ЛАД написав:І так, домовлятися треба. І поки не домовилися треба мобілізовувати і воювати. Але домовлятися треба активніше, а не тягнути війну, прикриваючись розмовами про мир.
ЛАД, а ви на місці х... розпочавши сво за дамбас, сфігачівши 35% всіх запасів зброї, випустивши на волю велику кількість в'язнів і зробивши так що великі заводи то тільки шахеди, маючи проблеми зі всім адекватним світом, то вони взайми вже не дають. Про що би домовлялися зі мною? Дамбас ще не ваш, п...здець вже ваш і повертати цю свору неадекватів вам до себе
1. "великі заводи" и сегодня в РФ не "тільки шахеди". 2. В'язні, которых он выпустил, уже либо лежат в сырой украинской земле, либо уже демобилизовались и получили прощение грехов (до новых преступлений). Так что "повертати цю свору неадекватів вам до себе" вже не треба. 3. "Дамбас ще не" его. Но вместо "недостающего" кусочка Донбасса у него хороший кусок Зпарожской и Херсонской областей. 4. Любая война не длится бесконечно. Рано или поздно она заканчивается. В какой момент х... решит, что пора заканчивать, я, естественно, не знаю. И вы, к сожалению, тоже. Но когда-то договариваться придётся. И ему, и нам. "Про що"? О мире. На каких условиях, вопрос. Вот мне только интересно, почему вы отвечать за условия Путина поручаете мне, а с Украиной идентифицируете себя? Вы уверены, что вы адекватно представляете народ Украины и его интересы?
Граємо далі. Я - х.... Ви - мій ефективний менеджер по великих заводах. Мені потрібно повернути героїв сво, то вони в Україні вбивали цивільних заради забави фпв, а дома одразу "старушек через дорогу переводить будут". Яка у мене кількість армії? вона мені в такий кількості потрібна? Єлабуга у мене розрослася за запозичені кошти і там теж є 5 змін працівників. На який великий завод, і не один, ім'я будь-ласка мені оформити всіх цих людей?
budivelnik написав:Звалити можна.. Питання- а що хочуть досягнути ті хто вирішив звалити? Якщо отримати 500 доларів/місяць соціалки щоб жити як живуть бомжі країни в якій отримав соціалку - то це одне А якщо досягнути успіху - обігнати хоча б 50% громадян країни в яку переїхав - то це складніше ніж обігнати в Україні 70%... - то це зовсім інше.
А если цель - "обогнать" 90% бывших соотечественников - и на пенсии чилить на бывшей родине? 🤔
ізі топ 10%, от що значить "подивитися на себе в дзеркало", шах і мат!
Цікаво а з якої причини вона мала змінитись? США нічого не зробили, Україна нічого не зробила, РФ продовжує помаленьку наступати і нищити Україну(вже були відключення світла, хоча ще не зима). Чому позиція РФ має змінюватись?
Xenon написав:в данной ситуации возможен только один путь - полное уничтожение одной из сторон
для чого ? щоб ксероксу на дивані кордони 1991 подарувати? США та РФ не становлять загрози один одному не є конкурентами, окрім геополітичного впливу на маргінальні регіони типу України Як проводять кордони у таких регіонах - див. політичну мапу Пн Африки. щоб репутаційні втрати США нівелювати? Та їм очевидно ще з 2014 не дуже болить а може і з 1975
причому тут США?
мова про воюючі сторони - Україна - раша. ця війна може закінчитися тільки розгромом і капітуляцією однієї із сторін
то навіщо тоді ця напускна невизначеність ? зрозуміло і так хто кого розгромить і чим це все закінчиться у разі провалу дипломатії закінчиться розгромом та капітуляціею менш ресурсної, інфраструктурно та інституційно розвиненої країни ви цього прагнете злорадіючи кожного разу невдачам госдепу та білого дому?
