.

Тому Рубіо відклав зустріч із лавровим та не рекомендує проводити зустріч Трампа й путіна наступного тижня.

https://edition.cnn.com/2025/10/20/poli ... ia-ukraine

Цікаво а з якої причини вона мала змінитись?
США нічого не зробили, Україна нічого не зробила, РФ продовжує помаленьку наступати і нищити Україну(вже були відключення світла, хоча ще не зима). Чому позиція РФ має змінюватись?
andrijk777
Повідомлень: 6835
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 11:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Xenon написав:в данной ситуации возможен только один путь - полное уничтожение одной из сторон


для чого ?
щоб ксероксу на дивані кордони 1991 подарувати?
США та РФ не становлять загрози один одному
не є конкурентами, окрім геополітичного впливу на маргінальні регіони типу України
Як проводять кордони у таких регіонах - див. політичну мапу Пн Африки.
щоб репутаційні втрати США нівелювати? Та їм очевидно ще з 2014 не дуже болить
а може і з 1975
fox767676
Повідомлень: 4579
З нами з: 13.06.20
Подякував: 422 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 11:56

  fox767676 написав:для чого ?
щоб ксероксу на дивані кордони 1991 подарувати?
США та РФ не становлять загрози один одному
не є конкурентами, окрім геополітичного впливу на маргінальні регіони типу України
Як проводять кордони у таких регіонах - див. політичну мапу Пн Африки.
щоб репутаційні втрати США нівелювати? Та їм очевидно ще з 2014 не дуже болить
а може і з 1975

причому тут США?

мова про воюючі сторони - Україна - раша.
ця війна може закінчитися тільки розгромом і капітуляцією однієї із сторін
Xenon
 
Повідомлень: 5538
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 12:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Xenon написав:мова про воюючі сторони - Україна - раша.
ця війна може закінчитися тільки розгромом і капітуляцією однієї із сторін

то навіщо тоді ця напускна невизначеність ?
зрозуміло і так хто кого розгромить і чим це все закінчиться у разі провалу дипломатії
закінчиться розгромом та капітуляціею менш ресурсної, інфраструктурно та інституційно розвиненої країни
ви цього прагнете злорадіючи кожного разу невдачам госдепу та білого дому?
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 21 жов, 2025 12:06, всього редагувалось 2 разів.
fox767676
Повідомлень: 4579
З нами з: 13.06.20
Подякував: 422 раз.
Подякували: 198 раз.
 
